Tiêu dùng Nhật Bản tăng mạnh, BOJ có thể tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 3

Chi tiêu của các hộ gia đình ở Nhật Bản trong tháng 12/2024 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo và đánh dấu tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2024. Kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục nâng lãi suất tăng lên sau khi dữ liệu này được công bố, đưa tỷ giá đồng yên Nhật tăng lên mức cao nhất gần 2 tháng.

Số liệu được Cục Thống kê Nhật Bản (SBJ) công bố sáng 7/2 cho thấy mức tăng trưởng tiêu dùng ở Nhật trong tháng cuối cùng của năm 2024 cao hơn nhiều so với mức dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Tính bình quân, chi tiêu của mỗi hộ gia đình nước này đạt 352.633 yên, tương đương 2.332 USD, trong tháng 12, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính đến yếu tố lạm phát, mức chi tiêu thực tăng 2,7% so với cùng kỳ 2024, so với mức dự báo tăng 0,2%.

Về thu nhập bình quân, mỗi hộ gia đình ở Nhật Bản đạt mức 1.179.259 yên trong tháng 12, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái nếu tính theo giá trị danh nghĩa và tăng 2,9% nếu tính theo giá trị thực sau khi trừ đi lạm phát.

Số liệu trên được đưa ra không lâu sau khi BOJ tăng lãi suất lên mức 0,5%, cao nhất kể từ năm 2008. BOJ từ lâu giữ qua điểm sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu nhận thấy có sự xuất hiện của một vòng xoáy tăng lương - tăng giá.

Theo dữ liệu từ công ty dữ liệu LSEG sau khi báo cáo tiêu dùng của Nhật Bản được công bố, khả năng BOJ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tới vào ngày 19/3 là 95,7%. Khả năng lãi suất tiếp tục tăng trong cuộc họp sau đó của BOJ vào tháng 5 là 21,2%.

Phát biểu hôm thứ Năm, ông Naoki Tamura - một thành viên hội đồng thống đốc BOJ - nói rằng đến nửa sau của tài khóa 2025, cơ quan này cần tăng lãi suất ngắn hạn lên “ít nhất khoảng 1%”. Năm tài khóa 2025 của Nhật Bản kết thúc vào ngày 31/3/2026.

Cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân hàng năm của Nhật Bản, gọi là “shunto”, sẽ thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư vì kết quả của cuộc đàm phán năm nay sẽ là căn cứ quan trọng cho các quyết định lãi suất tiếp theo của BOJ. Cuộc đàm phán sẽ khởi động trong tháng 2 nay, với kết quả dự kiến sẽ được các công ty lớn bắt đầu công bố vào khoảng giữa tháng 3.

Hồi tháng 1, người đứng đầu Liên đoàn Các tổ chức công đoàn Nhật Bản (Rengo) nói mức tăng lương cho người lao động nước này năm 2025 phải cao hơn mức tăng 5,1% đạt được trong năm ngoái vì tiền lương thực tế vẫn đang giảm. Số liệu từ Bộ Lao động Nhật Bản cho thấy tiền lương thực tế ở nước này đã giảm liên tục trong 3 năm qua, với mức giảm của năm 2024 là 0,2%.

Rengo cũng cho rằng để đảm bảo tiền lương của người lao động tại các công ty nhỏ không tụt hậu so với tại các doanh nghiệp lớn, mức tăng lương năm nay của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 6%.

Sáng 7/2, sau khi số liệu tiêu dùng của Nhật Bản được công bố, tỷ giá đồng yên tăng lên mức cao nhất 8 tuần. Đồng USD có lúc giảm giá gần 0,3% so với đồng yên, còn dưới 151 yên đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ hôm 10/12.

Các chiến lược gia của ngân hàng Barclays dự báo đồng USD sẽ tiếp tục đương đầu áp lực mất giá so với đồng yên trong ngắn hạn, và triển vọng của cặp tỷ giá này sẽ tùy thuộc vào cuộc đàm phán tiền lương sắp diễn ra.

“Chúng tôi kỳ vọng cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân Nhật Bản năm nay sẽ tiếp tục đạt được mức tăng lương trên 5%, và tốc độ lạm phát ở Nhật sẽ duy trì trên mục tiêu 2%. Đây là những yếu tố để BOJ duy trì quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ”, một báo cáo của Barclays nhận định.