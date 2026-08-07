Thứ Sáu, 07/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra quốc tế

T Tường Bách

7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tương đương khoảng 56% mục tiêu cả năm. Trong đó khách đi bằng đường hàng không chiếm khoảng 11,5 triệu lượt, tăng trưởng tích cực ngay trong mùa thấp điểm của khách quốc tế...

Nhiều địa phương đang trong quá trình chuyển đổi các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và tư liệu thành dữ liệu số. Ảnh: VR360
Nhiều địa phương đang trong quá trình chuyển đổi các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và tư liệu thành dữ liệu số. Ảnh: VR360

Những con số này cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế đến Việt Nam phục hồi mạnh hơn kỳ vọng. Ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour, cho biết với thị trường(inbound), tín hiệu tăng trưởng rất rõ rệt. Chỉ trong những tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 70% kế hoạch đón khách của cả năm. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Úc là những thị trường có mức chi tiêu cao.

Đáng chú ý, theo ông Dũng, mùa cao điểm khách quốc tế đến Việt Nam thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhưng năm nay, doanh nghiệp ghi nhận lượng khách đặt tour ngay trong mùa hè. Việc mạng bay quốc tế ngày càng mở rộng giúp các đoàn khách lớn có thêm lựa chọn, giảm phụ thuộc vào hai đầu mối Hà Nội và TPHCM. “Đây là tín hiệu tích cực vì giúp du lịch giảm tính mùa vụ”, ông Dũng nhận định.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho rằng giai đoạn tới, tăng trưởng của doanh nghiệp không chỉ dựa vào quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng AI... nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh. Do đó, các doanh nghiệp đề xuất, các địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch, từ số hóa dữ liệu điểm đến, đến tăng cường quảng bá trên các nền tảng số.

CHIA SẺ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Trong bối cảnh đó, sáng 6/8, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Công ty VFS Global tổ chức Lễ công bố Bản ghi nhớ hợp tác du lịch, thiết lập Khuôn khổ hợp tác trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và VFS Global trao Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: TITC
Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và VFS Global trao Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: TITC

Thành lập năm 2001, VFS Global cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ cho chính phủ, cơ quan đại diện ngoại giao, hiện hợp tác với khoảng 71 chính phủ, vận hành hơn 4.200 trung tâm tại 169 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 3 trung tâm tại Việt Nam.

Các nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu xu hướng phát triển thị trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; phối hợp quảng bá hình ảnh, thương hiệu và điểm đến du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm, tiềm năng thông qua các chương trình, sự kiện và hình thức phù hợp.

Hai bên cũng phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài; hội nghị, hội thảo, chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông và các đối tác quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, cơ quan truyền thông và các đối tác liên quan, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển thị trường khách quốc tế.

Cũng trong sáng ngày 6/8, tại phường Phố Hiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức tọa đàm “Hướng dẫn xây dựng kênh truyền thông quảng bá và phát triển du lịch Hưng Yên trên nền tảng số”.

Tại chương trình, các chuyên gia truyền thông đã chia sẻ về xu hướng, chiến lược marketing du lịch trong thời đại chuyển đổi số; vai trò của video và mạng xã hội trong quảng bá điểm đến. Các KOL, KOC cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình trải nghiệm, sáng tạo nội dung; cách kể những câu chuyện hấp dẫn về điểm đến, văn hóa, ẩm thực nhằm thu hút người xem và lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương.

Để đưa hình ảnh Hưng Yên đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, bên cạnh phát triển sản phẩm, ngành du lịch cần mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Hungyentourism
Để đưa hình ảnh Hưng Yên đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước, bên cạnh phát triển sản phẩm, ngành du lịch cần mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số. Ảnh: Hungyentourism

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, hệ thống du lịch thông minh của tỉnh đến nay đã cập nhật dữ liệu hàng ngàn cơ sở lưu trú, điểm du lịch, điểm mua sắm, dịch vụ và hoàn thành số hóa 18 điểm đến trên nền tảng bản đồ du lịch tương tác 3D/360.

Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành tiếp tục được đẩy mạnh. Địa phương này cũng khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các giải pháp số trong quản lý, vận hành, đặt dịch vụ và chăm sóc khách hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm du khách, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

NHỮNG SỰ KIỆN QUẢNG BÁ LỚN SẮP DIỄN RA

Tại TP.HCM, chỉ còn hơn một tháng trước ngày khai mạc, Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Diễn ra từ ngày 27 - 29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), hội chợ năm nay mang chủ đề "Kết nối sống động – Điểm đến toàn cầu" (Vibrant Connections – Global Destinations).

