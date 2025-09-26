Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025

Lần thứ hai liên tiếp Đà Nẵng tham gia quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025, qua đó tăng cường quảng bá du lịch thành phố đến thị trường Nhật Bản - một trong 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu thời gian qua...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết từ ngày 25 đến 28/9, gian hàng Da Nang FantastiCity của ngành du lịch thành phố được giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ du lịch quốc tế Tourism Japan Expo 2025 ở Aichi (Nhật Bản).

Tourism Japan Expo 2025 là một trong những hội chợ du lịch lớn nhất thế giới, do Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA) phối hợp các đối tác JR Central, ANA, JAL, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nagoya tổ chức.

Sự kiện này tập trung vào trao đổi B2B giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế với 550 gian hàng đến từ hơn 80 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 100.000 lượt khách trong 4 ngày diễn ra Hội chợ.

Gian hàng Da Nang FantastiCity có diện tích 36m2 với chủ đề: “Đà Nẵng mới, trải nghiệm mới”, đặt tại vị trí F-083 trong khu vực các điểm đến châu Á, liền kề với các gian hàng du lịch của Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines.

Gian hàng Đà Nẵng có sự đồng hành của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, Khách sạn Da Nang Mikazuki Japanese Resort & Spa và Tập đoàn Bel Group.

Gian hàng Da Nang FantastiCity mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Tại khu vực check-in áo dài, du khách có thể khoác lên mình trang phục truyền thống Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm trong không gian đậm bản sắc, kết hợp cùng nón lá và quạt tay đặc trưng địa phương.

Ngoài gian hàng Danang Fantasticity, Việt Nam còn có gian hàng của 2 hãng hàng không là Vietnam Airlines và Vietjet Air tham gia tại Hội chợ.

Biểu diễn trống tại Lễ hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, khu vực “Vòng quay may mắn” tạo thêm điểm nhấn sinh động, nơi khách tham quan có cơ hội nhận quà lưu niệm gắn với thương hiệu du lịch Đà Nẵng. Những phần quà ấn tượng thu hút đông đảo du khách gồm: mô hình gỗ danh thắng Đà Nẵng, lồng đèn, đặc sản địa phương và bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu (gấu bông, quạt tay, sổ tay...).

Trong khuôn khổ hội chợ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ và làm việc với đối tác hàng không, lữ hành, truyền thông như Công ty AEON Compass, Công ty Skytrex INC, Công ty Du lịch HIS... Qua đó, kết nối và giới thiệu cơ sở hạ tầng, các gói sản phẩm du lịch, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng biển, văn hóa, du lịch MICE, golf cao cấp, du lịch học đường…

Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại Hội chợ.

Theo số liệu thống kê, 8 tháng năm 2025, khách Nhật Bản đến Đà Nẵng chiếm 4% tổng lượng khách quốc tế, đứng thứ 7 trong top 10 thị trường khách quốc tế của thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, từ Nhật Bản đến Đà Nẵng có 2 đường bay do Vietnam Airlines khai thác, gồm: Đường bay Narita - Đà Nẵng, với tần suất 7 chuyến/tuần, khai thác tất cả ngày trong tuần; Đường bay Osaka - Đà Nẵng (khai thác trở lại từ ngày 03/7/2025) với tần suất 4 chuyến/tuần, vào thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật...