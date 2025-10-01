Tiếp tục dừng nhiều chuyến tàu do ảnh hưởng bão số 10

Sáng ngày 1/10/2025, thông tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, do ảnh hưởng bão số 10, 4 chuyến tàu khách liên vận quốc tế cùng 21 chuyến tàu tuyến phía Nam và phía Tây vẫn phải tạm dừng do ngập và sạt taluy đường sắt…

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết hiện nay tuyến đường sắt phía tây (Hà Nội – Lào Cai) vẫn còn một số điểm ngập nước và sạt taluy đường, các đơn vị đường sắt đang khẩn trương khắc phục. Do đó ngày 1/10 vẫn tạm ngừng chạy tàu SP8, SP3, SP4.

Với các đoàn tàu ngừng chạy, công ty đều thực hiện thông báo trực tiếp cho hành khách qua tin nhắn SMS, hệ thống Zalo, truyền thông trên các trang mạng xã hội, website… để hành khách biết. Phía công ty đề nghị quý khách chú ý tin nhắn trên điện thoại để cập nhật thông báo.

Ngoài ra hành khách được hoàn trả vé mà không mất phí thực hiện trả lại vé. Khách hàng có thể làm thủ tục trả vé trực tiếp tại ga. Thời gian trả vé tại nhà ga không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí bữa phụ và bữa ăn chính cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Mưa lũ gây ngập cung đường Thị Long - Văn Trai, tỉnh Thanh Hóa, không đảm bảo an toàn chạy tàu nên ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm và ngược lại.

Theo đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt, có 11 đoàn tàu từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm và ngược lại bị ảnh hưởng lịch trình, với gần 1.500 hành khách. Tính đến sáng ngày 1/10, ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí hơn 3.400 bữa phụ (bữa sáng) và gần 4.400 bữa ăn chính cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết một số đoạn đường sắt tại miền Trung bị cây cối, cột điện đổ vào hạ tầng đường ray nên các đơn vị cần phải dọn dẹp và xử lý để đảm bảo an toàn chạy tàu. "Đến 11h sáng nay, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông toàn tuyến," lãnh đạo VNR khẳng định.

Ngành đường sắt đã phải chuyển hành khách trên tàu từ Ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm để đi tàu tiếp vào Nam.

Hiện tàu khách tuyến Hà Nội – TP.HCM hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên còn có một vài điểm ảnh hưởng của mưa bão, tàu chạy chậm với vận tốc 5km/giờ. Trước đó, ngày 30/9, do hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc và Trung, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt tạm dừng một số tàu từ Hà Nội đi Sa Pa, Vinh. Trên tuyến Hà Nội - TP HCM, đôi tàu SE9/SE10 dừng hoạt động.

Đối với công tác vận tải tàu hàng, đến thời điểm hiện tại có 24 đoàn tàu hàng phải dừng đỗ tại các nhà ga dọc tuyến do mưa bão gây ngập đường sắt, cụ thể: Ngừng chạy 4 đoàn chuyên tuyến Bắc - Nam; chuyển tải 2 container tại Cầu Giát sang đường bộ về Yên Viên.

Đồng thời, do ảnh hưởng của bão Bualoi và mưa lũ kéo dài, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tiếp tục tạm dừng chạy 4 chuyến tàu khách liên vận quốc tế MR1 (Gia Lâm - Nam Ninh) và MR2 (Nam Ninh - Hà Nội).

Hồi tháng 5, đoàn tàu liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc đã hoạt động trở lại sau 5 năm. Theo đó, khách Việt có thể đi tàu từ Việt Nam (ga đầu ở Hà Nội) vào nội địa Trung Quốc bằng tàu hỏa, điểm đến xa nhất là thủ đô Bắc Kinh.

Tàu sẽ xuất phát tại ga Gia Lâm (Hà Nội, Việt Nam) lúc 21h20 và đến ga Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) lúc 10h06 ngày hôm sau. Các ga tàu dừng trên hành trình: Bắc Giang - Đồng Đăng - Bằng Tường - Sùng Tả. Ở chiều ngược lại, tàu xuất phát tại ga Nam Ninh lúc 18h05 và đến ga Gia Lâm lúc 5h30 ngày hôm sau.

Tiếp tục tạm dừng chạy 4 chuyến tàu khách liên vận quốc tế MR1 (Gia Lâm - Nam Ninh) và MR2 (Nam Ninh - Hà Nội).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, phối hợp với cơ quan chức năng để thông tin kịp thời tới hành khách, đồng thời đảm bảo điều hành chạy tàu an toàn, thông suốt.

Dưới tác động của hoàn lưu bão Bualoi, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ. Mưa giảm từ đêm 30/9, song nhiều thủy điện xả kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khiến mực nước nhiều sông miền Bắc như sông Hồng, Thái Bình đang lên.