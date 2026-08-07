Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra quốc tế

7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tương đương khoảng 56% mục tiêu cả năm. Trong đó khách đi bằng đường hàng không chiếm khoảng 11,5 triệu lượt, tăng trưởng tích cực ngay trong mùa thấp điểm của khách quốc tế...

Nhiều địa phương đang trong quá trình chuyển đổi các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và tư liệu thành dữ liệu số. Ảnh: VR360

Những con số này cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế đến Việt Nam phục hồi mạnh hơn kỳ vọng. Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, cho biết với thị trường(inbound), tín hiệu tăng trưởng rất rõ rệt. Chỉ trong những tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 70% kế hoạch đón khách của cả năm. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Úc là những thị trường có mức chi tiêu cao.

Đáng chú ý, theo ông Dũng, mùa cao điểm khách quốc tế đến Việt Nam thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhưng năm nay, doanh nghiệp ghi nhận lượng khách đặt tour ngay trong mùa hè. Việc mạng bay quốc tế ngày càng mở rộng giúp các đoàn khách lớn có thêm lựa chọn, giảm phụ thuộc vào hai đầu mối Hà Nội và TPHCM. “Đây là tín hiệu tích cực vì giúp du lịch giảm tính mùa vụ”, ông Dũng nhận định.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho rằng giai đoạn tới, tăng trưởng của doanh nghiệp không chỉ dựa vào quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng AI... nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh. Do đó, các doanh nghiệp đề xuất, các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch, từ số hóa dữ liệu điểm đến, đến tăng cường quảng bá trên các nền tảng số.

CHIA SẺ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Trong bối cảnh đó, sáng 6/8, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty VFS Global tổ chức Lễ công bố Bản ghi nhớ hợp tác du lịch, thiết lập Khuôn khổ hợp tác trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và VFS Global trao Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: TITC

Thành lập năm 2001, VFS Global cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ cho chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, hiện hợp tác với khoảng 71 chính phủ, vận hành hơn 4.200 trung tâm tại 169 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 3 trung tâm tại Việt Nam.

Các nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu xu hướng phát triển thị trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phối hợp quảng bá hình ảnh, thương hiệu và điểm đến du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng thông qua các chương trình, sự kiện và hình thức phù hợp.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài; hội nghị, hội thảo, chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông và các đối tác quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, cơ quan truyền thông và các đối tác liên quan, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển thị trường khách quốc tế.

Cũng trong sáng ngày 6/8, tại phường Phố Hiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức tọa đàm “Hướng dẫn xây dựng kênh truyền thông quảng bá và phát triển du lịch Hưng Yên trên nền tảng số”.

Tại chương trình, các chuyên gia truyền thông đã chia sẻ về xu hướng, chiến lược marketing du lịch trong thời đại chuyển đổi số; vai trò của video và mạng xã hội trong quảng bá điểm đến. Các KOL, KOC cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình trải nghiệm, sáng tạo nội dung; cách kể những câu chuyện hấp dẫn về điểm đến, văn hóa, ẩm thực nhằm thu hút người xem và lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương.

Để đưa hình ảnh Hưng Yên đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, bên cạnh phát triển sản phẩm, ngành du lịch cần mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Hungyentourism

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, hệ thống du lịch thông minh của tỉnh đến nay đã cập nhật dữ liệu hàng ngàn cơ sở lưu trú, điểm du lịch, điểm mua sắm, dịch vụ và hoàn thành số hóa 18 điểm đến trên nền tảng bản đồ du lịch tương tác 3D/360.

Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành tiếp tục được đẩy mạnh. Địa phương này cũng khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các giải pháp số trong quản lý, vận hành, đặt dịch vụ và chăm sóc khách hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm du khách, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

NHỮNG SỰ KIỆN QUẢNG BÁ LỚN SẮP DIỄN RA

Tại TP.HCM, chỉ còn hơn một tháng trước ngày khai mạc, Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Diễn ra từ ngày 27 - 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), hội chợ năm nay mang chủ đề "Kết nối sống động – Điểm đến toàn cầu" (Vibrant Connections – Global Destinations).

Sau hai thập kỷ phát triển, ITE HCMC ghi nhận bước tăng trưởng mạnh cả về quy mô lẫn hiệu quả xúc tiến thương mại. Nếu giai đoạn đầu chỉ có 210 đơn vị triển lãm, 120 người mua quốc tế và hơn 3.200 cuộc hẹn giao thương, thì năm 2026, số lượng cuộc hẹn B2B dự kiến tăng hơn tám lần, phản ánh sức hút ngày càng lớn của hội chợ đối với doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Du lịch Việt Nam sau 7 tháng đã ghi nhận tín hiệu tăng trưởng rất rõ rệt. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đến nay, hơn 150 nhà trưng bày với trên 360 gian hàng đã xác nhận tham gia, gồm hơn 26 tỉnh, thành phố cùng nhiều cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và doanh nghiệp quốc tế. Điểm nhấn của ITE HCMC vẫn là Chương trình Người mua quốc tế (Hosted Buyers Programme). Năm nay, 260 người mua quốc tế sẽ tham gia các chương trình kết nối nhanh, giao thương B2B với hơn 26.000 cuộc hẹn được sắp xếp trước, cùng các chuyến khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp và báo chí quốc tế.

Còn tại Hà Nội, với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow", Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 cũng sẽ diễn ra từ ngày 11 - 20/9 tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo Ban tổ chức, điểm mới của Festival năm nay là mở rộng không gian tổ chức, đa dạng hóa loại hình hoạt động và tăng cường trải nghiệm cho công chúng. Đồng thời, việc tăng cường giao lưu với các đoàn nghệ thuật quốc tế góp phần mở rộng kết nối văn hóa và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.