Áp lực bán tăng, cổ phiếu hạ độ cao cả loạt

VIC vẫn duy trì được giá kịch trần chiều nay trong khi 3 trụ khác là VHM, VPL và GAS mạnh thêm giúp VN-Index duy trì độ cao. Tuy nhiên số lớn cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán mạnh, giá “chìm” sâu hơn.

Chỉ số đóng cửa tăng 0,71% tương đương 12,42 điểm, chỉ yếu hơn chút ít so với mức chốt phiên sáng (+14,17 điểm). Dù vậy nếu nhìn từ mặt bằng giá cổ phiếu, mức tăng này vẫn là cực tốt.

Về mặt tỷ lệ, độ rộng cuối ngày không khác nhiều so với phiên sáng, VN-Index ghi nhận 104 mã tăng/217 mã giảm. Tuy nhiên biên độ điều chỉnh ở cổ phiếu đã sâu hơn: Tới 125 cổ phiếu giảm quá 1% trong khi chốt phiên sáng mới có 87 mã.

VIC được chặn “cứng” ở giá kịch trần, SAB tương tự là hai đảm bảo “giảm xóc” cho điểm số. Ngoài ra VHM chiều nay tăng bùng nổ 2,33% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa vượt tham chiếu 2,8%. GAS cũng có phiên chiều mạnh mẽ, tăng thêm 1,55%, đóng cửa tăng 2,19%. VPL cũng nhích thêm chút ít, chốt phiên tăng 2,21%. Chỉ riêng 3 cổ phiếu nhóm Vin đã đem về 17 điểm, tức là nhiều hơn cả mức tăng của VN-Index cuối ngày.

Khả năng đỡ trụ đã giúp chỉ số tiếp tục phiên tăng thứ 9 liên tiếp, thậm chí còn tăng khá mạnh. Trong 9 phiên này VN-Index tăng hơn 93 điểm thì VIC, VHM, VPL đem về 60 điểm. Chỉ số tiếp tục áp sát vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1800 điểm, với mức đóng cửa hôm nay đạt 1753,74 điểm.

Với độ rộng rất hẹp phiên này, rõ ràng nhà đầu tư có xác suất rất thấp là được hưởng lợi cùng với điểm số. Thậm chí 125 mã giảm quá 1%, kết hợp với độ rộng thu hẹp từ phiên cuối tuần trước, thì khả năng cao nhà đầu tư đang bị thiệt hại.

Chiều nay thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 28,4% so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá thấp hơn cho thấy đã có sự gia tăng của áp lực bán chủ động. Nhà đầu tư cầm cổ phiếu đã hạ giá bán xuống trong khi bên mua vẫn tiếp tục chờ đợi. Điều này có thể thấy rõ khi 56% số cổ phiếu ở sàn này đóng cửa tại giá thấp nhất hoặc chỉ cao hơn giá thấp nhất một bước giá nhờ lệnh mua kỹ thuật.

Các cổ phiếu suy yếu từ sáng dĩ nhiên bị tác động mạnh nhất từ áp lực bán gia tăng này. VIX đóng cửa giảm 3,48% với thanh khoản 749,7 tỷ đồng đứng thứ 3 thị trường. GEX giảm 4,22% với 542,1 tỷ. VCI giảm 1,74% với 224,5 tỷ. DIG giảm 2,68% với 221,5 tỷ. VSC giảm 2,88% với 180,1 tỷ… Thống kê sàn HoSE có 43 cổ phiếu đạt thanh khoản vượt trăm tỷ đồng – chiếm 76,3% giao dịch sàn – thì tới 33 mã giảm giá, trong đó 20 mã giảm quá 1%.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, rất ít cổ phiếu giao dịch lớn có sắc xanh.

Ngay cả nhóm blue-chips chiều nay cũng suy yếu đi nhiều. VIC vẫn đỡ tốt cộng thêm VHM bứt phá nhưng chỉ số VN30-Index vẫn thu hẹp mức tăng còn +0,42% (chốt phiên sáng tăng 0,8%). Độ rộng cũng chỉ còn 7 mã tăng/21 mã giảm. Khá may mắn là các cổ phiếu giảm mạnh chiều nay không có nhiều mã trụ. Đáng kể nhất là TCB tụt khoảng 1,16% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa giảm tổng cộng 1,44%. VNM cũng bị ép tương đối mạnh, giá lùi xuống 1,24% so với phiên sáng, đóng cửa còn tăng 0,16%. DGC, LPB, MSN, SSI, VIB, VRE là các cổ phiếu khác biến động khá xấu chiều nay nhưng ảnh hưởng hạn chế tới điểm số.

Ở phía tăng giá, điều bất ngờ là vẫn có một nhóm cổ phiếu nhỏ được đầu cực mạnh lên tới giá kịch trần. HAR, LGL, HII, FIT, BVH, VDP, DRH, FCN, TSC… đóng cửa giá cao nhất. Toàn sàn HoSE có 17 mã kịch trần. Dĩ nhiên thanh khoản nhóm này đều thấp, thậm chí có mã chỉ vài trăm triệu đồng.

Phần còn lại cũng không nhiều mã tăng mạnh với thanh khoản đảm bảo. Trừ VIC, VHM, SAB, VPL, có thể kể thêm HHV tăng 1,38%, PET tăng 1,42%, VPI tăng 1,22%, CTD tăng 2,49%, TLG tăng 2,37% TAL tăng 3,41%...

Mặc dù vẫn có một nhóm cổ phiếu đi ngược dòng nhưng về cơ bản đây chỉ là số ít và không có tính đại diện. Thêm nữa nhìn từ góc độ phân bổ vốn, chỉ có dòng tiền rất giới hạn tập trung vào đây.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ròng thỏa thuận hơn 1.505 tỷ đồng VPL, đẩy vị thế giao dịch ròng cả phiên lên -1839,6 tỷ. Ngoài ra khối này cũng bán mạnh VIC -184,6 tỷ, SSI -168 tỷ, GMD -93,5 tỷ, KBC -63,4 tỷ. Phía mua ròng có SHB +186,1 tỷ, VPB +110,5 tỷ, HPG +77,7 tỷ, MBB +160,7 tỷ, CTG +53,1 tỷ.