Tổ hợp nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng nổi bật với mô hình “Vogue Integrated Resort”

Tiên phong với mô hình Vogue Integrated Resort, xu hướng đang thịnh hành trên thế giới, các chuyên gia dự đoán dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western sẽ tạo nên những dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng.

BẮT NHỊP XU HƯỚNG TOÀN CẦU

Các khách sạn gắn liền với thời trang và nghệ thuật luôn là điểm đến yêu thích của thế hệ Millennials sành điệu, có gu. Những vị khách trẻ tuổi không chỉ dừng lại ở việc chọn lựa trang phục theo xu hướng mới nhất để thoả mãn đam mê thời trang mà còn mong muốn bổ sung vào bộ sưu tập kỳ nghỉ của mình những điểm đến thật “chất” với không gian được thiết kế riêng cho những người yêu cái đẹp.

Các khách sạn nổi tiếng thế giới tiên phong theo mô hình “Vogue” có thể kể tên Palazzo Versace Queensland ở Úc, Armani ở Milan và Dubai; Bulgari ở Milan, Tokyo, Bali và London; Louis Vuitton Cheval Blanc Randheli ở Maldives… Điểm nổi bật ở các khách sạn này là sự kết hợp, giao thoa các xu hướng nghệ thuật và thời trang mới nhất vào trong từng thiết kế, từ đại sảnh, nhà hàng, hồ bơi, cho đến các căn phòng lưu trú . Kể từ đó, nhiều khách sạn theo mô hình này đã xuất hiện tại các thành phố lớn trên thế giới. Trong đó, có không ít khách sạn trở thành địa điểm tổ chức thường xuyên các sự kiện lớn như tuần lễ thời trang, triển lãm nghệ thuật…

Các chuyên gia nhận định, chưa bao giờ ngành khách sạn xích lại gần lĩnh vực thời trang và nghệ thuật như vậy, đáp ứng thị hiếu của thế hệ du khách trẻ tuổi. Sự kết hợp này gia tăng nhu cầu lưu trú, trải nghiệm và chi tiêu du lịch của du khách, mang đến nguồn doanh thu khổng lồ hàng năm.

Luôn bắt nhịp với xu hướng mới nhất của thế giới, Tập đoàn Danh Khôi là một trong những nhà phát triển bất động sản tiên phong tại Việt Nam đưa mô hình “Vogue Integrated Resort” vào dự án nghỉ dưỡng một cách đồng bộ. Với ý tưởng mới lạ, độc đáo, Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western của Danh Khôi tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo nên một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực du lịch - khách sạn.

MÔ HÌNH VOGUE INTEGRATED RESORT TIÊN PHONG TẠI VIỆT NAM

Toạ lạc trên cung đường ven biển tỷ đô Trường Sa - Võ Nguyên Giáp (Quận Ngũ Hành Sơn) - “trục di sản” nối liền nhiều danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên và văn hoá giữa Đà Nẵng - Hội An, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western khẳng định đẳng cấp riêng với tầm nhìn hướng trực diện vịnh Non Nước, sở hữu bãi tắm riêng trên bờ biển Mỹ Khê từng được vinh danh là đẹp nhất hành tinh.

Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best sở hữu tầm nhìn ra vịnh Non Nước.

Từ vị trí đắc địa này, Tập đoàn Danh Khôi đang từng ngày kiến tạo nên một công trình nghỉ dưỡng đẳng cấp và độc đáo bậc nhất, điểm đến toàn cầu, hướng đến thế hệ du khách trẻ tuổi thành đạt, có cuộc sống năng động và có xu hướng trải nghiệm kỳ nghỉ mang đậm giá trị về phong cách sống.

Theo đó hệ tiện ích hướng đến trải nghiệm nghệ thuật được đầu tư bài bản như Phim trường Hollywood, Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art, Trung tâm hội nghị Ballroom Rome… Bên cạnh đó là hàng loạt các tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thời thượng như Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels, Babylon BBQ Garden, Nhà hàng Panorama, Dòng sông lười Seine, Hồ bơi Maldives, Ốc đảo Morocco, Hồ bơi tràn bờ view biển, hệ thống Olympus Gym, Yoga Bay, Vườn Zen…

Điểm nhấn của Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western là dòng sản phẩm Condosuite - phiên bản căn hộ nghỉ dưỡng thế hệ mới. Dòng sản phẩm này chính là sự kết hợp giữa căn hộ nghỉ dưỡng với tiêu chuẩn phòng suite của các khách sạn, được thiết kế theo phong cách retro (hoài cổ) tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp. Đây hứa hẹn sẽ là không gian lưu trú được yêu thích bậc nhất trong tương lai, khi tổ hợp nghỉ dưỡng bên Vịnh Non Nước đi vào hoạt động, dưới sự vận hành “tinh tế đến từng chi tiết” của tập đoàn Best Western Hotels & Resorts danh tiếng.

Điểm đến mới của giới trẻ thành đạt khi đến với Đà Nẵng.

Khẳng định giá trị vượt trội của dự án, đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ: “Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western thể hiện bản sắc thời trang, nghệ thuật, mang đến phong cách sống vượt ra ngoài sản phẩm. Chúng tôi sáng tạo ra mô hình mới, dòng sản phẩm mới trong lĩnh vực nghỉ dưỡng để một mặt hướng đến thế hệ du khách trẻ tuổi, một mặt mang đến sự lựa chọn mới đáng giá cho nhà đầu tư”.

* Thông tin chi tiết:

Văn phòng giao dịch: 89 Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Dự án: Số 2 đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Website: https://ariadanang.com/

Hotline: 0911 247 339.