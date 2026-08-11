Việt Nam đang là điểm dến hấp dẫn mạnh mẽ du khách Australia

Theo số liệu thống kê, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 13,9 triệu khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Australia mang đến khoảng 397.000 lượt khách, tăng 22,5%, cao hơn tốc độ tăng chung của thị trường quốc tế….

Roadshow Vietnam – Ho Chi Minh City Tourism tại Australia năm 2024. Ảnh: Vietnam Travel Group

Những năm gần đây, Australia tiếp tục nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Đồng thời, theo báo cáo Austrade được các doanh nghiệp lữ hành dẫn lại, khách Australia chi khoảng 5.600 - 6.200 AUD (105 - 117 triệu đồng) cho một chuyến đi tới Việt Nam. Hành trình của nhóm khách này thường kéo dài 7 - 12 ngày, với nhu cầu khá đa dạng từ trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên đến nghỉ dưỡng.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, cho hay doanh nghiệp đã đón lượng khách châu Âu, Mỹ và Australia tới Việt Nam vào tháng 7/2026 tăng cao 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Cùng thời gian lưu trú dài, nhóm khách này cũng chi tiêu, mua sắm khi đi qua các địa phương, điểm đến nhiều hơn. Nhờ vậy, Australia đang trở thành thị trường đáng chú ý trong chiến lược thu hút nhóm khách chất lượng cao.

LỢI THẾ KÉP CỦA DU LỊCH VIỆT NAM

Theo số liệu chính thức từ Australia, trong 12 tháng tính đến tháng 5 năm nay, lượng khách từ Australia đến Việt Nam tăng 16,2%. Luxury Escapes - công ty du lịch có trụ sở tại Australia - cho biết, Việt Nam đang trải qua một "siêu đợt tăng trưởng" về nhu cầu. Cụ thể, lượng đặt tour đến Việt Nam trong tháng 7 tăng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Những năm gần đây, Australia tiếp tục nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy xu hướng trên nhờ diễn biến thuận lợi của tỷ giá đồng AUD. Ông Tristan Dakin, Giám đốc thị trường Australia của Wise, cho rằng khi đồng AUD mạnh hơn, cùng một khoản ngân sách, du khách Australia có thể nhận được nhiều giá trị hơn khi chi tiêu tại Việt Nam.

Ông Dakin nhận định, đây là một "chiến thắng kép" đối với túi tiền của du khách khi tỷ giá thuận lợi được kết hợp với mức giá cạnh tranh tại điểm đến. Việt Nam cũng có lợi thế là sự kết hợp giữa chi phí hợp lý và hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Mạng lưới đường bay được mở rộng, giá vé ngày càng cạnh tranh, quy trình xin thị thực thuận tiện giúp gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam.

Trên tờ Guardian, nhà sáng tạo nội dung Georgia Quinn nhận định: "Trước đây, Việt Nam không phải là điểm đến xa lạ đối với người Úc nhưng chắc chắn không nổi tiếng bằng Thái Lan hay Bali. Tuy nhiên, điều đó đang thay đổi”. Cô viện dẫn thống kê từ Intrepid Travel - doanh nghiệp chuyên tổ chức các tour nhóm nhỏ, cho thấy lượng khách Australia đến Việt Nam tăng 87% trong tháng 6 và tiếp tục tăng 17% trong tháng 7/2026.

Việt Nam có lợi thế là sự kết hợp giữa chi phí hợp lý và hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng. Ảnh: Lữ hành Vietluxtour

Truyền thông hai quốc gia nhận định, những con số này cho thấy sức hút của Việt Nam với khách Australia không còn là hiện tượng nhất thời. Việt Nam có thể tận dụng thời điểm này để tăng cường quảng bá tại Australia, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm.

CHUỖI XÚC TIẾN NHẰM GIA TĂNG SỰ HIỆN DIỆN

Ngày 10/8 vừa qua, tại Sydney (Úc), Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp Vietnam Airlines tổ chức chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam - TP.HCM - Úc, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, hiệp hội, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch hai nước. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi xúc tiến diễn ra từ ngày 8 – 13/8 nhằm tăng sự hiện diện của du lịch Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM tại một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng.

