Tác động dây chuyền từ thế giới “bẻ gục” đà tăng của VN-Index

Xu hướng tăng đang “ngon trớn” của VN-Index sáng nay đột ngột gãy gục. Ngay vài phút mở cửa trở lại buổi chiều, lực bán tăng vọt và chỉ và chỉ hơn 20 phút đã đẩy chỉ số này rơi qua tham chiếu. Biến động từ các thị trường quốc tế là ảnh hưởng chính.

Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đột ngột lao dốc hơn 1% là sự kiện trùng hợp nhất. Thị trường trong nước phục hồi sáng nay một phần cũng vì chứng khoán thế giới đêm qua tăng trở lại, sau phiên giảm sốc cuối tuần trước. Tuy nhiên nếu chứng khoán thế giới tiếp tục thể hiện sự lo ngại trước biến chủng Covid mới, đà giảm có thể mới chỉ bắt đầu.

Thị trường trong nước buổi sáng được nâng đỡ rất tốt từ nhiều blue-chips, nhưng thiếu đi hai nhóm quan trọng nhất, là các cổ phiếu ngân hàng và nhóm trụ VIC, VHM. Cổ phiếu ngân hàng tuy tăng buổi sáng nhưng mức độ rất nhẹ, còn VIC và VHM đã quay đầu đảo chiều.

Do vậy, khi các cổ phiếu ngân hàng quay đầu, áp lực quá lớn xuất hiện nhanh chóng tác động lên VN-Index lẫn VN30-Index, đẩy các chỉ số này lao dốc rất nhanh. So với cuối phiên sáng, VIC và VHM không biến động, nhưng cổ phiếu ngân hàng thì giảm cả loạt mức độ lớn. Ví dụ VCB cuối phiên sáng tăng 0,79%, đóng cửa giảm tới 2,18%; CTG sáng tăng 0,73%, chiều giảm 2,04%; TCB sáng tăng 0,57%, chiều giảm 0,96%, BID sáng tăng 1,57%, chiều giảm 0,22%...

VN30-Index cuối phiên sáng tăng 0,56%, đóng cửa giảm 0,99%. Độ rộng từ chỗ 21 mã tăng/6 mã giảm, thành 7 mã tăng/23 mã giảm. Tình thế đảo ngược trong rổ blue-chips lý giải nguyên nhân của phiên chiều sụt giảm.

Vn30-Index bổ nhào giảm rất nhanh ngay khi bước vào phiên chiều.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ duy trì sức mạnh tốt hơn các blue-chips. Độ rộng cuối phiên trên HoSE tuy không áp đảo tích cực như buổi sáng, nhưng cũng vẫn còn 231 mã tăng/237 mã giảm. Smallcap-Index tăng 0,25%, Midcap tăng 0,4%. HoSE cũng còn 19 mã kịch trần. Những mã nhỏ kịch trần hầu như không bị suy chuyển trong bối cảnh blue-chips rơi rụng. HAG, DXG, DXS, VGC, JVC, FCN... thanh khoản khá lớn và giá vẫn tăng hết biên độ.

Hiện tượng suy yếu quá nhanh ở các blue-chips một phần là do áp lực bán tăng vọt trong bối cảnh cầu yếu. Đà tăng sáng nay có thanh khoản rất kém trong nhóm VN30. Chiều nay thanh khoản đột ngột dâng lên gần 6.705 tỷ đồng, tăng 43% so với chiều hôm qua và cao hơn phiên sáng khoảng 27% so với phiên sáng. Thanh khoản tăng, nhưng cổ phiếu đảo chiều cả loạt như độ rộng thể hiện trong rổ này, đồng thời 17 mã giảm trên 1%. Biến động rộng như vậy cho thấy lực cầu rất đuối đã không đỡ nổi áp lực tháo chạy.

Với độ rộng còn tốt, thị trường vẫn thể hiện sự phân hóa nhất định. Tuy vậy áp lực từ nhóm blue-chips có thể là điều gây nên xáo trộn lớn đối với các chỉ số. VN-Index từ đỉnh cao 1.500 điểm một lần nữa bổ nhào giảm. Dù mức chốt hôm nay mất chưa tới 7 điểm, nhưng chỉ số lại rơi xuống 1.478,44 điểm. Trong lần kiểm định 1.500 điểm thất bại lần đầu tiên tuần trước, thị trường trong nước chưa bị ảnh hưởng bởi các diễn biến tiêu cực trên thế giới.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay không phải là nguyên nhân của biến động buổi chiều. Tổng giá trị bán ròng trên HoSE hôm nay là 608,7 tỷ đồng, nhưng ngay từ sáng đã bán ròng 613,5 tỷ đồng. Khối này mua ròng mạnh VHM, VND, DGC, DIG, DPM, VCI, trong khi bán ra HPG, SSI, MSN, VIC đều trên trăm tỷ đồng ròng.

Thanh khoản chung trên hai sàn niêm yết tăng khoảng 9% so với hôm qua, đạt 36.780 tỷ đồng nhưng cả HoSE lẫn HNX đều đảo chiều giống nhau. Điều này thể hiện áp lực bán một lần nữa xuất hiện. Đúng 3 phiên trước khi VN-Index lần đầu tiên bổ nhào giảm từ đỉnh 1.500 điểm, giao dịch cũng trên 35.200 tỷ đồng.