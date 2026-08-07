Macao đang trở thành điểm đến mua sắm xa xỉ mới của châu Á

Từ một nền kinh tế vốn gắn liền với ngành công nghiệp casino, Macao đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm bán lẻ xa xỉ mới của châu Á, thu hút hàng loạt thương hiệu cao cấp đổ về đầu tư và mở rộng...

Ảnh: Vecteezy

Sự trỗi dậy của Macao như một điểm đến xa xỉ mới không phải là ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ chính sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của giới nhà giàu Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, bất chấp đà tăng trưởng thị trường chậm lại sau đại dịch Covid-19, ý định chi tiêu cho thời trang xa xỉ của nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao trong năm 2026 vẫn đạt 34%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 27%, theo báo cáo The State of Fashion 2026 của The Business of Fashion (BoF) và McKinsey & Co.

Trải nghiệm xa xỉ tại Trung Quốc cũng gắn liền một cách đặc trưng với yếu tố dịch vụ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Báo cáo The State of Fashion cũng cho thấy nhu cầu về dịch vụ mua sắm riêng tư và các sự kiện dành cho khách VIP đang ở mức cao và tăng mạnh theo mức độ giàu có của khách hàng - phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn về dịch vụ cá nhân hóa, sự thuận tiện và trải nghiệm chăm sóc khách hàng cao cấp.

Chính nhu cầu mạnh mẽ này, cùng với vị trí địa lý gần gũi và những ưu thế riêng có, đã giúp Macao trở thành điểm đến lý tưởng để đón đầu làn sóng chi tiêu xa xỉ mới của khu vực.

Việc Macao trở thành một điểm đến xa xỉ mới không phải là ngẫu nhiên. Ảnh: Taipa Village Macau

Theo Văn phòng Du lịch Chính phủ Macao, thành phố này đã đón lượng khách du lịch kỷ lục lên tới 40 triệu lượt trong năm 2025, tăng 14,7% so với năm 2024, trong đó Trung Quốc đại lục là thị trường khách lớn nhất. Hàn Quốc và Philippines là hai thị trường khách đông tiếp theo, trong khi lượng khách từ Thái Lan tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025.

Macao cũng đang chuyển mình từ một nền kinh tế phụ thuộc vào ngành casino sang trở thành một trung tâm bán lẻ xa xỉ hiện đại, gắn liền với yếu tố di sản và được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng VIC (khách hàng đặc biệt quan trọng). Theo số liệu do Cục Thống kê và Điều tra Dân số Macao tổng hợp, trong quý I/2026, tổng chi tiêu phi cờ bạc đã tăng khoảng một phần tư so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 24,43 tỷ MOP (khoảng 3 tỷ USD).

Trong khi ngành hàng xa xỉ nói chung vẫn đang xoay xở trước những biến động toàn cầu, Sands Shoppes Macao - đơn vị vận hành các trung tâm thương mại chủ lực gồm Shoppes at Venetian, Shoppes at Londoner, Shoppes at Parisian và Shoppes at Four Seasons - cho biết đã đạt doanh số theo quý cao nhất từ trước đến nay trong quý I/2026. Tập đoàn này cho biết trung tâm thương mại Shoppes at Four Seasons ghi nhận doanh số của các gian hàng đạt khoảng 5.670 USD trên mỗi foot vuông trong quý II/2026.

Ảnh: Inside Retail Asia

Nhân dịp khai trương trở lại cửa hàng flagship vào tháng 11/2025, Louis Vuitton đã sử dụng khu vực Arena tại The Londoner Macao để tổ chức buổi trình diễn thời trang đầu tiên của thương hiệu tại Macao. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm, khi có tới 35% khách hàng xa xỉ người Trung Quốc được BoF và McKinsey & Co. khảo sát bày tỏ sự quan tâm đến các show thời trang hoặc sự kiện trình diễn sàn diễn.

Nắm bắt đà phát triển kinh tế của thành phố cùng với việc chú trọng hơn vào chất lượng dịch vụ, Cartier đã mở rộng cửa hàng tại Shoppes at Four Seasons và vào tháng 6/2026 ra mắt mô hình bán lẻ kết hợp dịch vụ khách sạn hoàn toàn mới, bao gồm salon và quầy bar Cartier mở đầu tiên tại thành phố, cùng hai phòng salon VIP riêng tư.

Tại các cửa hàng của Cartier, salon là không gian riêng dành cho khách hàng chiêm ngưỡng trang sức cao cấp, đồng hồ và các sản phẩm giá trị cao trong một môi trường sang trọng và kín đáo hơn, đi kèm dịch vụ cá nhân hóa và tư vấn riêng. Việc Louis Vuitton tổ chức show thời trang tại đây là minh chứng cho vị thế ngày càng lớn của Macao như một điểm đến xa xỉ. Khách mời tham dự bao gồm người nổi tiếng, những nhân vật có sức ảnh hưởng và các khách hàng VIC - sự kiện thực sự hướng đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu của thương hiệu.

Buổi trình diễn thời trang đầu tiên của Louis Vuitton tại Macao. Ảnh: Sands China

“Kể từ sau đại dịch Covid-19, chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng Trung Quốc đến Macao không chỉ để mua sắm. Họ ở lại nhiều ngày, đặt bàn tại các nhà hàng và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm xa xỉ nói chung,” ông David Sylvester, Chủ tịch phụ trách mảng bán lẻ toàn cầu của Las Vegas Sands Corp. - người giám sát hoạt động bán lẻ tại năm cơ sở của tập đoàn tại Macao và Singapore, cho biết.

Lượng khách du lịch đến Macao tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong bốn tháng đầu năm 2026, tổng cộng có 14.655.300 lượt khách du lịch đến Macao, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, với dự báo lượng khách cả năm sẽ vượt mốc 40 triệu lượt trong năm thứ hai liên tiếp.

Chi tiêu phi cờ bạc của khách du lịch trong quý I đạt 24,4 tỷ MOP (khoảng 3,02 tỷ USD), tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Macao Business, doanh số bán lẻ tại Macao cũng tăng mạnh trong quý I/2026, với mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ.

Ảnh: Wynn Resort Macau

Những con số tăng trưởng ấn tượng về lượng khách du lịch, doanh số bán lẻ và chi tiêu phi cờ bạc cho thấy Macao không còn đơn thuần là một điểm đến giải trí gắn liền với casino, mà đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm mua sắm xa xỉ hàng đầu châu Á. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ các thương hiệu lớn như Louis Vuitton hay Cartier, cùng chiến lược lấy trải nghiệm và dịch vụ cá nhân hóa làm trọng tâm, Macao đang cho thấy một hướng đi khác biệt so với các trung tâm xa xỉ truyền thống.

Trong bối cảnh người tiêu dùng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, ngày càng đề cao trải nghiệm hơn là sở hữu đơn thuần, Macao hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục củng cố vị trí của mình trên bản đồ xa xỉ toàn cầu trong những năm tới.