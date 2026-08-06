Thị trường tour dịp nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu khởi động

Theo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày nhờ hoán đổi ngày làm việc. Quỹ thời gian nghỉ dài được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân lựa chọn các chuyến du lịch xa hoặc gia tăng thời gian lưu trú…

Ảnh: Sun World Fansipan

Bắt đầu từ cuối tháng 7, các hãng hàng không đã đồng loạt mở rộng đội tàu, khai trương đường bay mới và tăng cường liên kết với doanh nghiệp du lịch để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Từ ngày 28/7, Sun PhuQuoc Airways khai trương hai đường bay Hải Phòng – TP.HCM và Hải Phòng - Phú Quốc, đồng thời công bố kế hoạch nâng quy mô đội tàu lên 32 máy bay trong năm nay.

Đầu tháng 8, Vietnam Airlines và Saigontourist Group ký kết hợp tác toàn diện, hướng tới phát triển các gói sản phẩm kết hợp hàng không - du lịch, tăng cường xúc tiến điểm đến và mở rộng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước. Tương tự, sau khi về với Tập đoàn T&T và chuẩn bị đổi tên thương hiệu, Vietravel Airlines đặt mục tiêu nâng đội bay lên tối thiểu 10 chiếc trong năm 2026…

Khảo sát ngày 5/8 tại các đại lý, kênh bán vé trực tuyến và ứng dụng đặt vé cho thấy vé máy bay nhiều chặng đã được các hãng tăng cường, bổ sung mạnh vào các ngày cao điểm trước và sau kỳ nghỉ Quốc khánh. Cùng với đó, giá vé nhiều chặng nội địa cũng bắt đầu tăng. Điển hình như chặng TP.HCM - Huế, khởi hành ngày 28/8, giá thấp nhất của Vietjet ghi nhận 1,6 triệu đồng/chặng (đã gồm thuế, phí), khởi hành vào sáng sớm. Vé của Vietnam Airlines từ 2,1 triệu đồng/chặng.

Các hãng hàng không liên tục bổ sung đội tàu bay để chuẩn bị cho dịp Quốc khánh và cao điểm du lịch thu - đông. Ảnh: Sun PhuQuoc Airways

Tương tự, các đường bay từ TP.HCM - Đà Nẵng, Vinh (Nghệ An), Vietjet có giá vé khoảng 1,8 triệu đồng/chặng. Đường bay TP.HCM - Hà Nội có giá từ 1,4 triệu đồng cho khung giờ khởi hành muộn và từ 1,8 triệu đồng nếu khởi hành ban ngày. Đáng chú ý, chặng Hà Nội - Phú Quốc đang duy trì mức giá khá ổn định, khoảng 2 triệu đồng/chặng, thấp hơn mức 5 triệu đồng/khứ hồi từng thấy trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay.

Về phía doanh nghiệp lữ hành, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc VinaGroup Travel, cho biết kỳ nghỉ dài tạo điều kiện thuận lợi để kích thích nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, sức mua tour vẫn còn là một "ẩn số" khi kỳ nghỉ diễn ra ngay vào thời điểm học sinh trở lại trường lớp.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết đã chuẩn bị sản phẩm, nguồn dịch vụ và kế hoạch vận hành nhằm đảm bảo nguồn cung và giữ mặt bằng giá ổn định. Đại diện BenThanh Tourist cho biết doanh nghiệp đã làm việc sớm với các hãng hàng không, khách sạn và đối tác để giữ chỗ và chủ động nguồn dịch vụ.

Vietravel cũng triển khai sớm các gói đặt chỗ với hãng hàng không và đối tác lưu trú, đồng thời chuẩn bị đội ngũ điều hành, hướng dẫn viên và hệ thống phục vụ. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục theo dõi tốc độ đăng ký để linh hoạt bổ sung nguồn cung nếu nhu cầu tăng mạnh.

