Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump cho EU thời hạn đến 4/7 để triển khai thỏa thuận thương mại

Ngọc Trang

08/05/2026, 10:46

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm (7/5) cho biết ông sẽ cho Liên minh châu Âu (EU) thời hạn đến ngày 4/7 để thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được...

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Ông Trump nhấn mạnh nếu EU không thực hiện thỏa thuận thương mại trước thời hạn trên, Mỹ sẽ nâng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ khối này, trong đó có ô tô, lên “mức cao hơn nhiều”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết ông đã đưa ra thời hạn mới trong cuộc điện đàm mà ông mô tả là “rất tốt đẹp” với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Theo ông, hai bên cũng nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt.

Tuyên bố mới được đưa ra sau khi vào thứ Sáu tuần trước, ông Trump bất ngờ thông báo Mỹ sẽ nâng thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ EU lên 25%, thay vì mức 15% đã thống nhất trước đó. Ông cho rằng EU chưa thực hiện đúng các điều khoản trong thỏa thuận thương mại mà hai bên đạt được tại Scotland vào tháng 7 năm ngoái.

Theo thỏa thuận, EU sẽ giảm thuế quan đối với hàng công nghiệp của Mỹ về 0% và dành hạn ngạch miễn thuế cho một số mặt hàng nông sản, thủy sản Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình thông qua các văn bản pháp lý cần thiết để triển khai thỏa thuận tại Nghị viện châu Âu (EP) đến nay vẫn diễn ra chậm chạp.

“Tôi đã kiên nhẫn chờ EU thực hiện phần việc của họ trong thỏa thuận thương mại lịch sử mà chúng tôi đã đạt được tại Turnberry, Scotland - thỏa thuận thương mại lớn nhất từ trước đến nay!”, ông Trump viết trên Truth Social.

“EU đã cam kết thực hiện phần việc của mình, trong đó có giảm thuế quan về 0% theo đúng thỏa thuận. Tôi đồng ý cho bà von der Leyen thời hạn đến ngày Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Nếu không, thuế quan áp lên hàng hóa EU sẽ ngay lập tức tăng lên mức cao hơn nhiều”, ông Trump nói, đề cập tới ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 7/5, bà von der Leyen cho biết bà đã trao đổi với ông Trump về thỏa thuận thương mại EU - Mỹ.

“Chúng tôi cũng đã trao đổi về thỏa thuận thương mại EU - Mỹ. Cả hai bên vẫn cam kết thực hiện đầy đủ thỏa thuận này. Hai bên đang đạt tiến triển tốt trong việc giảm thuế quan vào đầu tháng 7”, bà von der Leyen viết.

Cũng trong ngày 7/5, ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu (EP), cho biết các nghị sĩ EU và chính phủ 27 nước thành viên đang đạt tiến triển trong việc hoàn tất các bước cần thiết để xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận đã đạt được.

Tuy nhiên, ông Lange nhấn mạnh quá trình này vẫn cần thêm thời gian, do một số nước EU muốn bổ sung các cơ chế bảo vệ. Những điều khoản này nhằm bảo đảm EU có thể phản ứng nếu Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

Một số nghị sĩ muốn đưa thêm điều khoản bảo vệ chặt chẽ hơn vào các văn bản pháp lý dùng để thực hiện thỏa thuận với Mỹ. Theo các đề xuất này, EU có thể đình chỉ thỏa thuận nếu Mỹ không tuân thủ cam kết, chỉ giảm thuế quan khi Mỹ có hành động tương ứng, và chấm dứt hoàn toàn các nhượng bộ về thuế quan vào ngày 31/3/2028.

Trước đó, ngày thứ Tư (6/5), Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói rằng EU “đã quá thời hạn” thực hiện thỏa thuận. Ông Greer cũng cho biết Mỹ có thể áp dụng thêm các biện pháp khác, ngoài việc nâng thuế quan đối với ô tô, nếu EU không thực hiện đúng cam kết.

“Ô tô chỉ là một phần. Thỏa thuận còn có những nội dung khác mà Mỹ vẫn tuân thủ đầy đủ, trong khi phía châu Âu đã không làm như vậy suốt nhiều tháng qua”, ông Greer nói với kênh Bloomberg Television.

Đại diện các nước EU dự kiến tiếp tục họp vào ngày 19/5 để thảo luận các vướng mắc trong quá trình triển khai thỏa thuận thương mại với Mỹ.

