TMB bị phạt và truy thu 9,2 tỷ đồng tiền thuế

CTCP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (mã TMB-HNX) cho biết đã nhận được quyết định của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với TMB.

Theo đó, TMB đã thực hiện các hành vi phạm hành chính như: xác định chưa đúng chi phí lãi vay bị khống chế dẫn đến việc tính sai thuế thu nhập doanh nghiệp và công ty cũng kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công của người lao động trong công ty và các cá nhân thuê ngoài phải khấu trừ tại nguồn.

Hình thức xử phạt đưa ra là phạt tiền, cụ thể là phạt tiền khai sai mức 20%, số tiền là hơn 1,44 tỷ đồng; tiền phạt khai sai thuế TNDN là hơn 1,35 tỷ đồng và tiền phạt khai sai thuế TNCN là gần 86 triệu đồng.

Bên cạnh đó, TMB còn bị truy thu tiền thuế TNDN còn thiếu vào Ngân sách nhà nước là gần 6,8 tỷ đồng, truy thu tiền thuế thu nhập cá nhân hơn 428 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp ngành than này còn bị phạt tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân với tổng số tiền hơn 596 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền nộp chậm theo quyết định là hơn 9,2 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của TMB đạt hơn 1,5 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ đạt hơn 962 triệu đồng). Lũy kế 9 tháng đầu năm, TMB lãi gần 41 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 57 tỷ đồng.

Theo công ty cho biết, do quý 3 năm nay công ty có lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ là hơn 46,8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ là 6,96 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ là hơn 20,2 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm so với cùng kỳ là 17 tỷ. Bên cạnh đó công ty tiết giảm được được chi phí bán hàng so với cùng kỳ là hơn 15 tỷ, lợi nhuận khác tăng hơn 1 tỷ làm cho lợi nhuận sau thuế tăng hơn 568 triệu đồng.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc cao nhất 26.700 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 6/10) thì hiện nay, giá cổ phiếu này điều chỉnh và chốt phiên 30/11 đạt 17.900 đồng/cổ phiếu.