Sau hai thập kỷ phát triển, ITE HCMC ghi nhận bước tăng trưởng mạnh cả về quy mô lẫn hiệu quả xúc tiến thương mại. Nếu giai đoạn đầu chỉ có 210 đơn vị triển lãm, 120 người mua quốc tế và hơn 3.200 cuộc hẹn giao thương, thì năm 2026, số lượng cuộc hẹn B2B dự kiến tăng hơn tám lần, phản ánh sức hút ngày càng lớn của hội chợ đối với doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Du lịch Việt Nam sau 7 tháng đã ghi nhận tín hiệu tăng trưởng rất rõ rệt. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
Du lịch Việt Nam sau 7 tháng đã ghi nhận tín hiệu tăng trưởng rất rõ rệt. Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Đến nay, hơn 150 nhà trưng bày với trên 360 gian hàng đã xác nhận tham gia, gồm hơn 26 tỉnh, thành phố cùng nhiều cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và doanh nghiệp quốc tế. Điểm nhấn của ITE HCMC vẫn là Chương trình Người mua quốc tế (Hosted Buyers Programme). Năm nay, 260 người mua quốc tế sẽ tham gia các chương trình kết nối nhanh, giao thương B2B với hơn 26.000 cuộc hẹn được sắp xếp trước, cùng các chuyến khảo sát điểm đến dành cho doanh nghiệp và báo chí quốc tế.

Còn tại Hà Nội, với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow", Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 cũng sẽ diễn ra từ ngày 11 - 20/9 tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo Ban tổ chức, điểm mới của Festival năm nay là mở rộng không gian tổ chức, đa dạng hóa loại hình hoạt động và tăng cường trải nghiệm cho công chúng. Đồng thời, việc tăng cường giao lưu với các đoàn nghệ thuật quốc tế góp phần mở rộng kết nối văn hóa và quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 sẽ khai mạc vào tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long với chương trình nghệ thuật đặc biệt. Tiếp đó, tối 12/9 sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế "Thăng Long - Nhịp cầu di sản". Ngày 13/9, chương trình âm nhạc "Dòng chảy di sản - Chuyến tàu tiếp nối tinh hoa" hướng tới giới trẻ.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 11 - 19/9 sẽ có trưng bày lịch sử áo dài "Nét Hà thành". Từ ngày 12 - 19/9 là triển lãm tranh, tượng "Nét Kinh kỳ". Tối 12/9 diễn ra chương trình nghệ thuật "Khai văn". Từ ngày 14 - 19/9 là trưng bày trống truyền thống "Nhất trống - Một tiếng trống, ngàn năm văn hiến".

Từ ngày 15 - 19/9 là chương trình giao lưu thư pháp "Nét chữ an nhiên". Đặc biệt, ngày 16/9 sẽ diễn ra chương trình trình chiếu mapping "Trường học đầu tiên", tái hiện lịch sử Quốc Tử Giám.

Bảo tàng Hà Nội ngày 11/9 sẽ trưng bày, trải nghiệm nhạc cụ truyền thống cùng tọa đàm "Âm nhạc Hà Nội trong dòng chảy sáng tạo". Trong hai ngày 19 - 20/9 sẽ diễn ra chương trình giao lưu âm nhạc "Kết nối di sản - Kiến tạo tương lai".

Ngày 19/9, tại xã Bát Tràng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật "Thanh âm Gốm", khai thác âm thanh từ các nhạc cụ và vật dụng bằng gốm. Cùng ngày, khu vực Tượng đài Cảm tử sẽ là không gian của chương trình thời trang "Sắc màu Hà Nội". Festival sẽ khép lại vào tối 20/9 bằng chương trình nghệ thuật bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

du lịch VnEconomy Du lịch Việt Nam VnEconomy tăng cường quảng bá du lịch VnEconomy tăng trưởng du lịch VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Du lịch Thái Lan lại đối mặt với khủng hoảng niềm tin mới

Du lịch Thái Lan lại đối mặt với khủng hoảng niềm tin mới

Riêng năm 2025, Thái Lan đón gần 1,9 triệu lượt khách Nga, đưa Nga vào nhóm các thị trường khách lớn nhất. Hiện làn sóng phẫn nộ đã bùng lên trong cộng đồng người Nga tại Pattaya khiến xứ Chùa Vàng phải đưa ra các chiến lược giữ nhịp tăng trưởng cho ngành du lịch…

Thị trường tour dịp nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu khởi động

Thị trường tour dịp nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu khởi động

Theo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày nhờ hoán đổi ngày làm việc. Quỹ thời gian nghỉ dài được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân lựa chọn các chuyến du lịch xa hoặc gia tăng thời gian lưu trú…

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm Kinh tế mùa Hè 2026 với chủ đề “Từ quyết sách đến tăng trưởng - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2026”

VnEconomy Để quyết sách tạo ra tăng trưởng: Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương phát triển trong giai đoạn mới

Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

AI Điểm tin

VnE TV
Xuất khẩu sầu riêng thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm. Ảnh: Hạnh Vân

VnEconomy Ba giải pháp chiến lược nhằm cán mốc xuất khẩu 74 tỷ USD

Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy