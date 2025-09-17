Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Dân sinh

Thuốc lá cướp đi 230 sinh mạng mỗi ngày tại Việt Nam

Nhật Dương

17/09/2025, 14:57

Tại Việt Nam, gánh nặng từ thuốc lá ước khoảng 84.500 ca tử vong/năm, tức hơn 230 ca mỗi ngày. Cùng với đó là hàng chục nghìn người phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng từ việc hút thuốc thụ động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin được Bộ Y tế đưa ra tại Lễ phát động Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I, ngày 17/9 tại Hà Nội.

Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc với đối tượng tham gia là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố, tuyến Trung ương và các bệnh viện trực thuộc trường đại học.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, cho biết cuộc thi còn là lời tuyên bố mạnh mẽ của ngành Y tế về quyết tâm kiến tạo môi trường khám, chữa bệnh xanh – sạch – nhân văn, đặt sự an toàn và sức khỏe của người bệnh lên vị trí tối thượng.

Theo Thứ trưởng, thuốc lá là một trong những tác nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu liên quan tới các bệnh lý như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, cũng như nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác. Ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm thuốc lá cướp đi khoảng 8 triệu sinh mạng trên toàn cầu, tương đương gần 22 nghìn người mỗi ngày.

Tại Việt Nam, gánh nặng ước khoảng 84.500 ca tử vong/năm, tức hơn 230 ca mỗi ngày. Cùng với đó là hàng chục nghìn người phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng từ việc hút thuốc thụ động.

Mỗi làn khói thuốc trong bệnh viện không chỉ là vi phạm quy định, mà là mối nguy trực tiếp với người bệnh, thầy thuốc và cộng đồng, một sự đối nghịch với sứ mệnh thiêng liêng của không gian chăm sóc và cứu chữa sự sống.

Vì thế, cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà đó là tiêu chuẩn nghề nghiệp, là thước đo văn hóa của bệnh viện, là cam kết đạo đức của người thầy thuốc. Bệnh viện phải là nơi niềm tin được bảo vệ, nơi không một lợi ích nào có thể đánh đổi sức khỏe và sự an toàn của người bệnh. Xây dựng môi trường không khói thuốc chính là xây dựng nếp sống chuyên nghiệp trong bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin tại chương trình. Ảnh: Trần Minh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin tại chương trình. Ảnh: Trần Minh.

Đặc biệt, trong bối cảnh sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, với nhiều chiêu thức tiếp thị nhắm vào thanh thiếu niên, Thứ trưởng nhấn mạnh càng phải kiên định và quyết liệt hơn. Nếu bệnh viện, nơi bảo vệ sự sống còn dung túng cho khói thuốc, sẽ rất khó đòi hỏi xã hội thay đổi.

Vì vậy, ông đề nghị người đứng đầu các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, các cơ sở khám, chữa bệnh nắm chắc và chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả xây dựng môi trường không khói thuốc, coi đây là một chỉ số cốt lõi trong quản trị bệnh viện, gắn với đánh giá thi đua, khen thưởng đối với nhân viên y tế.

Bộ Y tế cam kết tiếp tục hoàn thiện chính sách, hướng dẫn chuyên môn; tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để đồng bộ hóa các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó cơ sở y tế không khói thuốc là một trong những trụ cột.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin thêm, theo kết quả báo cáo sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động giảm đáng kể tại hầu hết các địa điểm công cộng, trong đó tại cơ sở y tế đã giảm từ 23,6% (năm 2010) xuống 21,3% (năm 2023).

Tỷ lệ người dân đến cơ sở y tế được cán bộ y tế tư vấn bỏ thuốc tăng từ 40,5% năm 2015, lên 90% năm 2023.

Đến nay, ngày càng nhiều bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc trong khuôn viên, gắn biển cấm hút thuốc, tổ chức tuyên truyền cho bệnh nhân, người nhà và cán bộ y tế.

Khuyến nghị áp thuế tuyệt đối 15.000 đồng/bao thuốc lá từ năm 2030

15:09, 11/06/2025

Khuyến nghị áp thuế tuyệt đối 15.000 đồng/bao thuốc lá từ năm 2030

Tăng thuế thuốc lá đủ mạnh mới giảm tiêu dùng

15:14, 05/06/2025

Tăng thuế thuốc lá đủ mạnh mới giảm tiêu dùng

Hơn 15 triệu người hút thuốc lá ở Việt Nam làm gia tăng chi phí y tế, đe dọa sức khỏe cộng đồng

10:57, 15/05/2025

Hơn 15 triệu người hút thuốc lá ở Việt Nam làm gia tăng chi phí y tế, đe dọa sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện cơ sở y tế không khói thuốc dân sinh tác hại thuốc lá thuốc lá

Gần 60 người tử vong vì bệnh dại, Bộ Y tế ra khuyến cáo phòng bệnh

Gần 60 người tử vong vì bệnh dại, Bộ Y tế ra khuyến cáo phòng bệnh

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã có gần 60 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có số trường hợp tử vong do bệnh dại cao là Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh…

Cách tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm để tính lương hưu

Cách tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm để tính lương hưu

Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là một trong những yếu tố quyết định trực tiếp đến mức lương hưu, và các khoản trợ cấp một lần mà người lao động được hưởng khi nghỉ hưu, hoặc đủ điều kiện nhận chế độ...

Bác sĩ, dược sĩ được tăng lương khởi điểm ngay khi tuyển dụng

Bác sĩ, dược sĩ được tăng lương khởi điểm ngay khi tuyển dụng

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đã xác định các chính sách ưu đãi tương xứng với quan điểm nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng...

Bộ Y tế cảnh báo thuốc Lexomil ® 6mg có dấu hiệu giả mạo

Bộ Y tế cảnh báo thuốc Lexomil ® 6mg có dấu hiệu giả mạo

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định chưa có thuốc nào có tên Lexomil ® 6mg được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam…

Báo chí đồng hành cùng người khuyết tật trong thực hiện quyền tham chính

Báo chí đồng hành cùng người khuyết tật trong thực hiện quyền tham chính

Đối với cộng đồng người khuyết tật, báo chí không đơn thuần phản ánh thông tin, mà còn là người bạn đồng hành, kết nối, truyền cảm hứng tiếp thêm sức mạnh để họ tự tin khi thực hiện quyền bầu cử và tự ứng cử vào các cơ quan của Nhà nước...

