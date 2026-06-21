Tòa án Tp.HCM ra quyết định Tân Tạo không bị phá sản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-UPCoM) vừa công bố ngày 15/06 vừa qua, công ty đã nhận được quyết định của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết đề nghị xem xét lại đối với quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

HNX thông báo đình chỉ giao dịch cổ phiếu ITA do công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Theo đó, tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã quyết định không chấp nhận đơn đề nghị ngày 21/11/2025 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh về việc xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản số 21/2025/QĐ-ĐCTHTTPS ngày 30/09/2025 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Đồng thời, giữ nguyên quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản số 21/2025/QĐ-ĐCTHTTPS ngày 30/09/2025 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý theo thông báo thì đây là quyết định này là quyết định cuối cùng của Tòa án.

Được biết, ngày 27/11/2017 Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã thụ lý hồ sơ về: “Yêu cầu mở thủ tục phá sản” theo đơn yêu cầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Tiếp đến ngày 25/01/2018, Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo.

Đến ngày 30/9/2025, Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã có ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với hồ sơ nêu trên và ngày 22/11/2025 thì Công ty Quốc Linh có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh xem xét lại quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản nêu trên.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh cho biết căn cứ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ngày 06/11/2017 của Công ty Quốc Linh và tài liệu kèm theo đơn, có cơ sở xác định: Công ty Tân Tạo có nghĩa vụ trả nợ cho Công ty Quốc Linh số tiền nợ gốc và lãi phát sinh từ hai hợp đồng mua và bơm cát ký ngày 30/12/2009 có tổng cộng là hơn 21,338 tỷ đồng và khoản tiền lãi tính theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tương ứng với khoản-tiền và thời gian chưa thi hành án theo quy định được xác định theo Bản án dân sự phúc thẩm số của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và quyết định thi hành án theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Vì vậy, đến ngày 25/01/2018 Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo vì Công ty Tân Tạo mất khả năng thanh toán là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 2 Điều 42 Luật Phá sản năm 2014.

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 4, khoản 1 và khoản 2 Điều 5, khoản 4 Điều 27, Điều 53, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 54, các Điều 65, 66, 67, 68, 75 và khoản 2 Điều 77 Luật Phá sản năm 2014, và căn cứ báo cáo của Quản tài viên (Văn bản số 298/2025/BC-QTV ngày 29/8/2025), phù hợp với các văn bản ý kiến của Công ty Tân Tạo trong quá trình giải quyết hồ sơ thì cho đến nay, Công ty Tân Tạo chỉ cung cấp các Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 và nửa đầu năm 2025, không đồng ý cung cấp các giấy tờ, tài liệu khác. Theo đó, cho đến nay, mặc dù đã tiến hành các biện pháp theo quy định của pháp luật, Quản tài viên chưa có đủ thông tin, tài liệu nên vẫn chưa tiến hành được việc kiểm kê tài sản, chưa lập được danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, cũng như chưa lập được danh sách người lao động của Công ty Tân Tạo. Vì vậy, Tòa án không thể mở Hội nghị chủ nợ đối với Công ty Tân Tạo theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ các Báo các tài chính năm 2024 và 6 tháng năm 2025 của Công ty Tân Tạo thì giá trị tài sản của Công ty Tân Tạo ước tính là gần 12.146 tỷ đồng và 12.185 tỷ đồng, là lớn hơn và lớn gấp nhiều lần tổng số nợ không có bảo đảm của Công ty Tân Tạo hiện nay là 94,36 tỷ đồng (tương đương chỉ chiếm 0,77%).



Vì vậy, có cơ sở ban đầu để xác định Công ty Tân Tạo có điều kiện để trả nợ cho các chủ nợ. Theo đó, việc tiếp tục tiến hành thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo với tình trạng như hiện nay là không đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các chủ nợ, cũng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Công ty Tân Tạo và cần thiết phải đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với Công ty Tân Tạo.

Do đó, Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đã nêu trên là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 86 của Luật Phá sản năm 2014.

Được biết cổ phiếu ITA lên sàn HoSE từ năm 2006. Tuy nhiên, đến tháng 1/2025, cổ phiếu này bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, gồm một loạt báo cáo tài chính giai đoạn 2023-2024. Ngoài ra, ITA từng nhiều lần cho biết nguyên nhân là SSC đã đình chỉ tư cách 4 kiểm toán viên từng làm việc với họ, khiến các công ty khác e ngại.

Giữa tháng 2/2025, cổ phiếu của ITA chuyển sang sàn UPCoM. Tuy nhiên, ngay sau đó, HNX cũng thông báo đình chỉ giao dịch cổ phiếu này cũng vì công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Kết thúc quý 1/2026, ITA ghi nhận doanh thu tăng 14% lên 76,8 tỷ đồng; giá vốn giảm 13% còn hơn 30 tỷ, lợi nhuận gộp tăng 44% lên gần 46,5 tỷ; doanh thu tài chính lại giảm 96% còn 4,4 triệu; chi phí tài chính tăng đột biến 141% lên hơn 3,8 tỷ; lợi nhuận khác giảm 117% là -hơn 2,2 tỷ; Do đó, lợi nhuận trước thuế giảm 38% còn hơn 7,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 74% xuống còn hơn 1,97 tỷ đồng.