TNR Holding Vietnam vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp do FPT IS triển khai

Dự án do Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) trực tiếp tư vấn và triển khai, sử dụng bộ giải pháp ERP chuyên ngành xây dựng - bất động sản được FPT IS phát triển trên nền tảng SAP S/4HANA, đã được ứng dụng thành công tại nhiều tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Khởi động từ giữa tháng 03/2021, dự án Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP được TNR Holdings Vietnam đặt kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tập trung dữ liệu, kết nối chặt chẽ các bộ phận nghiệp vụ theo chuẩn mô hình quản trị tốt nhất bằng công nghệ. Các thông tin và báo cáo về hoạt động quản trị luôn được cập nhật liên tục theo thời gian thực, hỗ trợ tối đa cho công tác ra quyết định của Ban lãnh đạo. Dự án được đánh giá cao bởi quy mô đầu tư cũng như phạm vi triển khai.

“Sự kiện chính thức đưa vào vận hành giai đoạn I hệ thống nguồn lực ERP SAP S/4HANA là dấu mốc quan trọng để dự án tiếp tục chuyển sang giai đoạn II với việc mở rộng ứng dụng sang các phân hệ chức năng khác, cũng như mở rộng quy mô sang các dự án bất động sản và các công ty thành viên. Bên cạnh đó, dự án cũng là đòn bẩy giúp TNR Holdings Vietnam hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp bất động sản đi đầu trong chuyển đổi số”, bà Phạm Thị Vân Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TNR Holdings Vietnam cho biết.

Ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch FPT IS chia sẻ: “Mặc dù đại dịch Covid-19 đã đem đến những thách thức không nhỏ trong công tác quản trị vận hành nhưng đồng thời nó cũng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Việc quyết định triển khai ERP đã khẳng định tầm nhìn cũng như mục tiêu chiến lược của ban lãnh đạo TNR Holdings Vietnam. Đồng thời, với lợi thế về đội ngũ nhân sự có khả năng thích ứng cao, TNR Holdings Vietnam đã nhanh chóng nắm bắt và làm chủ các công nghệ, đem đến lợi thế lớn cho tổ chức để chuyển đổi số trong tình hình biến động của môi trường kinh doanh như hiện nay.

FPT IS cam kết tận dụng tối đa kinh nghiệm và năng lực công nghệ, sẽ tiếp tục đồng hành và giải quyết các bài toán của TNR Holdings Vietnam, không chỉ là bài toán ERP, mà còn tiến tới là bài toán rộng hơn, đó là kết hợp các hệ thống khác nhau tạo nên hệ sinh thái công nghệ tổng thể giúp TNR Holdings Vietnam nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, kết nối liên thông với các đối tác, nhà thầu, gia tăng trải nghiệm khách hàng, bứt phá trong bình thường xanh”.

Ông Triều cũng cho biết, với bề dày kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án ERP cho các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt những ngành đặc thù như xây dựng -bất động sản, FPT IS đã và đang đồng hành giải quyết các bài toán cho Coteccons, Tập đoàn An Gia, Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Đất Xanh, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng FDC, Công ty Cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON, Công ty Cổ phần Licogi 16…

FPT IS đã đầu tư nghiên cứu và giới thiệu Bộ giải pháp tổng thể cho ngành Bất động sản - Xây dựng phát triển trên nền tảng SAP, đáp ứng đầy đủ chuỗi giá trị của ngành, giúp cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển bất động sản cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tối ưu hóa chuỗi giá trị của mình. Bên cạnh đó, phương pháp luận triển khai được đúc kết qua thực tiễn giúp rút ngắn tối đa thời gian triển khai một dự án ERP tại doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp Việt Nam đã trải qua một năm đầy thử thách bởi ảnh hưởng của Covid-19 nhưng không thể phủ nhận đây là cơ hội để doanh nghiệp đẩy nhanh các kế hoạch chuyển đổi số nhằm tối ưu vận hành và tiến tới giai đoạn phát triển đột phá trong thời kì Bình thường mới. Bằng việc áp dụng giải pháp cloud tiên tiến, hiện đại như SAP S/4HANA, TNR Holdings Vietnam đã có thể bắt tay vào thực hiện sứ mệnh chuyển đổi toàn diện để trở thành một doanh nghiệp thông minh, bền vững, chuyển đổi hiệu quả và nhanh chóng, tiên phong đi đầu trong ngành này”, ông Nguyễn Hồng Việt - Giám đốc điều hành SAP Việt Nam cho biết. “SAP Vietnam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng TNR Holdings và hệ sinh thái số trong suốt hành trình chuyển đổi này”, ông Việt nói thêm.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với các tính năng và phân hệ báo cáo bổ sung, đồng thời mở rộng quy mô triển khai đến các đơn vị thành viên khác trực thuộc Tập đoàn TNG Holdings Vietnam. Đây là một phần trong lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn nhằm tối ưu hoá hoạt động quản trị vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng trải nghiệm khách hàng và đem đến các sản phẩm có giá trị cho người dân và xã hội.