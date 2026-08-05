Báo lãi thành lỗ, ST8 bị phạt tiền và buộc phải cải chính thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn ST8 (mã ST8-HOSE) với số tiền là 125 triệu đồng.
Nguyên nhân là do công ty có hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, Công ty công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán, cụ thể như sau: lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 là 90.384.343 đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là -8.038.546.937 đồng.
Ngoài phạt tiền, Công ty buộc phải cải chính thông tin.
Về kết quả kinh doanh, ST8 ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng quý 2/2026 lỗ 982 triệu đồng (cùng kỳ lãi hơn 664 triệu đồng - giảm 1.646.533.440 đồng (tương ứng giảm 247,83%) so với cùng kỳ năm trước đồng thời chuyển từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này.
STB cho biết nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính trong kỳ suy giảm khi quy mô chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm so với cùng kỳ, làm giảm doanh thu hoạt động tài chính. Đồng thời, Công ty tiếp tục trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh theo quy định, qua đó làm giảm lợi nhuận sau thuế và chuyển từ trạng thái lãi sang lỗ.
Còn lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 âm 20,74 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 14,6 tỷ đồng) - giảm 1.646.533.440 đồng (tương ứng giảm 247,83%) so với cùng kỳ năm trước đồng thời chuyển từ lãi ở kỳ trước sang lỗ ở kỳ này - tương ứng giảm 35.327.119.576 đồng (-242,19%) so với cùng kỳ năm trước đồng thời chuyển từ lãi ờ kỳ trước sang lỗ ở kỳ này.
ST8 cho biết nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động công ty con có các khoản phải thu quá hạn từ khách hàng, đối tác. Theo nguyên tắc thận trọng và quy định kế toán, công ty đã trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu này, làm giảm lợi nhuận trong kỳ.
Hiện công ty vẫn đang tích cực làm việc với các khách hàng, đối tác để thu hồi công nợ trong thời gian sớm nhất.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của công ty.
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