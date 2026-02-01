Sợ hãi cực độ trở lại với tiền điện tử

Trong bảy ngày qua, giá Bitcoin đã giảm gần 12%, trong khi Ether mất hơn 17%, hiện hai đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đang giao dịch quanh mốc lần lượt 78.400 USD và 2.400 USD...

Chỉ số Crypto Fear & Greed, thước đo tâm lý chung của thị trường tiền điện tử, ghi nhận mức “Sợ hãi cực độ” 20 điểm vào thứ bảy và tiếp tục giảm xuống còn 14 điểm vào hôm nay.

Đánh giá dữ liệu lúc 9 giờ ngày 1/2 trên CoinMarketCap, trong bảy ngày qua, giá Bitcoin đã giảm gần 12%, trong khi Ether mất hơn 17%, hiện hai đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đang giao dịch quanh mốc lần lượt 78.400 USD và 2.400 USD.

Các altcoin còn lại như BNB, XRP,... cũng không tránh khỏi tình trạng chìm trong sắc đỏ. Vốn hoá thị trường cũng đã lao mạnh về 2,66 tỷ USD, giảm hơn 6% trong 24 giờ qua.

Đáng chú ý, Bitcoin đã không thể quay lại mốc tâm lý 100.000 USD kể từ ngày 13/11. Việc giá liên tục đi ngang và tích lũy dưới ngưỡng này trong thời gian dài đang khiến không ít nhà phân tích đặt câu hỏi liệu thị trường tiền điện tử có đang bước vào một chu kỳ suy giảm mới hay không.

Tuy nhiên, theo Santiment, việc nỗi sợ hãi kéo dài và lan rộng như hiện nay có thể lại là dấu hiệu cho thấy thị trường đang tiến gần đến điểm đảo chiều. “Trong lịch sử, thị trường tiền điện tử thường đi ngược lại với kỳ vọng của đám đông. Khi phần lớn nhà đầu tư tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm, điều đó nhiều khi lại tạo tiền đề cho một đợt phục hồi”, Santiment phân tích.

Tuy nhiên, nhà phân tích Benjamin Cowen cho rằng kỳ vọng về sự dịch chuyển dòng tiền từ các kim loại quý như vàng và bạc sang tiền điện tử đang bị thổi phồng. Ông nhấn mạnh sự dịch chuyển sang Bitcoin “khó có khả năng xảy ra trong ngắn hạn”.

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng mức độ bi quan hiện nay chỉ mang tính tạm thời, khi các yếu tố nền tảng tạo động lực cho ngành vẫn tiếp tục được củng cố.

Giám đốc kinh doanh Coinbase, ông Shan Aggarwal, viết trên nền tảng X vào thứ sáu rằng dù tâm lý thị trường đang “giảm”, “các tín hiệu tích cực vẫn hiện hữu nếu bạn chịu khó quan sát".

Ông dẫn chứng việc nhiều tổ chức tài chính truyền thống như MasterCard, PayPal, American Express hay JPMorgan đang gia tăng tuyển dụng cho các vị trí liên quan đến tiền điện tử. “Đây mới chỉ là những tia sáng ban đầu, và mọi thứ chỉ vừa mới khởi động”, ông Aggarwal nhận định.