Những tín hiệu mới trong quảng bá du lịch cộng đồng
TTường Bách
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Trong nhiều năm, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đều có những lợi thế riêng trong phát triển kinh tế - xã hội. Sau hợp nhất, cách tiếp cận trong quy hoạch phát triển được thay đổi bằng cách chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo không gian phát triển…
Trong chiến lược phát triển kinh tế của nhiều địa phương, du
lịch không chỉ là ngành dịch vụ mà còn là ngành kinh tế tổng hợp có khả năng kết
nối nhiều lĩnh vực cùng phát triển. Một điểm đến hấp dẫn không chỉ tạo doanh
thu từ tham quan hay lưu trú mà còn thúc đẩy thương mại, vận tải, nông nghiệp, ẩm
thực, làng nghề và sinh kế cộng đồng.
Phú Thọ có lợi thế đặc biệt khi hội tụ các giá trị văn hóa cội
nguồn, cảnh quan sinh thái và hệ thống sản phẩm bản địa phong phú. Đặc biệt, với
du lịch cộng đồng, những năm qua Phú Thọ tập trung triển khai nhiều giải pháp
phát triển cây chè theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nâng
cao đời sống người dân.
Ở tuổi 50, Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc bắt đầu học cách đứng
trước máy quay, kể chuyện về đồi chè, bản làng và đời sống người dân để quảng
bá du lịch địa phương. “Xin chào, tôi là Bí thư xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ.
50 tuổi mới bắt đầu hành trình xây kênh quảng bá du lịch cho xã, mọi người ủng
hộ tôi nhé", ông Nguyễn Hoàng Trung nói trong
video và các bài đăng của mình trên các nền tảng Facebook, Thread, Tiktok.
Xác định mạng xã hội là "cửa sổ số" có tốc độ lan
tỏa nhanh, khả năng tiếp cận rộng và hợp thời, kênh truyền thông Amazing Long Cốc
chính thức được UBND xã Long Cốc ra mắt vào cuối tháng 7. Kênh không chỉ quảng
bá thiên nhiên mà còn kể những câu chuyện về nông sản OCOP, món ăn bản địa, nét
sinh hoạt du lịch cộng đồng và nhịp sống thường lệ của người dân Mường, Dao.
Trong
video, ông Nguyễn Hoàng Trung xuất hiện giữa những đồi chè phủ sương, trực tiếp
kể lại những câu chuyện rất đời thường của Long Cốc. Phía sau mỗi video là một nhóm nhỏ hỗ trợ quay, dựng bộ thuộc
đơn vị sự nghiệp công của xã. Ý tưởng được cán
bộ, người dân cùng đóng góp, sau đó chọn lọc và phát triển thành các nội dung về
cảnh sắc, văn hóa địa phương.
Đây không đơn thuần là một cách làm du lịch mới mẻ, mà còn
là câu chuyện về tư duy đổi mới của một người đứng đầu cấp ủy cơ sở giữa thời đại
chuyển đổi số. Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Long Cốc Hoàng
Mạnh Tâm, có rất nhiều những phản hồi tích cực kể
từ khi kênh Amazing Long Cốc đi vào hoạt động.
"Nhiều chủ homestay chia sẻ với chúng tôi rằng có những
đoàn khách gọi điện đặt phòng và nói họ biết đến Long Cốc qua các video trên mạng
xã hội. Không ít người ban đầu chỉ dự định lên săn mây, chụp ảnh đồi chè, nhưng
sau đó quyết định ở lại để trải nghiệm hái chè, thưởng trà, rồi mua các sản phẩm OCOP mang về làm quà. Đó là tín hiệu rất đáng mừng
cho cộng đồng và sinh kế của người dân", ông Tâm cho biết.
Tương tự tại xã Vân Sơn, nơi được mệnh danh là "nóc nhà
xứ Mường", cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây đã tích cực khai thác
các nền tảng số để quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và nông sản đặc
trưng. Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư cũng là người trực tiếp xây dựng
các kênh truyền thông, sản xuất những video ngắn về cộng đồng nơi đây trên mạng xã hội.
Người dân địa phương cho biết, ông Nguyễn Duy Tư thường
ở lại Vân Sơn cả tuần. Ngoài giờ, Bí thư Đảng ủy xã 38 tuổi đi các bản, tìm hiểu
đời sống người dân, ghi lại cảnh sắc và văn hóa Mường. Trong các clip trên kênh “Bí thư xứ Mường”, ông Tư xuất hiện giữa núi rừng, đồng ruộng, giới thiệu Vân Sơn
bằng cách kể gần gũi. Đến nay, nhiều video thu hút cả triệu
lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác.
