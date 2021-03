Tiền trên liên ngân hàng sẽ không rẻ như trước?

Qua mùa cao điểm thanh khoản phục vụ nhu cầu thanh toán và chi trả dịp cận Tết Âm lịch, lãi suất liên ngân hàng đã nhanh chóng hạ nhiệt. Tuy nhiên, “mùa tiền rẻ” dường như không thể trở lại như trước.



Ghi nhận từ một thành viên tham gia thị trường tuần vừa qua (1/3-5/3) cho biết, lãi suất VND liên ngân hàng tăng – giảm nhẹ qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn.

Chốt tuần, các mức lãi suất dừng ở mức qua đêm 0,36% (giảm 0,04 điểm phần trăm); 1 tuần 0,53% (tăng 0,03 điểm phần trăm); 2 tuần 0,64% (giảm 0,02 điểm phần trăm); 1 tháng 0,90% (không thay đổi).

Như vậy dù đã giảm so với thời điểm sát Tết Âm lịch nhưng mặt bằng lãi suất các kỳ hạn ngắn vẫn cao khoảng gấp đôi so với thời kỳ tiền rẻ trước đó.

Đáng chú ý, diễn biến trên được thể hiện trong bối cảnh CPI vừa có tháng tăng cao nhất trong 8 năm. Cụ thể, CPI tháng 2/2021 tăng tới 1,52% so với tháng liền trước.

Theo các chuyên gia tại Hội Nghiên cứu Thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA) dự báo, sang tháng 3/2021, lạm phát sẽ tiếp tục tăng mạnh khoảng 1,22% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo bình quân lãi suất VND kỳ hạn 1 tuần trên liên ngân hàng bình quân trong tháng 3/2021

Song song, VIRA cũng cho rằng, dưới áp lực của lạm phát lãi suất liên ngân hàng sẽ dần ổn định nhưng vẫn duy trì mức cao. Mức dự báo chung và bình quân trong tháng 3/2021 đối với lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần là 0,47%/năm.

Mức lãi suất này đã giảm rất mạnh so với bình quân 1,43%/năm trong tháng 2/2021, nhưng đã thiết lập một mặt bằng cao hơn khoảng gấp đôi so với cuối năm 2020.

Quay lại với tuần vừa qua, trái với lãi suất VND, lãi suất USD trên liên ngân hàng lại gần như đi ngang, không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn ngoại trừ giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng. Đóng cửa tại qua đêm 0,15%; 1 tuần 0,20%; 2 tuần 0,26%; 1 tháng 0,34%.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên tại kênh cầm cố (OMO), với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất đều ở mức 2,5%. Tuy nhiên không có khối lượng trúng thầu, không có khối lượng lưu hành trên kênh này. Ngoài ra, nhà điều hành tiếp tục không chào thầu tín phiếu.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh theo xu hướng tăng khá mạnh và dừng ở mức 23.166 VND/USD, tăng 36 VND so với phiên cuối tuần trước nữa.

Tỷ giá liên ngân hàng ít biến động trong tuần, chỉ tăng – giảm nhẹ qua các phiên, đóng cửa tại 23.032 VND/USD.

Đà tăng tuần trước đó của tỷ giá trên thị trường tự do đã chững lại trong tuần qua. Chốt phiên 5/3, tỷ giá tự do giảm nhẹ 20 VND ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.800 – 23.840 VND/USD.