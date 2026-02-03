Tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 1 tăng 214%

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 03/02/2026
Bạch Dương
03/02/2026, 08:32
Thiệt hại từ các vụ đánh cắp tiền điện tử trong tháng 1 đã tăng tới 214% so với tháng trước, trong đó phần lớn thiệt hại đến từ một vụ lừa đảo đơn lẻ…
Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng giá trị tiền điện tử đã bị chiếm đoạt thông qua các vụ khai thác lỗ hổng và lừa đảo trong tháng 1 lên tới 370,3 triệu USD. Đây là mức thiệt hại cao nhất trong vòng 11 tháng, đồng thời tăng gần gấp bốn lần so với cùng kỳ năm 2025.
Theo công ty an ninh blockchain CertiK, trong tổng số 40 vụ tấn công và lừa đảo được ghi nhận trong tháng, phần lớn thiệt hại đến từ một nạn nhân duy nhất, với tổn thất khoảng 284 triệu USD do rơi vào bẫy lừa đảo.
Đáng chú ý, các vụ lừa đảo chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng thiệt hại, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 311,3 triệu USD. CertiK cho biết đây là thiệt hại hàng tháng được ghi nhận cao nhất trên thị trường tiền điện tử kể từ tháng 2/2025, từng ghi nhận tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD.
So với tháng 1/2025, khi tổng giá trị tài sản bị đánh cắp chỉ ở mức 98 triệu USD, thiệt hại trong tháng 1 năm nay đã tăng hơn 277%. So với tháng 12 năm trước, con số này cũng tăng 214%, từ mức 117,8 triệu USD.
Trong khi đó, công ty bảo mật blockchain PeckShield cho biết vụ tấn công vào Step Finance thứ bảy mới đây là vụ hack lớn nhất trong tháng, với khoảng 28,9 triệu USD bị đánh cắp. Nguyên nhân xuất phát từ việc một số ví bị xâm nhập, khiến hơn 261.000 token Solana bị chiếm đoạt.
Cuộc tấn công lớn thứ hai là vụ khai thác trị giá 26,4 triệu USD nhằm vào giao thức Truebit vào ngày 8/1. Trong vụ tấn công này, kẻ xấu đã lợi dụng lỗ hổng trong hợp đồng thông minh để đúc token gần như miễn phí, kéo giá token Truebit (TRU) lao dốc mạnh.
Ngoài ra, PeckShield cũng ghi nhận vụ hack gây thiệt hại 13,3 triệu USD nhằm vào nhà cung cấp thanh khoản SwapNet vào ngày 26/1, cùng vụ khai thác khác khiến giao thức blockchain Saga mất khoảng 7 triệu USD vào ngày 21/1.
Theo công ty này, tổng cộng, trong tháng 1 đã xảy ra 16 vụ hack, với tổng thiệt hại lên tới 86,01 triệu USD. Dù con số này giảm nhẹ 1,42% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại tăng hơn 13% so với tháng 12, cho thấy rủi ro an ninh vẫn là thách thức lớn đối với thị trường tiền điện tử.
Thị trường tài sản mã hóa trên thế giới đang phát triển như một xu thế không thể đảo ngược trong dòng chảy tài chính mới, Việt Nam cũng đang có chiến lược riêng trong tiến trình xây dựng chính sách và định hướng phát triển loại thị trường này...
Trong bối cảnh kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc dưới tác động của công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data) và đổi mới sáng tạo, các đô thị lớn đang cạnh tranh quyết liệt nhằm xác lập vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.Hồ Chí Minh không đứng ngoài xu thế đó.
Thị trường tài sản số toàn cầu đang bước qua giai đoạn thử nghiệm để chính thức trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính và công nghệ số mới...
Tỷ phú Elon Musk mới đây đã gửi hồ sơ lên cơ quan chức năng Mỹ để xin cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh để phục vụ dự án này...
Kinh tế số tăng trưởng vượt trội cùng vị thế đổi mới sáng tạo cải thiện đang đưa Việt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Trong bối cảnh đó, xây dựng hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố then chốt cho tăng trưởng bền vững...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: