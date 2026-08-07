Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra quốc tế
TTường Bách
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7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tương đương khoảng 56% mục tiêu cả năm. Trong đó khách đi bằng đường hàng không chiếm khoảng 11,5 triệu lượt, tăng trưởng tích cực ngay trong mùa thấp điểm của khách quốc tế...
Những con số này cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế đến Việt Nam phục hồi mạnh hơn kỳ vọng. Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần
Lữ hành Vietluxtour, cho biết với thị trường(inbound), tín hiệu tăng
trưởng rất rõ rệt. Chỉ trong những tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng
70% kế hoạch đón khách của cả năm. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Úc là những thị trường có mức chi
tiêu cao.
Đáng chú ý, theo ông Dũng, mùa cao điểm khách quốc tế đến Việt
Nam thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhưng năm nay, doanh nghiệp
ghi nhận lượng khách đặt tour ngay trong mùa hè. Việc mạng bay quốc tế ngày
càng mở rộng giúp các đoàn khách lớn có thêm lựa chọn, giảm phụ thuộc vào hai đầu
mối Hà Nội và TPHCM. “Đây là tín hiệu tích cực vì giúp du lịch giảm tính mùa vụ”,
ông Dũng nhận định.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Saigontourist Group, cho rằng giai đoạn tới, tăng trưởng của doanh nghiệp không
chỉ dựa vào quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào đổi mới quản trị, chuyển đổi
số, ứng dụng AI... nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh. Do đó, các doanh nghiệp
đề xuất, các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du
lịch, từ số hóa dữ liệu điểm đến, đến tăng cường quảng bá trên các nền tảng số.
CHIA SẺ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
Trong bối cảnh đó, sáng 6/8, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc
gia Việt Nam và Công ty VFS Global tổ chức Lễ công bố Bản ghi nhớ hợp tác du lịch,
thiết lập Khuôn khổ hợp tác trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam
tại thị trường quốc tế.
Thành lập năm 2001, VFS Global cung cấp giải pháp công
nghệ và dịch vụ cho chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, hiện hợp tác với
khoảng 71 chính phủ, vận hành hơn 4.200 trung tâm tại 169 quốc gia và vùng lãnh
thổ, trong đó có 3 trung tâm tại Việt Nam.
Các nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi thông tin, chia
sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu xu hướng phát triển thị trường nhằm nâng cao hiệu
quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phối hợp quảng bá hình ảnh, thương hiệu
và điểm đến du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng thông qua
các chương trình, sự kiện và hình thức phù hợp.
Hai bên cũng phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu du lịch
Việt Nam ở nước ngoài; hội nghị, hội thảo, chương trình khảo sát dành cho doanh
nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông và các đối tác quốc tế; đồng thời tăng cường
kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không,
cơ quan truyền thông và các đối tác liên quan, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác,
phát triển thị trường khách quốc tế.
Cũng trong sáng ngày 6/8, tại phường Phố Hiến, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức tọa đàm “Hướng dẫn xây dựng kênh truyền
thông quảng bá và phát triển du lịch Hưng Yên trên nền tảng số”.
Tại chương
trình, các chuyên gia truyền thông đã chia sẻ về xu hướng, chiến lược marketing
du lịch trong thời đại chuyển đổi số; vai trò của video và mạng xã hội trong quảng
bá điểm đến. Các KOL, KOC cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình trải
nghiệm, sáng tạo nội dung; cách kể những câu chuyện hấp dẫn về điểm đến, văn
hóa, ẩm thực nhằm thu hút người xem và lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương.
Trong khi đó, tại Lâm Đồng, hệ thống du lịch thông minh của
tỉnh đến nay đã cập nhật dữ liệu hàng ngàn cơ sở lưu trú, điểm du lịch, điểm
mua sắm, dịch vụ và hoàn thành số hóa 18 điểm đến trên nền tảng bản đồ du lịch
tương tác 3D/360.
Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành tiếp tục
được đẩy mạnh. Địa phương này cũng khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các giải pháp số trong quản lý, vận hành, đặt dịch vụ
và chăm sóc khách hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm du khách, tối ưu hiệu quả
kinh doanh.
