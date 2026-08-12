TP.HCM đặt liên kết hệ sinh thái vào trọng tâm tăng trưởng

Sự bùng nổ của các sự kiện quy mô lớn trong nửa cuối năm 2026 đang tạo ra sức hút lớn cho ngành công nghiệp không khói tại đô thị lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, đằng sau những con số về lượng khách là bài toán dài hạn về thời gian lưu trú và cấu trúc chi phí dịch vụ…

Ảnh minh họa: ITE HCMC

Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc gia tăng các sản phẩm đột phá mới chỉ là bước khởi đầu cho chiến lược giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Sự cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm du lịch trong khu vực Đông Nam Á đòi hỏi thành phố phải vượt qua các điểm nghẽn về hạ tầng vui chơi giải trí về đêm và hệ thống dịch vụ giá trị gia tăng.

Theo các chuyên gia kinh tế đô thị, nguồn thu từ du lịch không chỉ đến từ vé máy bay hay cơ sở lưu trú mà phần lớn nằm ở các dịch vụ mua sắm, ẩm thực và giải trí chuyên nghiệp. Khi các sản phẩm này còn phân mảnh, tiềm năng chi tiêu của du khách quốc tế chưa được khai thác triệt để.

Do đó, giải pháp chiến lược cho thành phố nằm ở việc quy hoạch các không gian kinh tế đêm, hình thành các đô thị đêm hoặc khu phức hợp giải trí quy mô sẽ giúp gom dòng tiền và tối ưu hóa thời gian trải nghiệm của du khách.

Mô hình này đòi hỏi sự đầu tư bài bản từ hạ tầng giao thông kết nối đến các show diễn nghệ thuật thực cảnh mang đậm bản sắc văn hóa phương Nam. Khi dòng vốn tư nhân được định hướng vào đúng trọng tâm, các tổ hợp vui chơi khép kín sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng du khách không biết tiêu tiền ở đâu sau khi màn đêm buông xuống.

Giải pháp chiến lược cho TP.HCM nằm ở việc quy hoạch các không gian kinh tế đêm. Ảnh: Hop on Hop off Vietnam

Trong bối cảnh này, Saigontourist Group vừa công bố hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 với Vietnam Airlines, Becamex Group và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Thay vì hoạt động độc lập trong từng lĩnh vực, các bên hướng tới khai thác thế mạnh của nhau để phát triển chuỗi dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn.

Các thỏa thuận mở ra hướng liên kết giữa nhiều lĩnh vực có quan hệ trực tiếp với hoạt động du lịch như vận tải hàng không, công nghệ, lưu trú, mua sắm, ẩm thực, dịch vụ sân bay và xúc tiến thị trường. Điểm đáng chú ý của mô hình này là các bên hướng tới chia sẻ nguồn lực, dữ liệu, kinh nghiệm quản trị và cơ hội đầu tư để hình thành những sản phẩm có tính liên kết cao.

Trong thỏa thuận hợp tác mới, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với Saigontourist Group phát triển các gói sản phẩm kết hợp giữa vận chuyển hàng không và du lịch, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến tại thị trường trong nước và quốc tế.

Becamex Group sẽ tham gia phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ quản trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng đến mô hình du lịch thông minh. Trong khi đó, IPPG mang vào mạng lưới hợp tác hệ sinh thái bán lẻ, hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay, ẩm thực… để mở rộng các hoạt động mua sắm dành cho khách du lịch.

Các thỏa thuận mở ra hướng liên kết giữa nhiều lĩnh vực có quan hệ trực tiếp với hoạt động du lịch. Ảnh: Saigontourist Travel

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, việc các doanh nghiệp đầu ngành chủ động liên kết phản ánh xu hướng phát triển mới của kinh tế dịch vụ, khi tăng trưởng được tạo ra từ sự kết nối giữa nhiều lĩnh vực thay vì mỗi doanh nghiệp phát triển riêng lẻ. Khi TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển và đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại và du lịch của khu vực, việc hình thành các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Trong bối cảnh đó, Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với quy mô lớn nhất kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Hội chợ được kỳ vọng sẽ khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến hàng đầu, quảng bá điểm đến và thúc đẩy liên kết để nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam.

Theo ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, với chủ đề "Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu", giá trị của ITE HCMC không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở chiều sâu của các hoạt động kết nối, hợp tác và đối thoại.

Hội chợ năm nay dự kiến thu hút hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ và hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B được sắp xếp trước. Điểm nhấn nổi bật của ITE HCMC 2026 là việc TPHCM đồng thời đăng cai 3 Hội nghị Bộ trưởng Du lịch của tiểu vùng Mê Kông, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kết nối hợp tác du lịch của khu vực và là điểm gặp gỡ giữa ngoại giao nhà nước với xúc tiến thương mại du lịch.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Ảnh: ITE HCMC

Bên lề chuỗi hội nghị, ban tổ chức sẽ triển khai chương trình khảo sát điểm đến trong 2 ngày (28 -29/8), dành cho các đoàn đại biểu quốc tế nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng và tiềm năng phát triển của TP.HCM và các địa phương liên kết.

Bên cạnh đó, tại hội chợ, các địa phương và doanh nghiệp sẽ giới thiệu tuyến điểm, sản phẩm, dịch vụ du lịch mới cùng các chương trình kích cầu, ưu đãi, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; đồng thời với giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và nhiều hoạt động tương tác.

Trọng tâm tại ITE HCMC năm nay là tập trung vào 2 dòng sản phẩm đang là ưu thế của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng: du lịch MICE và du lịch y tế. Hiện TP.HCM đã ban hành chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách đến tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dòng khách đoàn lớn.

Thông qua ITE HCMC, ngành du lịch thành phố muốn khẳng định khả năng đón tiếp các đoàn khách MICE quy mô lớn, chứng minh năng lực về hạ tầng cũng như cơ sở lưu trú để có thể tiếp đón liên tục các đoàn khách quốc tế trong những năm tới.

Hội chợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết để nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam. Ảnh: ITE HCMC

Ông Phạm Huy Bình cho biết cột mốc 20 năm của ITE HCMC 2026 không chỉ là dấu mốc về thời gian. Sự chung tay của các đối tác đã góp phần bổ sung nguồn lực cho công tác di chuyển, lưu trú, khảo sát điểm đến và tổ chức các hoạt động chuyên môn của hội chợ, qua đó tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác công - tư trong phát triển du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM kỳ vọng hội chợ sẽ mang lại giá trị thiết thực cho cả doanh nghiệp và người dân thông qua các chương trình kích cầu, ưu đãi du lịch, góp phần đưa TP.HCM trở thành điểm đến toàn cầu, nơi chính người dân cùng tham gia kiến tạo và phát triển ngành du lịch. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của thành phố trong giai đoạn tới.