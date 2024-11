Tiếp tục không có đơn hàng, Garmex Sài Gòn thua lỗ và phải thanh lý tài sản

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã GMC-HOSE) vừa công bố giải trình BCTC quý 3 và lộ trình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, GMC ghi nhận lỗ quỹ 3 là 8,7 tỷ - cùng kỳ lỗ gần 11 tỷ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, GMC lỗ 7,95 tỷ - giảm mạnh so với số lỗ hơn 44 tỷ của quý 3/2023.

Tính đến ngày 30/9/2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm tăng từ 73,67 tỷ hồi đầu năm lên gần 82 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 3/2024, doanh thu của công ty tăng so với cùng kỳ có là 42 triệu đồng do trong quý có phát sinh doanh thu may chăn từ nguyên phụ liệu tồn kho và kinh doanh nhà thuốc. Tuy nhiên doanh thu này không đáng kể.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm do giảm khoản phát sinh từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; chi phí tài chính giảm do giảm khoản dự phòng đầu tư và chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

Cũng trong Quý 3/2024, công ty tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí nên chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn so với cùng kỳ.

Cũng trong quý 3/2024, công ty thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội Đồng quản trị là tiếp tục chào bán các tài sản chưa sử dụng, tuy nhiên kết quả chào bán chưa thành công, do đó thu nhập khác giảm hơn so với cùng kỳ.

Theo GMC những yếu tố trên làm cho lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 giảm hơn so với quý 3/2023, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng giảm lỗ 4.215.372.701 đồng và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất giảm lỗ 2.281.137.854 đồng.

Nhưng kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2024 tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất quý 3/2024, mặc dù đã giảm lỗ so với 9 tháng đầu năm 2023, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế 9 tháng/2024 của công ty vẫn còn lỗ hơn 7,9 tỷ (cùng kỳ lỗ hơn 44 tỷ đồng).

Đáng chú ý, công ty cho biết tính đến thời điểm này, công ty tiếp tục không có đơn hàng may trang phục và công ty vẫn đang thực hiện nghiên cứu đầu tư các ngành mới theo xu thế để phát triển công ty trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, công ty tập trung vào tiết giảm chi phí; thực hiện thanh lý các tài sản không sử dụng; Tiếp tục theo dõi, thúc đẩy đối tác giao hàng; Theo dõi, thúc đẩy Công ty Cổ phần Phú Mỹ hoàn thành Dự án nhà ở Phú Mỹ để bán sản phẩm nhằm thu hồi vốn đầu tư; Kinh doanh nhà thuốc tại 213 Hồng Bàng và khai thác các mặt bằng hiện hữu của công ty.

Hiện HOSE vẫn giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu GMC theo Quyết định số 158/QĐ-SGDHCM ngày 04/04/2024 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2024 không âm, nhưng vẫn còn bị lỗ luỹ kế tại ngày 30/06/2024 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 của tổ chức niêm yết, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.