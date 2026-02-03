Tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 1 tăng 214%

Thiệt hại từ các vụ đánh cắp tiền điện tử trong tháng 1 đã tăng tới 214% so với tháng trước, trong đó phần lớn thiệt hại đến từ một vụ lừa đảo đơn lẻ…

Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng giá trị tiền điện tử đã bị chiếm đoạt thông qua các vụ khai thác lỗ hổng và lừa đảo trong tháng 1 lên tới 370,3 triệu USD. Đây là mức thiệt hại cao nhất trong vòng 11 tháng, đồng thời tăng gần gấp bốn lần so với cùng kỳ năm 2025.

Theo công ty an ninh blockchain CertiK, trong tổng số 40 vụ tấn công và lừa đảo được ghi nhận trong tháng, phần lớn thiệt hại đến từ một nạn nhân duy nhất, với tổn thất khoảng 284 triệu USD do rơi vào bẫy lừa đảo.

Đáng chú ý, các vụ lừa đảo chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng thiệt hại, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 311,3 triệu USD. CertiK cho biết đây là thiệt hại hàng tháng được ghi nhận cao nhất trên thị trường tiền điện tử kể từ tháng 2/2025, từng ghi nhận tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD.

So với tháng 1/2025, khi tổng giá trị tài sản bị đánh cắp chỉ ở mức 98 triệu USD, thiệt hại trong tháng 1 năm nay đã tăng hơn 277%. So với tháng 12 năm trước, con số này cũng tăng 214%, từ mức 117,8 triệu USD.

Trong khi đó, công ty bảo mật blockchain PeckShield cho biết vụ tấn công vào Step Finance thứ bảy mới đây là vụ hack lớn nhất trong tháng, với khoảng 28,9 triệu USD bị đánh cắp. Nguyên nhân xuất phát từ việc một số ví bị xâm nhập, khiến hơn 261.000 token Solana bị chiếm đoạt.

Cuộc tấn công lớn thứ hai là vụ khai thác trị giá 26,4 triệu USD nhằm vào giao thức Truebit vào ngày 8/1. Trong vụ tấn công này, kẻ xấu đã lợi dụng lỗ hổng trong hợp đồng thông minh để đúc token gần như miễn phí, kéo giá token Truebit (TRU) lao dốc mạnh.

Ngoài ra, PeckShield cũng ghi nhận vụ hack gây thiệt hại 13,3 triệu USD nhằm vào nhà cung cấp thanh khoản SwapNet vào ngày 26/1, cùng vụ khai thác khác khiến giao thức blockchain Saga mất khoảng 7 triệu USD vào ngày 21/1.

Theo công ty này, tổng cộng, trong tháng 1 đã xảy ra 16 vụ hack, với tổng thiệt hại lên tới 86,01 triệu USD. Dù con số này giảm nhẹ 1,42% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại tăng hơn 13% so với tháng 12, cho thấy rủi ro an ninh vẫn là thách thức lớn đối với thị trường tiền điện tử.