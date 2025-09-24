Thứ Tư, 24/09/2025

Doanh nghiệp

Thuế Thanh Hoá công khai tên 206 doanh nghiệp nợ thuế 333 tỷ đồng

Thiên Anh

24/09/2025, 13:42

Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa công khai danh sách 206 doanh nghiệp nợ thuế của kỳ tháng 8/2025, với tổng giá trị 333,7 tỷ đồng. Số doanh nghiệp này sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo thống kê, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 đang quản lý 129 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền hơn 225,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp có số nợ lớn nhất là Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh với 54,29 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 nợ 40,73 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Hancorp.2 nợ 35,01 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bắc Trung Nam nợ 16,14 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Licogi 15 nợ 14,40 tỷ đồng. Nhóm doanh nghiệp này hoạt động trong xây dựng, sản xuất vật liệu và hạ tầng, chiếm phần đáng kể trong tổng nợ của tỉnh.

"Sau khi đã đôn đốc nhắc nhở nhiều lần nhưng doanh nghiệp vẫn chây ỳ, Thuế Thanh Hoá sẽ áp dụng các biện pháp khấu trừ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu".

Thông báo của Thuế Thanh Hoá.

Tại Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2, 77 doanh nghiệp có tổng nợ thuế hơn 108 tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Thanh Hóa (18,7 tỷ đồng), kế đến là Chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (15,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xây dựng HUD 401 (12,9 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu (10,4 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông 838 (10 tỷ đồng). Một số doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây lắp Thành Đạt (6,2 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà (5,4 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Tàu Cuốc và Xây dựng 28 (5,1 tỷ đồng) cũng góp mặt.

Cộng dồn hai phòng, tổng số nợ thuế đến 31/8/2025 là 333,7 tỷ đồng từ 206 doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết các biện pháp cưỡng chế đang được triển khai song song với công tác nhắc nhở, đôn đốc. Trong trường hợp doanh nghiệp vẫn chậm trễ, cơ quan thuế có thể áp dụng biện pháp khấu trừ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Theo đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa, công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế là hoạt động thường kỳ, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công.

Cơ quan thuế sẽ tiếp tục theo dõi, kiên quyết áp dụng các biện pháp mạnh để thu hồi nợ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chủ động hoàn thành nghĩa vụ để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và uy tín trên thương trường.

doanh nghiệp nợ thuế quản lý tài chính Thanh Hóa

