Đã có 1.057 doanh nghiệp công bố lợi nhuận, tăng bùng nổ 41,2% chủ yếu nhờ Bất động sản

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 05/08/2026, đã có 1.057/1.523 doanh nghiệp niêm yết (đại diện 98,8% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026.

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 cho thấy bức tranh lợi nhuận không chỉ phân hóa theo ngành mà còn theo các động lực tăng trưởng của từng nhóm doanh nghiệp.

Các nhóm hưởng lợi từ chu kỳ hàng hóa (dầu khí, tài nguyên cơ bản), năng lượng (nhiệt điện) và bất động sản ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật. Trong khi đó, các chủ đề được kỳ vọng như đầu tư công, phục hồi tiêu dùng trong nước và xuất khẩu mới chỉ mang lại kết quả tích cực ở một số doanh nghiệp hoặc phân khúc riêng lẻ, chưa tạo được sự cải thiện đồng đều trên toàn ngành.

Một điểm đáng chú ý là bất động sản đã vượt ngân hàng để trở thành nhóm có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường, đồng thời gia tăng đáng kể tỷ trọng đóng góp vào lợi nhuận toàn thị trường. Đây cũng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của mùa kết quả kinh doanh quý 2.

Nếu loại trừ nhóm bất động sản, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường quý 2/2026 chỉ tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, thay vì 41,2%; trong khi tăng trưởng của khối phi tài chính giảm từ 57,6% xuống còn 36,1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận nhóm bất động sản được đóng góp phần lớn bởi VHM. Trong quý 2/2026, lợi nhuận gộp VHM tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, đạt 34,732 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp lên gần 66%.

Sau nửa đầu năm 2026, VHM báo cáo tổng doanh thu thuần hợp nhất 116.565 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế gần 52.092 tỷ đồng, tăng 380% so với cùng kỳ và đạt 87% kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ hoạt động bàn giao tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2, 3 và Vinhomes Green Paradise. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp cải thiện đáng kể chất lượng lợi nhuận trong kỳ.

Với nhóm ngân hàng, theo dữ liệu của VDSC, tổng lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 của ngành ngân hàng (số liệu của 27 ngân hàng niêm yết) đạt gần 111.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và 18% so với quý trước, trên nền tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 217.000 tỷ đồng (+14% so với quý trước), theo dữ liệu thống kê từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động toàn ngành đạt hơn 407.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 205.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước – tốc độ được cải thiện đáng kể so với mức 14% của quý 1/2026.

Ở cấp độ ngân hàng, các mức tăng trưởng nổi bật gồm VPB (+68%), CTG (+37%), VCB (+33%), HDB (+31%), MBB (+27%), TCB (+22%); ở chiều ngược lại, SSB (-55%), EIB (-54%) và STB (-44%) là các trường hợp kéo lùi tăng trưởng chung.

Việc lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng khoảng 41% so với cùng kỳ trong quý 2/2026 đã cải thiện đáng kể mặt bằng định giá của thị trường. Trong bối cảnh VN-Index vẫn đang thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh trước nhịp điều chỉnh tháng 7, tốc độ tăng của lợi nhuận vượt xa diễn biến giá cổ phiếu đã kéo hệ số P/E của VN-Index giảm về vùng khoảng 11,7-11,8 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm.

Trong cập nhật triển vọng thị trường mới đây, Chứng khoán Agriseco nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng phục hồi lên vùng 1.800 điểm sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh 1.651 điểm, trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ và rủi ro đan xen.

Các động lực tích cực bao gồm: Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026; Mặt bằng định giá đang ở mức hấp dẫn, với P/E khoảng 11,7 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm, cùng kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong các tháng tới.

Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn có thể bị hạn chế bởi áp lực lạm phát, hoạt động bán ròng của khối ngoại và những bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, chiến lược phù hợp là ưu tiên các cổ phiếu có định giá hợp lý, nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong các quý tới.