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết đã chuẩn bị sản phẩm, nguồn dịch vụ để giữ mặt bằng giá ổn định. Ảnh: Vietravel

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Vietravel, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 là một trong những giai đoạn quan trọng của thị trường du lịch quý 3, tạo thêm động lực cho mùa du lịch thu - đông. Năm nay, các hành trình đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước Đông Bắc Á tiếp tục là lựa chọn nổi bật của khách Việt. Ở thị trường nội địa, các tour khám phá Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên được kỳ vọng thu hút du khách.

Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Travel, lưu ý nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ lễ thường tăng mạnh. Do đó, du khách có dự định đi nước ngoài cần kiểm tra thời hạn hộ chiếu, visa, thông tin trên vé và bảo quản giấy tờ cẩn thận.

Trong khi đó, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Truyền thông du lịch Việt, dự đoán lượng khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay có thể tăng so với cùng kỳ. Hiện tại, doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều gia đình đặt tour và mua vé máy bay cho kỳ nghỉ này. Do cách kỳ nghỉ vẫn còn gần 1 tháng, nên nguồn vé trên nhiều đường bay nội địa còn khá dồi dào. Vì thế, hành khách vẫn có thể lựa chọn khung giờ và mức giá phù hợp.

Về phía các địa phương, phường Sa Pa và xã Púng Luông (Lào Cai) vừa công bố kế hoạch tổ chức các hoạt động bảo tồn Di sản văn hóa "Lễ mừng cơm mới" của đồng bào dân tộc Mông gắn với chuỗi hoạt động du lịch "Sắc vàng Di sản", diễn ra từ cuối tháng 8 đến hết tháng 10/2026. Trong đó, chương trình khai mạc du lịch "Sắc vàng Di sản" dự kiến tổ chức vào ngày 28/8, gắn với các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9.

Tháng 9 - 10 hằng năm, núi rừng Lào Cai lại bừng sáng trong sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngoài "Lễ mừng cơm mới" của đồng bào Mông, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa sẽ được tổ chức như trình diễn kỹ thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong của người Mông, trình diễn trang phục truyền thống, thi múa khèn, hát giao duyên, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian...

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản, thổ cẩm, ẩm thực truyền thống cùng các hoạt động tái hiện đời sống văn hóa của đồng bào Mông cũng hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Tương tự, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cũng đã thông tin về chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 1/9. Trong đó, điểm nhấn của chuỗi các hoạt động là hoạt động thả 3.000 đèn trời, chương trình nghệ thuật "Cao Bằng concert Non nước ngàn năm" sẽ diễn ra đêm 1/9 tại Quảng trường Pác Bó.

Các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cũng được tổ chức như chương trình nghệ thuật Hào khí sông Bằng đêm 28/8; cuộc thi đua mảng, đan lồng gà và không gian trưng bày các sản phẩm OCOP... từ 29 đến 31/8.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, từ ngày 26/08 đến 02/09/2026, show diễn thực cảnh “Ký Ức Hội An” sẽ trở lại với phiên bản đặc biệt mang tên “Nón Cờ”. Điểm nhấn được mong chờ là khoảnh khắc hàng trăm diễn viên đồng loạt nâng cao những chiếc nón mang sắc đỏ và hình ảnh ngôi sao vàng. Nhằm phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ, show diễn “Ký Ức Hội An” sẽ mở thêm suất diễn vào thứ Ba, ngày 01/09/2026.

Show diễn thực cảnh “Ký Ức Hội An” sẽ trở lại với phiên bản đặc biệt mang tên “Nón Cờ”. Ảnh: Đảo Ký ức Hội An

Dữ liệu mới công bố ngày 5/8 của Traveloka cho thấy, nhu cầu du lịch đang tăng mạnh, trong đó các điểm đến ven biển giàu bản sắc văn hóa tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách. Tính đến hiện tại, Phú Quốc, Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng là những điểm đến ghi nhận nhu cầu cao nhất trong dịp này.

Xu hướng này cho thấy các sản phẩm văn hóa đang trở thành yếu tố tạo khác biệt cho điểm đến, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng.