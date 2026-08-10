Việt Nam không còn là "lựa chọn thay thế" của du khách Ấn Độ

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, thị trường Ấn Độ được đánh giá sẽ tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng. Sau 7 tháng đầu năm, đã có 553 nghìn lượt du khách Ấn Độ tới Việt Nam…

Ảnh minh họa: Vietravel

Cuối năm nay, một đám cưới quy mô đặc biệt lớn của giới nhà giàu Ấn Độ sẽ diễn ra đảo Hòn Tre, Nha Trang (Khánh Hòa). Đám cưới quy tụ khoảng 1.400 khách mời, 600 nhân sự phục vụ trong 4 ngày, từ ngày 9 đến 13/12. Chương trình do 3 đơn vị phối hợp thực hiện gồm: Blue Lemon Việt Nam, Inventum Global (Thổ Nhĩ Kỳ) và Ranjeet Jain Weddings - đơn vị tổ chức cưới hàng đầu Ấn Độ.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết ngành du lịch tỉnh sẽ phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tạo điều kiện tốt nhất để tiệc cưới quy mô rất lớn này diễn ra thành công. "Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc họp liên quan để rà soát, lên phương án đáp ứng các nhu cầu ở phía Ấn Độ, đảm bảo tiệc cưới diễn ra tốt đẹp," bà Hằng nói.

Theo ông Phan Quang Đại, Tổng giám đốc Công ty TNHH Blue Lemon Việt Nam, chi phí tổ chức tiệc cưới được dự tính lên tới khoảng 130 tỉ đồng. Các đầu bếp ở Ấn Độ sẽ trực tiếp đến Nha Trang để phục vụ khâu ăn uống của tiệc cưới này. Cũng theo ông Đại, khách mời của tiệc cưới sẽ thuê riêng máy bay với đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Cam Ranh.

Việt Nam từng đón một số đám cưới quy mô lớn của giới nhà giàu Ấn Độ. Ảnh: The Planners

Mỗi năm, Ấn Độ có khoảng 8 triệu đám cưới, trong đó có khoảng 5.000 đám tổ chức ở nước ngoài tạo ra tới 5,8 tỷ USD chi tiêu quốc tế. Nhiều quốc gia trong khu vực đang chạy đua thu hút phân khúc này. Việt Nam từng đón một số đám cưới nhà giàu Ấn Độ tại Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng... Nhưng việc Khánh Hòa lọt vào "mắt xanh" của giới siêu giàu Ấn Độ không đến ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình khảo sát, xúc tiến kéo dài nhiều năm.

Cuối năm 2025, đoàn famtrip gồm đại diện 20 đơn vị tổ chức tiệc cưới hàng đầu Ấn Độ đã khảo sát hàng loạt khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Ông Phan Quang Đại cho biết, công ty và các đối tác mất đến 7 tháng để thuyết phục phía Ấn Độ chọn Nha Trang. Vấn đề khó nhất là Khánh Hòa chưa có đường bay thẳng từ Ấn Độ, thiết bị phải vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh, khiến chi phí tổ chức tốn kém hơn so với Phú Quốc hay Hạ Long. Đây cũng là điểm mà địa phương cần cải thiện nếu muốn cạnh tranh dài hạn.

Tại Phú Quốc, sau sự cố đường thủy gần đây, các doanh nghiệp lữ hành cho biết hoạt động du lịch vẫn diễn ra ổn định. Những ngày qua, nhiều đoàn khách Ấn Độ đến Phú Quốc bằng các chuyến bay quốc tế và nội địa từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... Một khách sạn 5 sao tại khu vực Dương Đông, Phú Quốc ghi nhận lượng khách Ấn Độ hiện nằm trong top 5 thị trường khách quốc tế của khách sạn.

“Chúng tôi ghi nhận thị trường Ấn Độ tăng trưởng 50% so với cùng kỳ năm 2025 và dự báo vẫn tăng trong năm nay. Phía khách sạn cũng chú trọng việc cung cấp thêm một số món ăn phù hợp với khẩu vị của khách Ấn Độ, nhất là trong bữa ăn sáng tự chọn", ông Lê Anh Duy, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Seashells Phu Quoc Hotel & Spa, cho biết.

