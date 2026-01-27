Tiền điện tử chật vật tìm điểm tựa giữa lúc kim loại quý "được giá"

Theo dữ liệu từ Gold Price, trong cùng ngày thứ Hai, giá vàng đã lập đỉnh lịch sử mới ở mức 5.080 USD/ounce, còn Bitcoin lại trượt sâu về vùng 86.000 USD...

Trong khi tiền điện tử chật vật tìm điểm tựa, các tài sản trú ẩn truyền thống lại chứng kiến đà tăng mạnh.

Giá vàng đã chính thức vượt mốc 5.000 USD trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại toàn cầu ngày càng leo thang. Trong khi đó, so với đỉnh 126.000 USD đạt được hồi tháng 10/2025, Bitcoin hiện vẫn tiếp tục giao dịch dưới vùng 90.000 USD.

Động lực đến từ làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn của giới đầu tư, giữa lúc rủi ro chính phủ Mỹ có thể đóng cửa gia tăng và những bất định xoay quanh các mối đe dọa thuế quan ngày một cứng rắn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Không chỉ tăng trưởng vượt trội so với Bitcoin, vàng còn “đánh bại” Ether trong cuộc đua chạm mốc 5.000 USD, qua đó khép lại kèo cược trên Polymarket từ đầu tháng 10/2025 về tài sản nào sẽ đạt cột mốc này trước.

Trong khi đó, giá ETH (đồng tiền số có giá trị lớn thứ hai) đã giảm xuống dưới 2.800 USD vào Chủ nhật và hiện đã mất khoảng 40% so với đỉnh lịch sử 4.946 USD thiết lập hồi tháng 8/2025.

Không chỉ vàng, bạc cũng lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 107 USD/ounce và đã tăng tới 48% kể từ đầu năm 2026, củng cố vị thế của các kim loại quý trong vai trò trú ẩn an toàn.

Kể từ cú sụp đổ lớn của thị trường vào tháng 10, Bitcoin đã mất gần 30% giá trị, trong khi giá các tài sản kim loại truyền thống như vàng và bạc lại tăng vọt.

Dù vậy, không phải tất cả các nhà đầu tư tổ chức đều quay lưng với Bitcoin. Khoảng 70% số tổ chức được khảo sát cho rằng Bitcoin đang bị định giá thấp trong vùng giá từ 85.000 đến 95.000 USD, ngay cả khi đồng tiền điện tử này liên tục kém hiệu quả hơn so với kim loại quý và thị trường chứng khoán, theo dữ liệu từ Coinbase.

Trong báo cáo Charting Crypto quý 1/2026, Coinbase cho biết cuộc khảo sát được thực hiện từ đầu tháng 12/2025 đến đầu tháng 1/2026 với 75 nhà đầu tư tổ chức và 73 nhà đầu tư độc lập cho thấy 71% tổ chức và 60% nhà đầu tư cá nhân “cảm thấy rằng Bitcoin đang bị định giá thấp”.

Khoảng 25% các nhà đầu tư tổ chức cho rằng Bitcoin đang được định giá hợp lý, trong bối cảnh giá gần như đi ngang trong vùng 85.000–95.000 USD suốt thời gian khảo sát, trong khi chỉ 4% nhận định Bitcoin đã bị định giá quá cao.

Tính đến thời điểm 12 giờ ngày 27/1/2026, Bitcoin hiện giao dịch quanh mốc 88.400 USD, giảm khoảng 30% so với đỉnh lịch sử 126.080 USD thiết lập vào tháng 10. Kể từ đó đến nay, giá đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới chủ yếu đi ngang hoặc suy giảm, sau cú sụp đổ mạnh của thị trường vào ngày 10/10 – sự kiện đã cuốn phăng hơn 19 tỷ USD các vị thế giao dịch sử dụng đòn bẩy. Tâm lý trên thị trường tiền điện tử gần như không cải thiện kể từ cú sốc.

Nỗ lực phục hồi giá liên tục gặp trở ngại trong bối cảnh những đe dọa thuế quan mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump và căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Trung Đông, khiến khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư bị "bào mòn".

Theo Coinbase, xu hướng thận trọng này nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ cảnh báo “căng thẳng địa chính trị đang bùng phát tại nhiều khu vực trên thế giới và bất kỳ sự leo thang bất ổn nào, đặc biệt là những diễn biến có thể làm gián đoạn thị trường năng lượng đều có nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư”.

Dù thị trường biến động bất lợi, các nhà đầu tư tổ chức vẫn cho thấy niềm tin dài hạn đối với tiền điện tử. Trong số các tổ chức được khảo sát, 80% cho biết họ sẵn sàng giữ nguyên danh mục hoặc mua thêm tiền điện tử nếu thị trường tiếp tục giảm thêm 10%, một tín hiệu cho thấy kỳ vọng dài hạn đối với nhóm tài sản này vẫn còn nguyên.

Hơn 60% số nhà đầu tư tổ chức cho biết họ đã duy trì hoặc thậm chí gia tăng tỷ trọng tiền điện tử trong danh mục kể từ tháng 10/2025.

Các tổ chức cũng cho rằng cơ hội vẫn còn ở phía trước. Có tới 54% nhà đầu tư nhận định chu kỳ thị trường tiền điện tử hiện nay đang ở giai đoạn tích lũy hoặc nằm trong một thị trường gấu mang tính xây dựng, thay vì dấu hiệu kết thúc của một chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Bất chấp những bất định xoay quanh chính sách tiền tệ, Coinbase kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho các tài sản rủi ro, trong đó có tiền điện tử.