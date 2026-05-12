Tỉnh Gia Lai sắp có nhà máy điện mặt trời gần 800 tỷ đồng

Phương Nhi

12/05/2026, 15:21

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào đầu năm 2028...

VnEconomy

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, dự án có công suất thiết kế 50 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 86 triệu kWh mỗi năm. Nhà máy sẽ đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 110kV, thông qua tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp của nhà máy đến điểm đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Hoài Nhơn – Phù Mỹ.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 46 ha tại phường Bồng Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 789 tỷ đồng.

Về tiến độ, từ tháng 3 đến tháng 5/2026, tỉnh sẽ hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11/2026 sẽ triển khai các thủ tục chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt đầu tư, đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện, thiết kế kỹ thuật, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng và hoàn tất thủ tục đất đai.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 3/2028, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Gia Lai dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 67 dự án năng lượng, chủ yếu là điện gió và điện mặt trời quy mô lớn.

Thời gian qua, tỉnh đã và đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió, đồng thời đưa vào vận hành thương mại nhiều dự án, góp phần bổ sung nguồn cung ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, vào tháng 4, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chấp thuận nhà đầu tư đối với 4 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn gần 4.900 tỷ đồng, gồm: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 (khoảng 1.500 tỷ đồng), Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 (hơn 830 tỷ đồng), Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 (khoảng 1.700 tỷ đồng) và Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A (hơn 830 tỷ đồng).

Các dự án này dự kiến khởi công từ tháng 11/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào tháng 2/2028.

Với 918.000 lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, nhưng chỉ khoảng 19.500 chỗ ở hiện có và đang triển khai. Trước áp lực này, TP.Hồ Chí Minh vừa kích hoạt một gói chính sách tổng thể, kết hợp tín dụng ưu đãi, cải cách pháp lý và quy hoạch đất để thu hút đầu tư vào phân khúc nhà lưu trú công nhân...

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập Cụm công nghiệp Lạc Thiện tại xã Đức Thịnh với quy mô khoảng 30 ha, tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo thêm dư địa thu hút doanh nghiệp sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hàng loạt dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó nổi bật là dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập cùng nhiều dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện quy mô lớn.

Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của logistics, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển logistics xanh, bền vững...

Phòng thí nghiệm xử lý bề mặt nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của ngành ô tô, xe máy, công nghiệp và tái chế nhựa tại Việt Nam…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