Việt Nam rất thu hút khách Ấn Độ. Ảnh: Vietravel

Theo ông Gaurav Verma, đại diện công ty The Vietnam DMC (trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ), đơn vị này vẫn duy trì các đoàn khách du lịch Phú Quốc và Việt Nam: “Du khách Ấn Độ vẫn muốn đến Phú Quốc, nhưng các tour dùng ca nô sẽ được thay thế, ví dụ như sử dụng cáp treo Hòn Thơm hoặc các hoạt động, trải nghiệm khác. Chúng tôi và đối tác tại Việt Nam nỗ lực đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ, bởi Việt Nam vẫn rất thu hút khách Ấn Độ”.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cạnh tranh trong khu vực ngày càng gay gắt khi Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc đều tăng cường thu hút dòng khách Ấn Độ.

Để khai thác hiệu quả hơn, bà Trần Thị Bảo Thu đề nghị, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng đường bay thẳng, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch cưới, MICE, giải trí ban đêm và mua sắm. Quan trọng hơn, các điểm đến cần xây dựng hệ sinh thái phục vụ khách Ấn Độ theo hướng "India-ready", từ thực đơn chay, Jain, Halal, đào tạo nhân sự am hiểu văn hóa đến chuẩn hóa quy trình phục vụ và cung cấp thông tin đa ngôn ngữ.

Mới đây, chuyên trang du lịch The Traveler cũng khẳng định Việt Nam đang dần cạnh tranh sát sao với các điểm đến truyền thống như Thái Lan và Bali (Indonesia) trong việc thu hút du khách Ấn Độ. Nhiều đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của Ấn Độ với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được mở, giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng, du khách còn có thể kết hợp khám phá Hà Nội, Huế, Hội An và các di sản văn hóa trong cùng một hành trình, mang đến trải nghiệm phong phú.

Việt Nam đang cạnh tranh sát sao với các điểm đến trong khu vực. Ảnh: BenThanh Tourist

Các công ty lữ hành Ấn Độ cũng bắt đầu thiết kế nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách nước này, như thực đơn chay, tour di sản và trải nghiệm văn hóa địa phương. Theo The Traveler, Việt Nam đang dần chuyển từ vị thế "lựa chọn thay thế" trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trong tầm ngắm của du khách Ấn, nhờ sự kết hợp giữa chính sách thị thực thông thoáng, mạng lưới đường bay mở rộng, chi phí cạnh tranh và những trải nghiệm mới mẻ.

Tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa tham dự lễ khánh thành sân bay quốc tế Alluri Sitarama Raju tại Bhogapuram, bang Andhra Pradesh. Đáng chú ý, theo Nikkei Asia, sân bay này sở hữu vị trí thuận lợi để trở thành cửa ngõ kết nối giữa Ấn Độ và Đông Nam Á. Từ đây, thời gian bay đến các điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bangkok, Kuala Lumpur hay Singapore chỉ khoảng 3 - 4 giờ, ngắn hơn đáng kể so với các hành trình phải trung chuyển qua New Delhi hoặc Mumbai.

Lợi thế này giúp bang Andhra Pradesh có cơ hội xây dựng trung tâm trung chuyển mới ở bờ Đông Ấn Độ. Chính quyền bang đang thúc đẩy mở các đường bay thẳng tới nhiều quốc gia ASEAN nhằm mở rộng giao thương, thu hút khách du lịch và tăng cường dòng vốn đầu tư hai chiều.

Sân bay mới trở thành cửa ngõ kết nối giữa Ấn Độ và Đông Nam Á. Ảnh: NoiBai International Airport

Sự xuất hiện của sân bay Alluri Sitarama Raju còn phản ánh xu hướng tái định hình mạng lưới hạ tầng của Ấn Độ. Nếu trước đây các trung tâm hàng không chủ yếu tập trung ở phía Tây và phía Bắc, thì nay trọng tâm đang dần dịch chuyển sang bờ Đông, nơi có lợi thế tiếp cận trực tiếp Vịnh Bengal và các nền kinh tế ASEAN.