Ông Tư cho biết, sau hiệu ứng của các clip đầu tiên, hàng trăm du
khách đã tìm đến. Con số chưa lớn, nhưng cho thấy một nội dung số đúng cách có
thể đưa điểm đến còn ít người biết tới gần hơn với thị trường. Đồng thời, chỉ
sau một tháng, đã có thêm 5 hộ dân đăng ký phát triển mô hình homestay, mở ra
hướng đi mới cho phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.
Còn tại xã Pà Cò, anh Giàng A La, một thanh niên người Mông,
cũng là điển hình trong việc ứng dụng công nghệ số để phát triển du lịch cộng đồng.
Nhận thấy mạng xã hội là kênh quảng bá hiệu quả, anh mạnh dạn đầu tư điện thoại
thông minh, máy ảnh và các thiết bị ghi hình. Nhờ cách làm bài bản, A La
Homestay của anh bình quân mỗi tháng đón khoảng 20 - 30 lượt khách, mang lại
doanh thu từ 30 - 40 triệu đồng.
Từ kinh nghiệm của bản thân, anh đã tích cực hỗ
trợ nhiều thanh niên địa phương tiếp cận công nghệ để khởi nghiệp,
khuyến khích người trẻ mạnh dạn phát triển du lịch ngay trên chính quê hương. Từ
đó, từng bước hình thành mạng lưới các hộ dân cùng tham gia phát triển du lịch
cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đến nay, nhiều địa phương vùng cao Phú Thọ như Đà Bắc, Mai
Châu, Kim Bôi, Tân Mai... cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ số trong quảng bá du lịch. Sáu tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đón
hơn 10,5 triệu lượt khách, trong đó hơn 3,2 triệu lượt lưu trú và 74.000 lượt
khách quốc tế; doanh thu ước đạt 10.755 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết địa phương đặt mục
tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách, khoảng 7,8 triệu lượt lưu
trú, doanh thu 26.500 tỷ đồng, trên 22.000 phòng và tối thiểu 30.000 việc làm
trực tiếp, gián tiếp.
Để hiện thực hóa mục tiêu, chuyển đổi số được xác định là một trục quan trọng.
Tỉnh định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch kết nối với hệ thống quốc gia; ứng
dụng GIS, bản đồ số, mã QR, thuyết minh tự động, thực tế ảo, thanh toán điện tử,
wifi và hạ tầng băng rộng tại các khu, điểm du lịch quan trọng.
Phú Thọ đồng thời tham gia hợp tác du lịch Tây Bắc mở rộng,
kết nối website, phát triển Fanpage “Sắc màu Tây Bắc”, ứng dụng AI trong xúc tiến,
quảng bá và xây dựng video giới thiệu tour, tuyến liên tỉnh. Cán bộ, doanh nghiệp
được tập huấn sử dụng ChatGPT, tạo video và truyền thông số.
Công nghệ chỉ phát huy khi đi cùng sản phẩm. Phú Thọ định hướng
phát triển du lịch văn hóa, tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng - sinh thái, du lịch cộng đồng;
Golf và chăm sóc sức khỏe... Việc kết
nối các trung tâm, khu, điểm du lịch trong tỉnh với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc
mở rộng cũng được đặt ra để kéo dài hành trình của du khách.
Từ ngày 10/8 đến 31/10/2026, chương trình thí điểm “Người
làm du lịch thế hệ mới” chính thức được triển khai tại TP.HCM, hướng tới hình
thành lực lượng làm du lịch có khả năng ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và
dữ liệu để kết nối nhu cầu của du khách với sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp
phù hợp. Chương trình được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, không sử dụng
ngân sách nhà nước.
Điểm mới của chương trình là người tham gia không chỉ được
đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn được kết nối đồng thời với công cụ, sản
phẩm, doanh nghiệp và thị trường để trực tiếp thực hành. Dự kiến có khoảng 80 đến
120 cá nhân cùng 15 đến 25 doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ tham gia.
Kết quả thí điểm sẽ được đo lường bằng hiệu quả thực tế. Trên cơ sở đánh giá kết quả và ý kiến của cơ
quan quản lý, từ tháng 11/2026, chương trình kỳ vọng chuyển sang giai đoạn tiếp
theo, phục vụ mùa cao điểm khách quốc tế và từng bước mở rộng mô hình một cách
có chọn lọc.
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