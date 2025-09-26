Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025

Ngô Anh Văn

26/09/2025, 11:44

Lần thứ hai liên tiếp Đà Nẵng tham gia quảng bá du lịch tại Tourism Japan Expo 2025, qua đó tăng cường quảng bá du lịch thành phố đến thị trường Nhật Bản - một trong 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu thời gian qua...

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cùng các đối tác tại gian hàng Da Nang FantastiCity.
Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cùng các đối tác tại gian hàng Da Nang FantastiCity.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết từ ngày 25 đến 28/9, gian hàng Da Nang FantastiCity của ngành du lịch thành phố được giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ du lịch quốc tế Tourism Japan Expo 2025 ở Aichi (Nhật Bản).

Tourism Japan Expo 2025 là một trong những hội chợ du lịch lớn nhất thế giới, do Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA) phối hợp các đối tác JR Central, ANA, JAL, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nagoya tổ chức.

Sự kiện này tập trung vào trao đổi B2B giữa các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế với 550 gian hàng đến từ hơn 80 quốc gia, dự kiến thu hút hơn 100.000 lượt khách trong 4 ngày diễn ra Hội chợ.

Gian hàng Da Nang FantastiCity có diện tích 36m2 với chủ đề: “Đà Nẵng mới, trải nghiệm mới”, đặt tại vị trí F-083 trong khu vực các điểm đến châu Á, liền kề với các gian hàng du lịch của Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines.

Gian hàng Đà Nẵng có sự đồng hành của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, Khách sạn Da Nang Mikazuki Japanese Resort & Spa và Tập đoàn Bel Group.

Gian hàng Da Nang FantastiCity mang đến cho khách tham quan nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Tại khu vực check-in áo dài, du khách có thể khoác lên mình trang phục truyền thống Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm trong không gian đậm bản sắc, kết hợp cùng nón lá và quạt tay đặc trưng địa phương.

Ngoài gian hàng Danang Fantasticity, Việt Nam còn có gian hàng của 2 hãng hàng không là Vietnam Airlines và Vietjet Air tham gia tại Hội chợ.

Biểu diễn trống tại Lễ hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng. 
Biểu diễn trống tại Lễ hội văn hóa Nhật Bản tại Đà Nẵng. 

Ngoài ra, khu vực “Vòng quay may mắn” tạo thêm điểm nhấn sinh động, nơi khách tham quan có cơ hội nhận quà lưu niệm gắn với thương hiệu du lịch Đà Nẵng. Những phần quà ấn tượng thu hút đông đảo du khách gồm: mô hình gỗ danh thắng Đà Nẵng, lồng đèn, đặc sản địa phương và bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu (gấu bông, quạt tay, sổ tay...).

Trong khuôn khổ hội chợ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng có các buổi gặp gỡ và làm việc với đối tác hàng không, lữ hành, truyền thông như Công ty AEON Compass, Công ty Skytrex INC, Công ty Du lịch HIS... Qua đó, kết nối và giới thiệu cơ sở hạ tầng, các gói sản phẩm du lịch, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng biển, văn hóa, du lịch MICE, golf cao cấp, du lịch học đường…

Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại Hội chợ. 
Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại Hội chợ. 

Theo số liệu thống kê, 8 tháng năm 2025, khách Nhật Bản đến Đà Nẵng chiếm 4% tổng lượng khách quốc tế, đứng thứ 7 trong top 10 thị trường khách quốc tế của thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay, từ Nhật Bản đến Đà Nẵng có 2 đường bay do Vietnam Airlines khai thác, gồm: Đường bay Narita - Đà Nẵng, với tần suất 7 chuyến/tuần, khai thác tất cả ngày trong tuần; Đường bay Osaka - Đà Nẵng (khai thác trở lại từ ngày 03/7/2025) với tần suất 4 chuyến/tuần, vào thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ nhật...

Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025

09:41, 26/09/2025

Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025

Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

17:46, 25/09/2025

Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

07:24, 26/09/2025

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

Từ khóa:

Đà Nẵng du lịch tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Khánh Hòa không chỉ là “điểm hẹn” của du khách Nga

Khánh Hòa không chỉ là “điểm hẹn” của du khách Nga

Các doanh nghiệp lữ hành tại Nga dự báo sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa các điểm đến nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc. Mục tiêu là thu hút du khách Nga trong dịp cao điểm du lịch mùa đông 2025 - 2026…

Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025

Quảng Ninh tặng đặc sản địa phương cho du khách để kích cầu du lịch cuối năm 2025

Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh sử dụng đặc sản địa phương làm "đại sứ" du lịch. Sự kết hợp giữa ưu đãi lưu trú và quà tặng ẩm thực được kỳ vọng sẽ khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn và ở lại lâu hơn, thay vì các chuyến đi ngắn ngày…

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái bền vững giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm, nơi ẩn giấu bao điều kỳ bí, Động Châu – Khe Nước Trong – Thác Dương Cầm hiện lên như viên ngọc quý của miền Trung. Vùng đất từng thuộc tỉnh Quảng Bình xưa, nay thuộc địa giới hành chính của Quảng Trị, vẫn lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ và kho báu sinh thái độc đáo, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch bền vững gắn với cộng đồng.

Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

Kiến tạo kỷ nguyên mới du lịch Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được đánh giá vô cùng tiềm năng khi mở ra một hệ sinh thái du lịch chưa từng có tại Việt Nam, bởi thành phố được kết nối từ biển - đồng bằng - rừng núi; sở hữu hai di sản thế giới là phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn...

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Vườn Quốc gia Côn Đảo là vườn quốc gia, khu bảo tồn thứ 3 tại Việt Nam được nhận danh hiệu này của IUCN…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Bất động sản

3

Nông dân phải là chủ thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp

Thị trường

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy