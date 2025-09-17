Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị OGC đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu

Hoài An

17/09/2025, 09:45

Nếu giao dịch thành công, Bảo Lâm Holdings sẽ giảm sở hữu từ hơn 11,5 triệu cổ phiếu chiếm 3,82% vốn còn hơn 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,17% vốn tại OGC.

Sơ đồ giá cổ phiếu OGC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu OGC trên TradingView.

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Bảo Lâm Holdings, cổ đông liên quan đến Thành viên Hội đồng Quản trị OGC là bà Nguyễn Thị Lan Hương, Tổng giám đốc của Bảo Lâm Holdings đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu OGC trong thời gian từ 18/09-15/10, theo phương thức thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, Bảo Lâm Holdings sẽ giảm sở hữu từ hơn 11,5 triệu cổ phiếu OGC, chiếm 3,82% vốn còn hơn 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,17% vốn tại OGC.

Hiện, giá cổ phiếu OGC đang đứng giá ở mốc 4.650 đồng/cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, công ty này thu về hơn 37 tỷ đồng.

Mới đây, HOSE cho biết cổ phiếu OGC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 427/QĐ-SGDHCM ngày 24/06/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2025 của tổ chức niêm yết là -2.472,10 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, OGC ghi nhận lỗ sau soát xét là 44,98 tỷ đồng, tăng thêm 2,95 tỷ đồng (tương ứng 7,02%) so với báo cáo tự lập, nguyên nhân chủ yếu là do điều chỉnh giảm các khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư tại các đơn vị thành viên với số tiền khoảng 3,4 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lỗ 50,95 tỷ đồng là do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 26,78 tỷ đồng, giá vốn hàng bán tăng 13,57 tỷ đồng, dẫn đến Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 13,22 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính giảm 6,66 tỷ đồng do các khoản lãi tiền gửi ngân hàng giảm; Lãi ghi nhận từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết tăng 7,2 tỷ đồng - tương ứng kết quả kinh doanh của công ty liên kết cao hơn cùng kỳ năm trước và chi phí bán hàng tăng hơn 8,2 tỷ, tương ứng với doanh thu tăng trong kỳ.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán có ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, đồng thời kiểm toán viên đưa ra một số ý kiến nhấn mạnh trên báo cáo tài chính riêng và đã được trình bày lại trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Cụ thể: trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ trong đó mô tả các thoả thuận mà công ty đã ký kết với các đối tác để góp vốn và nhận tiền góp vốn để cùng tham gia hợp tác thực hiện Dự án Xây dựng công viên hồ điều hòa thuộc khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Ban lãnh đạo công ty đánh giá một cách thận trọng số tiền hợp tác đầu từ 78 tỷ đồng đã chuyển cho Công ty TNHH VNT và 7 triệu cổ phiếu OCH đang được dùng làm tài sàn đảm bào cho nghĩa vụ của Công ty với Công ty cồ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng. Đồng thời, công ty không phát sinh các khoán công nợ tiềm tàng liên quan đến số tiền 200 tỷ đồng đã nhận góp vốn từ Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng. Do đó, tại ngày 30/6/2025 không có bất kỳ khoản dự phòng liên quan nào được ghi nhận trên Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cùa Công ty”.

Theo giải trình từ OGC, công ty đã thuyết minh đầy đủ các nội dung có liên quan trên báo cáo tài chính của Công ty. Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/2/2021, Công ty và các đối tác tại Dự án đã ký kết thỏa thuận thống nhất về việc đồng ý chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH VNT thỏa thuận và ký kết với các đối tác khác nhằm thu hồi nguồn vốn mà công ty và công ty cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long đã hợp tác vào Dự án để hoàn trả cho Công ty cổ phần Giáo dục Quốc Tế Thần Đồng và giải tỏa 7 triệu cổ phần OCH mà công ty đang thế chấp tại Dự án.

Dự án này Công ty TNHH VNT vẫn đang thực hiện và đã chi các khoản tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại Dự án này lớn hơn giá trị góp vốn của các nhà đầu tư. Vì vậy, công ty đánh giá khoản phải thu này có khả năng thu hồi (ngay kể cả khi Dự án bị thu hồi) nên không cần phải trích lập dự phòng công nợ phái thu khó đòi và các khoán chi phí đã chi liên quan đến dự án này. Đồng thời, không có bất kỳ khoản công nợ tiềm tàng nào liên quan đến số tiền 200 tỷ đồng đã nhận vốn góp từ Thần Đồng.

Tiếp theo,  trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ trong đó mô tả các thoả thuận mà công ty đã ký kết với các đối tác để góp vốn và nhận tiền góp vốn để cùng tham gia hợp tác thực hiện Dự án Xây dựng Tòa nhà hỗn hợp - Văn phòng Thương mại và Nhà ở tại đường Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, Hà Nội. Ban lãnh đạo công ty đánh giá một cách thận trọng số tiền hợp tác đầu tư 57 tỷ đồng đã chuyển cho Công ty cổ phần Licogi 19 và chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án số tiền 13,786 tỷ đồng không bị suy giảm giá trị, đồng thời công ty không phát sinh các khoản công nợ tiềm tàng liên quan đến số tiền 220,5 tỷ đồng đã nhận góp vốn từ Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao nên không có bất kỳ khoản dự phòng liên quan nào được ghi nhận trên Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Công ty”.

Cũng theo giải trình từ OGC, tại dự án này, công ty đã có thỏa thuận với Công ty cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội để thay thế công ty là bên tham gia hợp tác đầu tư tại dự án. Tuy nhiên, các bên chưa hoàn thành các thủ tục có liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, các ghi nhận trên báo cáo tài chính như đã trình bày là phù hợp và không có khoản dự phòng nào cần ghi nhận trên báo cáo tài chính của Công ty.

Tiếp theo, tại ngày 30/6/2025, các khoản nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 57 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ âm hơn 5 tỷ đồng. Trong kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2025, công ty có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền là 5,6 tỷ đồng. Công ty đang chịu một khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 là hơn 2.554 tỷ đồng và khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là bất động sản, thực hiện việc tái cấu trúc toàn diện các khoản đầu tư, tài sản hiện có và đang thực hiện các phương án tái khởi động một số dự án bất động sản. Những điều kiện này, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty".

Cũng theo OGC, các khoản lỗ luỹ kế chủ yếu là do các khoản dự phòng công nợ khó đòi, các khoản đầu tư từ những năm trước và đã được chuyển ra theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính của công ty. Trong thời gian qua, công ty mẹ và các đơn vị thành viên đang thực hiện sắp xếp lại các khoản đầu tư cổ phần, cổ phiếu, các dự án bất động sản và công ty cùng đang tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ phải thu.

Kết quả kinh doanh trong năm của công ty là có lãi và các chỉ tiêu tài chính được cải thiện qua từng năm. Vì vậy, OGC cho rằng đánh giá báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

20:14, 08/09/2025

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

OGC thay đổi như thế nào sau 2 năm quyết liệt tái cơ cấu?

09:10, 15/01/2024

OGC thay đổi như thế nào sau 2 năm quyết liệt tái cơ cấu?

Lãnh đạo cấp cao của OGC đồng loạt từ nhiệm

18:53, 09/01/2024

Lãnh đạo cấp cao của OGC đồng loạt từ nhiệm

Từ khóa:

chứng khoán dự phòng công nợ khó đòi giữ nguyên diện cảnh báo lỗ lũy kế nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty OGC theo dõi ngoại bảng

VnEconomy