Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế quan đối với ô tô từ EU lên 25%

Điệp Vũ

02/05/2026, 10:10

Tổng thống Donald Trump vừa có động thái leo thang căng thẳng trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương khi tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25%...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Động thái này được công bố qua một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày thứ Sáu (1/5), trong đó ông Trump cho biết sẽ bắt đầu áp dụng mức thuế mới "vào tuần tới" đối với tất cả các loại xe hơi và xe tải từ châu Âu nhập khẩu vào Mỹ.

Ông nhấn mạnh rằng nếu các công ty châu Âu sản xuất ô tô và xe tải tại các nhà máy ở Mỹ, họ sẽ không phải chịu mức thuế này.

Quyết định này có nguy cơ làm đảo lộn thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa Washington và Brussels vào mùa hè năm ngoái.

Thỏa thuận này đã giảm thuế quan đối ứng của ông Trump xuống còn 15% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu từ EU vào Mỹ. Đổi lại, EU đã đồng ý giảm thuế đối với hàng hóa công nghiệp và một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ xuống mức 0%.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã tỏ ra thất vọng với tốc độ thực hiện cam kết của EU.

Năm nay, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ các biện pháp thuế quan mà ông Trump áp trên cơ sở viện dẫn Đạo luật Quyền kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), trong đó có thuế quan đối ứng, nhưng thuế quan ô tô lại được ban hành dựa trên một thẩm quyền pháp lý khác và không bị ảnh hưởng bởi phán quyết này.

Vào tháng 3 năm nay, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn thỏa thuận thương mại Mỹ - EU, dù trước đó việc phê chuẩn bị hoãn lại vì ông Trump tìm cách thâu tóm lãnh thổ Greenland thuộc Đan Mạch. Tuy nhiên, Nghị viện châu Âu đã đặt ra một số điều kiện bao gồm sẽ đảo ngược thỏa thuận nếu ông Trump áp thuế quan mới.

Thỏa thuận quy định các sản phẩm ô tô, dược phẩm và bán dẫn của châu Âu vào thị trường Mỹ đều chịu mức thuế 15%.

Phản ứng sau tuyên bố tăng thuế quan ô tô từ châu Âu lên 25% mà ông Trump đưa ra vào ngày 1/5, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định cam kết duy trì một mối quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương có thể dự đoán và đôi bên cùng có lợi.

“Nếu Mỹ thực hiện các biện pháp không phù hợp với tuyên bố chung, EU sẽ giữ các lựa chọn mở để bảo vệ lợi ích của mình”, tuyên bố cho biết.

Bà Sigrid de Vries, Tổng giám đốc của Acea - tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp ô tô châu Âu - từ chối bình luận trực tiếp về động thái của Trump. Tuy nhiên, bà nói: “Việc quay trở lại mức thuế 25% và một cuộc tranh chấp thương mại không có hồi kết sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu, người lao động châu Âu và nền kinh tế EU nói chung”.

Động thái mới nhất của ông Trump cũng được xem là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh, bao gồm cả châu Âu, hợp tác với Mỹ trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Bà Jennifer Safavian, Chủ tịch của Autos Drive America, tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất ô tô nước ngoài tại Mỹ, cho rằng động thái này của ông chủ Nhà Trắng sẽ đe dọa tiến trình đã đạt được trong việc mở cửa thị trường EU. Bà kêu gọi chính quyền Mỹ và EU tuân thủ thỏa thuận đã đạt được năm ngoái và cùng nhau tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng.

Hồi tháng 1 năm nay, ông Trump cũng dọa tăng thuế quan đối với Hàn Quốc lên 25% sau khi cáo buộc Seoul không thực thi đúng thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được vào năm ngoái. Tuy nhiên, Hàn Quốc sau đó đã đẩy nhanh việc phê chuẩn và thực thi thỏa thuận, và ông Trump đã không thực hiện lời cảnh báo này.

Chuyên gia: Thuế quan Mỹ có thể vẫn cao sau khi Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ

Châu Âu áp đảo xếp hạng những nước giàu nhất thế giới năm 2026

Đến năm 2030, nước nào sẽ giàu nhất châu Âu?

Chứng khoán Hàn Quốc hoàn tất tháng tăng mạnh nhất 28 năm

Hai cổ phiếu dẫn đầu đà tăng là SK Hynix và Samsung Electronics - những doanh nghiệp dẫn đầu ngành chip Hàn Quốc - với mức tăng lần lượt 60% và 35% trong tháng 4...

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Vào ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh tác động từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đặt các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”...

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

Kinh tế Đài Loan ghi nhận tăng trưởng 13,7% trong quý 1/2026, nhờ xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, vượt mọi dự báo...

Đồng yên tăng giá mạnh sau khi có tin Nhật Bản can thiệp

Nhật Bản được cho là có động thái can thiệp vào thị trường ngoại hối vào ngày 30/4, sau khi đồng yên giảm giá sâu dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 USD...

Mỹ kêu gọi quốc tế chung tay mở lại eo biển Hormuz

Theo một công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ mà hãng tin Reuters xem được, Washington đang thúc đẩy các nước thành lập liên minh quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Đón cơ hội từ thị trường carbon

eMagazine

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

[Bài 3] Cần cú hích mới cho công nghiệp biển

Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan, cân bằng về thành quả của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ngân hàng kiến tạo số và bài toán an toàn dữ liệu

Đề xuất cho vay dựa trên dữ liệu, cải cách bảo lãnh tín dụng cho SMEs

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

