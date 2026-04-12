Thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đồng trong thời hạn nhất định
Hà Lê
12/04/2026, 10:44
Quốc hội sáng 12/4 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường bằng 0 đồng, đồng thời điều chỉnh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay...
Sáng 12/4, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, áp dụng trong thời hạn nhất định.
Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Căn cứ Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã rà soát, tiếp thu tối đa, giải trình và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, gửi Quốc hội xem xét, thông qua.
Đồng thời, cơ quan soạn thảo đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội rà soát, chỉnh lý về mặt kỹ thuật, bảo đảm tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Theo Nghị quyết được thông qua, thời gian hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.
Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định một số nội dung nhằm bảo đảm điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới, đồng thời báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Cụ thể, Chính phủ được quyết định điều chỉnh thời gian hiệu lực của Nghị quyết; trong trường hợp khẩn cấp, được điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt theo thẩm quyền được giao.
Nghị quyết gồm 4 điều, quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.
Trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết.
Cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu xăng, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và tại khâu nhập khẩu. Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế và quản lý thuế.
