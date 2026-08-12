Việt Nam trên hành trình trở thành điểm đến mùa hè tại châu Á

Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế - không chỉ với thị trường châu Âu mà còn với cả làn sóng du khách châu Á đang có xu hướng "đi gần, đi thường xuyên"...

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Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố bảng xếp hạng mức độ quan tâm của du khách châu Âu dành cho các điểm đến châu Á mùa hè 2026, dựa trên dữ liệu tìm kiếm chỗ ở từ tháng 4 đến tháng 6/2026 cho các chuyến đi diễn ra vào tháng 7 và tháng 8. So với cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam đã tăng một bậc, trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều thứ tư.

Thái Lan tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Indonesia và Nhật Bản. Việt Nam vươn từ hạng 5 lên hạng 4, còn Malaysia khép lại top 5. Đáng chú ý, Việt Nam cũng nằm trong top 3 điểm đến có tốc độ tăng trưởng mức độ quan tâm nhanh nhất từ du khách châu Âu, với mức tăng 12% - chỉ sau Ấn Độ (14%) và Hàn Quốc (13%). Sự bứt phá này cho thấy du khách châu Âu đang ngày càng ưa chuộng những hành trình mới mẻ, thay vì chỉ bó hẹp trong các điểm đến quen thuộc của châu Á.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, nhận định rằng với đường bờ biển dài hơn 3.260km, những đô thị năng động, các hòn đảo hoang sơ và loạt điểm đến giàu chiều sâu văn hóa, Việt Nam đang mang đến cho du khách châu Âu nhiều lựa chọn để có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn.

Việt Nam đang mang đến cho du khách châu Âu nhiều lựa chọn để có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn. Ảnh: Shutterstock

Xét theo thị trường nguồn, Đức hiện dẫn đầu về lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam, vượt qua Pháp - quốc gia đứng đầu cùng kỳ năm ngoái. Anh giữ vị trí thứ ba, Hà Lan vươn lên hạng tư, còn Nga khép lại top 5. Việt Nam cũng ghi nhận tăng trưởng đáng kể từ một số thị trường mới nổi, cho thấy sức hút đang lan rộng ra ngoài các thị trường truyền thống.

Theo ông Lâm, việc Việt Nam lọt top 4 phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn với nguồn khách châu Âu, còn việc Đà Nẵng và Nha Trang cùng góp mặt trong top 3 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho thấy rõ thế mạnh du lịch biển của đất nước.

"Việt Nam mang đến nhiều cách khác nhau để khám phá châu Á, từ những thành phố sôi động, văn hóa bản địa cho đến các bãi biển và thiên đường nghỉ dưỡng đảo, khiến ngày càng nhiều du khách cân nhắc chọn nơi đây cho kỳ nghỉ dài ngày", ông Lâm chia sẻ.

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Không chỉ hút khách châu Âu, Việt Nam còn đang mở ra nhiều cơ hội từ thị trường châu Á. Theo nghiên cứu Xu hướng du lịch toàn cầu (GTI) 2026 của Visa công bố hồi tháng 6, xu hướng du lịch nội vùng ngày càng phổ biến tại châu Á - Thái Bình Dương đang là động lực quan trọng cho du lịch Việt Nam. Khi du khách ưu tiên chuyến đi ngắn ngày, chi phí hợp lý, những điểm đến gần, kết nối hàng không thuận tiện như Việt Nam càng trở nên hấp dẫn.

Đà phục hồi của thị trường khách Trung Quốc cũng được kỳ vọng tiếp thêm động lực cho ngành du lịch. Cùng Hàn Quốc và Thái Lan, Việt Nam được dự báo nằm trong nhóm điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất năm nay. Với lượng khách Trung Quốc ra nước ngoài dự kiến đạt 165 - 175 triệu lượt trong năm 2026, Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội mở rộng thị phần nếu tiếp tục duy trì lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí và chất lượng dịch vụ.

Các chính sách thuận lợi hóa du lịch cũng đang phát huy hiệu quả, đặc biệt là việc mở rộng cấp thị thực điện tử và nâng thời hạn lưu trú lên tới 90 ngày cho công dân mọi quốc gia, giúp du khách chủ động lên kế hoạch và có thêm thời gian khám phá.

Không chỉ hút khách châu Âu, Việt Nam còn đang mở ra nhiều cơ hội từ thị trường châu Á. Ảnh: VGP/Nguyễn Kim

Theo Visa, xu hướng nổi bật nhất tại châu Á - Thái Bình Dương là du khách ngày càng ưu tiên những điểm đến quen thuộc, thuận tiện và an tâm, với 63% người khảo sát chọn điểm đến ngay trong khu vực - vượt xa các khu vực khác.

Tại Việt Nam, điều này thể hiện rõ qua nhu cầu tăng cao đối với các tour khám phá ẩm thực, văn hóa và di sản địa phương. Dòng khách cũng không còn chỉ tập trung ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, mà đang dịch chuyển tới các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang.

Sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực và cảnh quan đang giúp Việt Nam trở thành điểm đến có thể đáp ứng cùng lúc nhiều nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, khám phá đến trải nghiệm bản địa. Khi xu hướng du lịch nội vùng tiếp tục lên ngôi và chính sách visa ngày càng cởi mở, Việt Nam đang có cơ hội rõ ràng để không chỉ giữ vững vị trí trong nhóm điểm đến mùa hè được yêu thích, mà còn từng bước trở thành lựa chọn hàng đầu cho những kỳ nghỉ dài ngày của du khách quốc tế.