NHỮNG SỰ KIỆN QUẢNG BÁ LỚN SẮP DIỄN RA
Tại TP.HCM, chỉ còn hơn một tháng trước ngày khai mạc, Hội
chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đang bước vào giai đoạn
chuẩn bị cuối cùng. Diễn ra từ ngày 27 - 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển
lãm Sài Gòn (SECC), hội chợ năm nay mang chủ đề "Kết nối sống động – Điểm
đến toàn cầu" (Vibrant Connections – Global Destinations).
Sau hai thập kỷ phát triển, ITE HCMC ghi nhận bước tăng trưởng
mạnh cả về quy mô lẫn hiệu quả xúc tiến thương mại. Nếu giai đoạn đầu chỉ có
210 đơn vị triển lãm, 120 người mua quốc tế và hơn 3.200 cuộc hẹn giao thương,
thì năm 2026, số lượng cuộc hẹn B2B dự kiến tăng hơn tám lần, phản ánh sức hút
ngày càng lớn của hội chợ đối với doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Đến nay, hơn 150 nhà trưng bày với trên 360 gian hàng đã xác
nhận tham gia, gồm hơn 26 tỉnh, thành phố cùng nhiều cơ quan xúc tiến du lịch
quốc gia và doanh nghiệp quốc tế. Điểm nhấn của ITE HCMC vẫn là Chương trình
Người mua quốc tế (Hosted Buyers Programme). Năm nay, 260 người mua quốc tế sẽ
tham gia các chương trình kết nối nhanh, giao thương B2B với hơn 26.000 cuộc hẹn
được sắp xếp trước, cùng các chuyến khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp và
báo chí quốc tế.
Còn tại Hà Nội, với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage
Flow", Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 cũng sẽ diễn ra từ
ngày 11 - 20/9 tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà
Nội, xã Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Theo Ban tổ chức, điểm mới của
Festival năm nay là mở rộng không gian tổ chức, đa dạng hóa loại hình hoạt động
và tăng cường trải nghiệm cho công chúng. Đồng thời, việc tăng cường giao lưu với
các đoàn nghệ thuật quốc tế góp phần mở rộng kết nối văn hóa và quảng bá hình ảnh
Thủ đô ra thế giới.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 sẽ khai mạc vào tối
11/9 tại Hoàng thành Thăng Long với chương trình nghệ thuật đặc biệt. Tiếp đó,
tối 12/9 sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế "Thăng Long -
Nhịp cầu di sản". Ngày
13/9, chương trình âm nhạc "Dòng chảy di sản - Chuyến tàu tiếp nối
tinh hoa" hướng tới giới trẻ.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 11 - 19/9 sẽ có trưng
bày lịch sử áo dài "Nét Hà thành". Từ ngày 12 - 19/9 là triển lãm tranh,
tượng "Nét Kinh kỳ". Tối 12/9 diễn ra chương trình nghệ thuật
"Khai văn". Từ ngày 14 - 19/9 là trưng bày trống truyền thống
"Nhất trống - Một tiếng trống, ngàn năm văn hiến".
Từ ngày 15 - 19/9
là chương trình giao lưu thư pháp "Nét chữ an nhiên". Đặc biệt, ngày
16/9 sẽ diễn ra chương trình trình chiếu mapping "Trường học đầu
tiên", tái hiện lịch sử Quốc Tử Giám.
Bảo tàng Hà Nội ngày 11/9 sẽ trưng
bày, trải nghiệm nhạc cụ truyền thống cùng tọa đàm "Âm nhạc Hà Nội trong
dòng chảy sáng tạo". Trong hai ngày 19 - 20/9 sẽ diễn ra chương trình giao lưu âm nhạc
"Kết nối di sản - Kiến tạo tương lai".
Ngày 19/9, tại xã Bát Tràng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật
"Thanh âm Gốm", khai thác âm thanh từ các nhạc cụ và vật dụng bằng gốm. Cùng ngày, khu vực Tượng đài Cảm tử sẽ là không gian của chương
trình thời trang "Sắc màu Hà Nội". Festival sẽ khép lại vào tối 20/9
bằng chương trình nghệ thuật bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
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