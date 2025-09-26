Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025
Ngô Anh Văn
26/09/2025, 11:44
Lần thứ hai liên tiếp Đà Nẵng tham gia quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025, qua đó tăng cường quảng bá du lịch thành phố đến thị trường Nhật Bản - một trong 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu thời gian qua...
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thành phố Đà Nẵng, cho biết từ ngày 25 đến 28/9, gian hàng Da Nang FantastiCity
của ngành du lịch thành phố được giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ du lịch quốc
tế Tourism Japan Expo 2025 ở Aichi (Nhật Bản).
Tourism
Japan Expo 2025 là một trong những hội chợ du lịch lớn nhất thế giới, do Hiệp
hội Du lịch Nhật Bản (JATA) phối hợp các đối tác JR Central, ANA, JAL, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Nagoya tổ chức.
Sự kiện này tập trung vào trao đổi B2B giữa
các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế với 550 gian hàng đến từ hơn 80
quốc gia, dự kiến thu hút hơn 100.000 lượt khách trong 4 ngày diễn ra Hội chợ.
Gian hàng Da Nang FantastiCity có diện tích
36m2 với chủ đề: “Đà Nẵng mới, trải nghiệm mới”, đặt tại vị trí F-083 trong khu
vực các điểm đến châu Á, liền kề với các gian hàng du lịch của Hàn Quốc, Thái Lan,
Malaysia, Indonesia, Philippines.
Gian hàng Đà Nẵng có sự đồng hành của Cảng
hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng,
Khách sạn Da Nang Mikazuki Japanese Resort & Spa và Tập đoàn Bel Group.
Gian
hàng Da Nang FantastiCity mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm hấp
dẫn. Tại khu vực check-in áo dài, du khách có thể khoác lên mình trang phục
truyền thống Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm trong không gian đậm bản sắc, kết hợp
cùng nón lá và quạt tay đặc trưng địa phương.
Ngoài
gian hàng Danang Fantasticity, Việt Nam còn có gian hàng của 2 hãng hàng không
là Vietnam Airlines và Vietjet Air tham gia tại Hội chợ.
Ngoài
ra, khu vực “Vòng quay may mắn” tạo thêm điểm nhấn sinh động, nơi khách tham
quan có cơ hội nhận quà lưu niệm gắn với thương hiệu du lịch Đà Nẵng. Những
phần quà ấn tượng thu hút đông đảo du khách gồm: mô hình gỗ danh thắng Đà Nẵng,
lồng đèn, đặc sản địa phương và bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu (gấu bông,
quạt tay, sổ tay...).
Trong khuôn khổ hội chợ, lãnh đạo Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cùng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ
và làm việc với đối tác hàng không, lữ hành, truyền thông như Công ty AEON
Compass, Công ty Skytrex INC, Công ty Du lịch HIS... Qua đó, kết nối và giới
thiệu cơ sở hạ tầng, các gói sản phẩm du lịch, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng
biển, văn hóa, du lịch MICE, golf cao cấp, du lịch học đường…
Theo
số liệu thống kê, 8 tháng năm 2025, khách Nhật Bản đến Đà Nẵng chiếm 4% tổng
lượng khách quốc tế, đứng thứ 7 trong top 10 thị trường khách quốc tế của thành
phố Đà Nẵng.
Hiện
nay, từ Nhật Bản đến Đà Nẵng có 2 đường bay do Vietnam Airlines khai thác, gồm:
Đường bay Narita - Đà Nẵng, với tần suất 7 chuyến/tuần, khai thác tất cả ngày
trong tuần; Đường bay Osaka - Đà Nẵng (khai thác trở lại từ ngày 03/7/2025) với
tần suất 4 chuyến/tuần, vào thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật...
Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025
09:41, 26/09/2025
Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng
17:46, 25/09/2025
Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn
Khánh Hòa không chỉ là “điểm hẹn” của du khách Nga
Các doanh nghiệp lữ hành tại Nga dự báo sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc. Mục tiêu là thu hút du khách Nga trong dịp cao điểm du lịch mùa đông 2025 - 2026…
Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025
Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh sử dụng đặc sản địa phương làm "đại sứ" du lịch. Sự kết hợp giữa ưu đãi lưu trú và quà tặng ẩm thực được kỳ vọng sẽ khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn, thay vì các chuyến đi ngắn ngày…
Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn
Giữa đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm, nơi ẩn giấu bao điều kỳ bí, Động Châu – Khe Nước Trong – Thác Dương Cầm hiện lên như viên ngọc quý của miền Trung. Vùng đất từng thuộc tỉnh Quảng Bình xưa, nay thuộc địa giới hành chính của Quảng Trị, vẫn lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ và kho báu sinh thái độc đáo, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng.
Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng
Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được đánh giá vô cùng tiềm năng khi mở ra một hệ sinh thái du lịch chưa từng có tại Việt Nam, bởi thành phố được kết nối từ biển - đồng bằng - rừng núi; sở hữu hai di sản thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn...
Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN
Vườn Quốc gia Côn Đảo là vườn quốc gia, khu bảo tồn thứ 3 tại Việt Nam được nhận danh hiệu này của IUCN…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: