Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đỗ Mến

11/05/2026, 16:46

Theo bà Hà Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều 11/5, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026.

Báo cáo tại hội nghị, bà Hà Thị Nga nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần một năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

HOÀN THÀNH KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ ĐẶT RA

Bà Hà Thị Nga cho biết giai đoạn 2024 - 2026, Ban Thường trực đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Theo đó, Ủy ban đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa, các quy chế; tiến hành tổ chức 07 hội nghị để thảo luận, quyết định và thông qua các chủ trương công tác lớn của hệ thống Mặt trận;

Thống nhất thông qua, ban hành các nghị quyết để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và công tác nhân sự.

Ủy ban cũng chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đoàn Chủ tịch đã tổ chức 10 hội nghị, trong đó: 03 hội nghị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo thẩm quyền và 07 hội nghị để xem xét, quyết định các nội dung trình xin ý kiến.

Đoàn Chủ tịch chủ động, tích cực trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, đặc biệt là quá trình xây dựng, lấy ý kiến nhân dân trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đoàn Chủ tịch cũng phối hợp tích cực với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo thẩm quyền.

“Đoàn Chủ tịch đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tổ chức phát động, ra lời kêu gọi ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Theo bà Hà Thị Nga, những kết quả có được là nhờ sự quan tâm thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; sự phối hợp tích cực của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương; sự phối hợp, thống nhất hành động có trách nhiệm của các tổ chức thành viên; sự đóng góp và phát huy trách nhiệm của các Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Hội đồng tư vấn…

BÁM SÁT LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM “DÂN LÀ GỐC”

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động hơn một năm qua, Ủy ban nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra;

Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nội dung, lĩnh vực còn lúng túng, chất lượng chưa cao. Việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị còn chưa quyết liệt. Việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong triển khai thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức có việc chưa bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Từ kết quả hoạt động trong giai đoạn 2024-2026, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh tới một số bài học kinh nghiệm nổi bật như phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội.

Tập thể Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đoàn kết, thống nhất, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động Mặt trận.

Cùng với đó, hoạt động của Mặt trận phải luôn gắn bó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của các tầng lớp nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước để đảm bảo về cơ chế hoạt động hiệu quả; tăng cường hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên;

Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, thật sự đổi mới về tư duy và hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

09:55, 11/05/2026

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Mở đầu cho chặng đường mới

19:15, 04/05/2026

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Mở đầu cho chặng đường mới

Phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới

09:27, 05/02/2026

Phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới

Từ khóa:

An sinh xã hội hoạt động của mặt trận mặt trận tổ quốc việt nam Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Đọc thêm

Công tác dân nguyện: Lắng nghe dân, trả lời dân, giải quyết kiến nghị của dân đến nơi đến chốn

Công tác dân nguyện: Lắng nghe dân, trả lời dân, giải quyết kiến nghị của dân đến nơi đến chốn

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn.

Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Dự kiến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 với 2 đợt họp. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác...

Chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm luật, nghị quyết được triển khai đồng bộ

Chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm luật, nghị quyết được triển khai đồng bộ

Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân

Với chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy