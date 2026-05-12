Tỉnh Gia Lai sắp có nhà máy điện mặt trời gần 800 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào đầu năm 2028...

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hoài Đức theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, dự án có công suất thiết kế 50 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 86 triệu kWh mỗi năm. Nhà máy sẽ đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 110kV, thông qua tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm nâng áp của nhà máy đến điểm đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Hoài Nhơn – Phù Mỹ.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 46 ha tại phường Bồng Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 789 tỷ đồng.

Về tiến độ, từ tháng 3 đến tháng 5/2026, tỉnh sẽ hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11/2026 sẽ triển khai các thủ tục chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt đầu tư, đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện, thiết kế kỹ thuật, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng và hoàn tất thủ tục đất đai.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 3/2028, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Gia Lai dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 67 dự án năng lượng, chủ yếu là điện gió và điện mặt trời quy mô lớn.

Thời gian qua, tỉnh đã và đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió, đồng thời đưa vào vận hành thương mại nhiều dự án, góp phần bổ sung nguồn cung ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, vào tháng 4, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã chấp thuận nhà đầu tư đối với 4 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn gần 4.900 tỷ đồng, gồm: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 (khoảng 1.500 tỷ đồng), Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 (hơn 830 tỷ đồng), Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 (khoảng 1.700 tỷ đồng) và Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A (hơn 830 tỷ đồng).

Các dự án này dự kiến khởi công từ tháng 11/2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào tháng 2/2028.