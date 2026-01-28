Các mạng lưới Trung Quốc xử lý 20% hoạt động rửa tiền điện tử toàn cầu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Quy mô rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu đã tăng mạnh trong vài năm gần đây, từ khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020 lên hơn 82 tỷ USD vào năm 2025...
Các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đã xử lý khoảng 16 tỷ USD tiền điện tử có nguồn gốc bất hợp pháp trong năm 2025, chiếm gần 20% tổng giá trị rửa tiền điện tử toàn cầu, ước tính khoảng 82 tỷ USD.
Theo Chainalysis, các mạng lưới rửa tiền đang mở rộng với tốc độ nhanh gấp hàng nghìn lần so với các hình thức rửa tiền truyền thống. Sự dịch chuyển này phản ánh xu hướng tội phạm đang né tránh những nền tảng tập trung có khả năng bị giám sát hoặc dễ dàng phong tỏa tài sản.
Theo các điều tra, hoạt động rửa tiền chủ yếu diễn ra trên các nền tảng nhắn tin, đặc biệt là Telegram, kết hợp với các dịch vụ bảo lãnh vận hành tương tự như chợ trung gian ký quỹ.
Chainalysis cho biết đã xác định khoảng 1.800 ví tiền điện tử hoạt động thường xuyên trong các mạng lưới này, với tổng giá trị giao dịch bất hợp pháp lên tới khoảng 44 triệu USD mỗi ngày.
Quy mô rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu đã tăng mạnh trong vài năm gần đây, từ khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020 lên hơn 82 tỷ USD vào năm 2025.
Mức tăng không chỉ đến từ thanh khoản ngày càng lớn của thị trường tiền điện tử, mà còn cho thấy các dịch vụ rửa tiền đã trở nên bài bản, chuyên nghiệp và công khai hơn, khi nhiều hoạt động được tổ chức trực tiếp trên các nền tảng nhắn tin và ngay trên chuỗi khối.
Đáng chú ý, các mạng lưới rửa tiền sử dụng tiếng Trung đang phát triển nhanh hơn cả các kênh rửa tiền thông qua sàn giao dịch tập trung lẫn các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi).
Hệ sinh thái rửa tiền hiện xoay quanh các nền tảng bảo lãnh, trong đó nổi bật là Huione và Xinbi. Các nền tảng này đóng vai trò kết nối người có nhu cầu rửa tiền với những bên cung cấp dịch vụ, đồng thời vận hành cơ chế ký quỹ và đánh giá uy tín, giúp các giao dịch tiền bất hợp pháp diễn ra trơn tru.
Theo Chainalysis, các mạng lưới rửa tiền này vận hành dựa trên sáu nhóm dịch vụ chính. Trong đó có các “cò mồi” chuyên cung cấp sẵn tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử, các mạng lưới chuyển tiền ngầm, cũng như những điểm giao dịch không chính thức bên ngoài sàn. Đáng chú ý, một số dịch vụ thường được gọi là “Black U” còn công khai mua bán tiền điện tử có nguồn gốc phạm pháp với giá rẻ hơn thị trường.
Dù cơ quan chức năng tại một số quốc gia đã tiến hành triệt phá và làm gián đoạn hoạt động của một số nền tảng, tác động lâu dài đối với toàn bộ hệ sinh thái rửa tiền vẫn khá hạn chế.
Các đối tượng nhanh chóng chuyển sang những kênh khác để tiếp tục hoạt động. Theo các chuyên gia, tội phạm tiền điện tử còn có mối liên hệ chặt chẽ với các tổ chức tội phạm ngoài không gian phi tập trung, bao gồm các đường dây lừa đảo và tội phạm mạng, khiến việc triệt phá trở nên đặc biệt khó khăn.
Chainalysis nhận định sự khác biệt trong khung pháp lý giữa các quốc gia, rào cản biên giới, việc chia sẻ thông tin còn hạn chế và năng lực truy vết tiền điện tử chưa đồng đều đang tạo ra môi trường thuận lợi cho tội phạm.
Trước đó, Chainalysis cũng từng cảnh báo các hình thức lừa đảo tiền điện tử ngày càng khó phát hiện và theo dõi, khi các đối tượng xấu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực DeFi. Việc sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung đang giúp tội phạm che giấu nguồn gốc dòng tiền hiệu quả hơn.
