Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đỗ Mến
11/05/2026, 16:46
Theo bà Hà Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.
Chiều 11/5, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương,
Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
giai đoạn 2024 - 2026.
Báo cáo tại hội nghị, bà Hà Thị Nga nêu rõ Đại hội đại biểu
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra
ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -
2031, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và gần một năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới.
HOÀN THÀNH KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ ĐẶT
RA
Bà Hà Thị Nga cho biết giai đoạn 2024 - 2026, Ban Thường trực
đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất
lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những
vấn đề đặt ra trong thực tiễn.
Theo đó, Ủy ban đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa,
các quy chế; tiến hành tổ chức 07 hội nghị để thảo luận, quyết định và thông
qua các chủ trương công tác lớn của hệ thống Mặt trận;
Thống nhất thông qua, ban hành các nghị quyết để triển khai
các nhiệm vụ trọng tâm và công tác nhân sự.
Ủy ban cũng chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao
chất lượng hoạt động. Đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước
về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Đoàn Chủ tịch đã tổ chức 10 hội nghị, trong đó: 03 hội nghị
về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo thẩm quyền và 07 hội nghị để
xem xét, quyết định các nội dung trình xin ý kiến.
Đoàn Chủ tịch chủ động, tích cực trong công tác tham gia xây
dựng pháp luật, đặc biệt là quá trình xây dựng, lấy ý kiến nhân dân trong quá
trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; chủ trì xây dựng Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật
Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đoàn Chủ tịch cũng phối hợp tích cực với Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai công tác bầu cử đại
biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo thẩm quyền.
“Đoàn Chủ tịch đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng công
tác tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tổ chức phát
động, ra lời kêu gọi ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai,
bão lũ gây ra”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.
Theo bà Hà Thị Nga, những kết quả có được là nhờ sự quan tâm
thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; sự phối hợp tích cực
của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương; sự phối hợp, thống nhất hành
động có trách nhiệm của các tổ chức thành viên; sự đóng góp và phát huy trách
nhiệm của các Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Hội đồng tư vấn…
BÁM SÁT LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM “DÂN LÀ GỐC”
Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động hơn một năm qua, Ủy ban nhận
thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác tuyên
truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực
tiễn đặt ra;
Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện
xã hội ở một số nội dung, lĩnh vực còn lúng túng, chất lượng chưa cao. Việc đôn
đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị còn chưa quyết
liệt. Việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong triển khai thực hiện chủ
trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức có việc chưa bảo đảm yêu cầu chất
lượng và tiến độ.
Từ kết quả hoạt động trong giai đoạn 2024-2026, bà Hà Thị
Nga nhấn mạnh tới một số bài học kinh nghiệm nổi bật như phải bám sát sự lãnh đạo
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội.
Tập thể Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đoàn kết,
thống nhất, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có
kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động Mặt trận.
Cùng với đó, hoạt động của Mặt trận phải luôn gắn bó, nắm bắt
tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của các tầng lớp nhân dân, quán triệt
sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
Tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước để đảm bảo về
cơ chế hoạt động hiệu quả; tăng cường hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động
với các tổ chức thành viên;
Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức
thành viên, thật sự đổi mới về tư duy và hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Công tác dân nguyện: Lắng nghe dân, trả lời dân, giải quyết kiến nghị của dân đến nơi đến chốn
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn.
Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Dự kiến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 với 2 đợt họp. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác...
Chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm luật, nghị quyết được triển khai đồng bộ
Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân
Với chủ đề của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
