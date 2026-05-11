Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo bà Hà Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Chiều 11/5, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026.

Báo cáo tại hội nghị, bà Hà Thị Nga nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần một năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

HOÀN THÀNH KỊP THỜI, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ ĐẶT RA

Bà Hà Thị Nga cho biết giai đoạn 2024 - 2026, Ban Thường trực đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Theo đó, Ủy ban đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa, các quy chế; tiến hành tổ chức 07 hội nghị để thảo luận, quyết định và thông qua các chủ trương công tác lớn của hệ thống Mặt trận;

Thống nhất thông qua, ban hành các nghị quyết để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và công tác nhân sự.

Ủy ban cũng chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị.

Đoàn Chủ tịch đã tổ chức 10 hội nghị, trong đó: 03 hội nghị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 theo thẩm quyền và 07 hội nghị để xem xét, quyết định các nội dung trình xin ý kiến.

Đoàn Chủ tịch chủ động, tích cực trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, đặc biệt là quá trình xây dựng, lấy ý kiến nhân dân trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; chủ trì xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đoàn Chủ tịch cũng phối hợp tích cực với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo thẩm quyền.

“Đoàn Chủ tịch đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tổ chức phát động, ra lời kêu gọi ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Theo bà Hà Thị Nga, những kết quả có được là nhờ sự quan tâm thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; sự phối hợp tích cực của Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương; sự phối hợp, thống nhất hành động có trách nhiệm của các tổ chức thành viên; sự đóng góp và phát huy trách nhiệm của các Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Hội đồng tư vấn…

BÁM SÁT LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM “DÂN LÀ GỐC”

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động hơn một năm qua, Ủy ban nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra;

Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở một số nội dung, lĩnh vực còn lúng túng, chất lượng chưa cao. Việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị còn chưa quyết liệt. Việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong triển khai thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức có việc chưa bảo đảm yêu cầu chất lượng và tiến độ.

Từ kết quả hoạt động trong giai đoạn 2024-2026, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh tới một số bài học kinh nghiệm nổi bật như phải bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội.

Tập thể Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đoàn kết, thống nhất, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động Mặt trận.

Cùng với đó, hoạt động của Mặt trận phải luôn gắn bó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của các tầng lớp nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước để đảm bảo về cơ chế hoạt động hiệu quả; tăng cường hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức thành viên;

Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, thật sự đổi mới về tư duy và hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.