Tại chương trình, TP.HCM giới thiệu diện mạo mới của điểm đến sau mở rộng địa giới, cùng hệ sinh thái sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, từ du lịch đô thị, văn hóa, ẩm thực đến nghỉ dưỡng, MICE và các sự kiện quy mô lớn. Không gian quảng bá được thiết kế theo hướng tăng tính trải nghiệm với các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, bản đồ du lịch tương tác, ấn phẩm và các hoạt động giới thiệu điểm đến.

Lễ kỷ niệm 35 năm kết nối hàng không, du lịch Việt Nam - Australia vinh dự có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Vietnam Airlines

Điểm đáng chú ý là chương trình dành không gian lớn cho hoạt động kết nối doanh nghiệp B2B. Các doanh nghiệp Việt Nam như Saigontourist Group, BenThanh Tourist, Vietravel, BestPrice, Lyra Cruise Collection, The Grand Ho Tram, Bảo tàng Phở... có cơ hội trực tiếp làm việc với các đối tác Úc để giới thiệu sản phẩm. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các chương trình xúc tiến chuyển từ quảng bá hình ảnh sang tạo ra những hợp đồng, sản phẩm và dòng khách cụ thể.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Du lịch TP.HCM dự kiến ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Du lịch Úc (ATIA), Luxury Escapes và Intrepid Travel. Trong đó, Luxury Escapes là doanh nghiệp tập trung mạnh vào phân khúc nghỉ dưỡng và trải nghiệm cao cấp, trong khi Intrepid Travel có thế mạnh về các hành trình trải nghiệm và du lịch có trách nhiệm.

Không chỉ TP.HCM, trước đó tại Quy Nhơn, Hiệp hội Du lịch Gia Lai cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty CP Tập đoàn TMS tổ chức chương trình kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai với thị trường Australia. Chương trình có sự tham gia của các đối tác du lịch, buyer, wholesaler, travel agent quốc tế và truyền thông đến từ Australia...

Chuyến famtrip là cơ hội để các doanh nghiệp Australia tìm hiểu sâu hơn về tài nguyên du lịch Quy Nhơn - Gia Lai. Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai

Theo đó, đoàn famtrip từ Australia đã được trải nghiệm một số điểm đến như: Bảo tàng tỉnh Gia Lai, làng biển Nhơn Hải, đảo Hòn Khô, Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông), di tích Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn, di tích tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), Tiểu chủng viện Làng Sông, xem biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tại chùa Long Phước (xã Tuy Phước), trải nghiệm làng nghề nón Gò Găng (phường An Nhơn Bắc)…

Dịp này, Hiệp hội du lịch Gia Lai và các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ với đại diện, doanh nghiệp của Australia, nhằm hoàn thiện các sản phẩm du lịch có chất lượng tốt hơn, phù hợp hơn cho thị trường du khách quốc tế nói chung và thị trường du khách Australia nói riêng.

Hồi tháng 3 năm nay, trong danh sách “những lựa chọn thay thế Bali đáng khám phá nhất” do chuyên trang du lịch Úc Escape công bố, Phú Quốc đã được gọi tên. "Từ Sydney, Melbourne hay Perth, du khách có thể săn vé bay thẳng đến Hà Nội hoặc TP.HCM với mức giá dưới 200 USD, trước khi nối chuyến thuận tiện ra Phú Quốc," chuyên trang nhận định.

Điểm khiến Phú Quốc trở nên khác biệt chính là sự đan xen giữa thiên nhiên và hệ thống trải nghiệm hiện đại. Ảnh: AHA Vietnam

Không chỉ là “phiên bản thay thế” khi du khách đã chán Bali, theo Escape, Phú Quốc đang tự định vị như một lựa chọn độc lập và đủ sức giữ chân du khách lưu trú dài ngày: chi phí hợp lý, ẩm thực phong phú, thiên nhiên đa tầng và hệ trải nghiệm liên tục được nâng cấp.

Có thể thấy với du khách Úc, Việt Nam đang liên tục bổ sung thêm những tiện nghi và năng lượng của một điểm đến đang trỗi dậy mạnh mẽ trên bản đồ châu Á. Điều cần làm tiếp theo là phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm.