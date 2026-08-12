Siết chặt an ninh du lịch để bảo vệ trải nghiệm cho du khách

Sự phát triển mạnh của du lịch quốc tế đang mang lại nguồn thu lớn cho nhiều địa phương, tạo việc làm và thúc đẩy hàng loạt ngành dịch vụ phát triển. Dù vậy, môi trường du lịch cần phải thân thiện, hấp dẫn nhưng cũng phải tạo sự an toàn cho du khách và người dân…

Ảnh minh họa: Danang Fantastic City

Ngày 10/8, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh kiểm tra phản ánh của 7 doanh nghiệp về tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, hạ giá để thu hút khách quốc tế. "Nếu phát hiện có vi phạm phải có biện pháp chấn chỉnh", Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Trước đó, 7 doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở Khánh Hòa có đơn phản ánh về việc cạnh tranh không lành mạnh trong khai thác thị trường khách Nga. Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp và Du lịch Amega Chi nhánh Nha Trang, cho rằng việc một số doanh nghiệp hạ giá quá thấp để hút khách đang tạo sức ép khiến các đơn vị khác phải giảm theo, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh chung.

"Nếu nhìn về lâu dài, việc đua nhau hạ giá để hút khách sẽ ảnh hưởng đến cả chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch phục vụ khách quốc tế, chứ không chỉ riêng một vài doanh nghiệp nhỏ lẻ", bà Xuân chia sẻ. "Cuộc đua" này tiềm ẩn nguy cơ doanh nghiệp cắt giảm chất lượng để bù đắp chi phí, thậm chí tái diễn mô hình "tour 0 đồng" từng xảy ra với khách Trung Quốc. Từ đó làm giảm giá trị điểm đến Nha Trang.

Theo báo cáo của Intourist, hãng lữ hành hàng đầu tại Nga, doanh số các tour từ nguồn du khách Nga đến Việt Nam đã tăng gấp 10 lần trong năm ngoái và xu hướng này thậm chí sẽ còn mạnh hơn trong năm nay. Ảnh minh họa: Ana Marina Nha Trang

Ông Bùi Quốc Đại, Phó Giám đốc điều hành Công ty Anex tại Khánh Hòa, cũng cho rằng bán sản phẩm với mức giá quá thấp có thể khiến du khách hiểu sai về giá trị thực của dịch vụ, tạo áp lực cạnh tranh đối với những doanh nghiệp kinh doanh minh bạch, đầu tư nghiêm túc. Theo ông Đại, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh mà còn làm giảm động lực đầu tư, gây khó khăn cho việc duy trì và mở rộng các đường bay từ Nga đến Việt Nam.

Song song đó, cũng tại Khánh Hòa thời gian gần đây, vấn đề về an ninh trật tự, quản lý tạm trú và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người nước ngoài đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan chức năng. Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa có từ 80.000 đến 85.000 người nước ngoài tạm trú trên địa bàn. Hầu hết những người này có nhu cầu sử dụng xe gắn máy, ô tô để tham gia giao thông.

Tuy nhiên, thống kê của Công an tỉnh Khánh Hòa cho thấy, từ đầu năm đến nay có 16 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài, khiến 3 người tử vong, 16 người bị thương. Cơ quan chức năng đã kết luận có 6 vụ việc lỗi trực tiếp do người nước ngoài gây ra. Nguyên nhân một phần xuất phát từ hoạt động cho thuê phương tiện giao thông (xe gắn máy, ôtô cá nhân) thiếu kiểm soát.

Hiện Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang đã yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cho thuê xe máy vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh, giấy phép lái xe, bảo hiểm và an toàn phương tiện. Lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giúp du khách hiểu rõ các quy định của Việt Nam ngay từ khi đặt chân đến địa phương, hạn chế các vi phạm do thiếu thông tin.

Nha Trang vẫn là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất với du khách Nga nhờ cơ sở hạ tầng phát triển, nhiều lựa chọn chỗ ở và cơ hội cho kỳ nghỉ biển. Ảnh minh họa: Ana Marina Nha Trang

Tương tự, Sở Du lịch TP.HCM và Công an TP.HCM cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng quản lý du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời ký kết Quy chế phối hợp mới cho giai đoạn 2026 - 2031.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, cùng với quá trình phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh không gian du lịch của thành phố được mở rộng sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Một trong những vấn đề được cơ quan quản lý chỉ ra là tình trạng hàng rong, chèo kéo, “chặt chém” du khách tại một số điểm du lịch vẫn còn tái diễn. Các hình thức lừa đảo du lịch trên không gian mạng cũng có dấu hiệu biến tướng ngày càng tinh vi, phức tạp. Thực tế này đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức quản lý khi hoạt động đặt phòng, mua tour, vé tham quan... ngày càng dịch chuyển lên môi trường trực tuyến.

Đối với hoạt động lưu trú, việc quản lý các căn hộ cho thuê theo mô hình condotel, lưu trú qua các nền tảng trực tuyến như Airbnb, Booking, Agoda, Traveloka... vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đây là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, thất thu thuế và bị lợi dụng để tổ chức các hoạt động trái pháp luật như đánh bạc, mại dâm, truyền đạo trái phép hoặc tổ chức sự kiện không phép...

Cùng với quá trình phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách ngày càng trở nên quan trọng. Ảnh minh họa: Vietnam.travel

Trước những vấn đề mới, Sở Du lịch và Công an TP.HCM đã ký Quy chế phối hợp giai đoạn mới, thay thế quy chế được áp dụng từ năm 2021. Một trong những thay đổi đáng chú ý là hai ngành sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm để phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch. Công tác kiểm tra doanh nghiệp cũng sẽ được thực hiện thường xuyên hơn.

Mới nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặt yêu cầu tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gắn với phát triển du lịch nhanh, bền vững.

Đáng chú ý, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được đặt trong tổng thể nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh điểm đến Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện. Kế hoạch yêu cầu gắn phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở đào tạo và người lao động trong ngành du lịch. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội sẽ được lồng ghép trong quá trình xây dựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển du lịch.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn du lịch được đặt trong tổng thể nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh điểm đến Việt Nam Ảnh minh họa: Vietravel Asia

Công tác kiểm tra chuyên ngành sẽ được tăng cường, đặc biệt tại các địa bàn, khu, điểm du lịch trọng điểm và trong các dịp lễ, tết, mùa cao điểm. Bên cạnh quản lý tại điểm đến, kế hoạch cũng chú trọng an toàn trên không gian truyền thông. Ngành du lịch sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn,” đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng phương án truyền thông và xử lý khủng hoảng.