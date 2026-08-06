PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường điều chỉnh kế hoạch 2026

Nội dung của đại hội là việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa quyết định thay đổi hình thức lấy ý kiến cổ đông từ lấy ý kiến bằng văn bản sang triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường là 25/8/2026. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung của đại hội là việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026: Doanh thu thuần quý 2/2026 tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu vàng miếng tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu bán lẻ tăng trưởng khiêm tốn ở mức 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi biên lợi nhuận gộp giảm 3,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước xuống 18,4% trong quý 2/2026, mà VCSC cho rằng chủ yếu đến từ: một là, cơ cấu doanh thu kém thuận lợi hơn khi mảng bán lẻ chỉ chiếm 57,7% tổng doanh thu quý 2/2026 (so với 62,7% trong quý 2/2025); hai là, chi phí dự phòng hàng tồn kho ròng trị giá 368 tỷ đồng (đối với hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý 2/2026). Chi phí bán hàng giảm 12% so với cùng kỳ năm trước do chi phí bán hàng trực tiếp phát sinh từ mảng vàng miếng thấp (dù tỷ trọng đóng góp doanh thu mảng vàng miếng cao hơn) cùng với hoạt động tối ưu hóa chi phí.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp (G&A) tăng mạnh 422% so với cùng kỳ năm trước do PNJ ghi nhận 865 tỷ đồng chi phí dự phòng liên quan đến các hoạt động mua lại được thực hiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý 2/2026. Chi phí tài chính ròng tăng lên 90 tỷ đồng (so với 22 tỷ đồng trong quý 2/2025) do thu nhập tài chính ghi nhận mức âm 28 tỷ đồng trong quý 2/2026 (so với mức dương 24 tỷ đồng trong quý 2/2025), chủ yếu do khoản hoàn nhập lãi tiền gửi dự thu 31 tỷ đồng sau khi tất toán sớm các khoản tiền gửi có kỳ hạn.

VCSC cho rằng công ty đã tất toán các khoản tiền gửi trước hạn nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động mua lại. Kết quả là, PNJ ghi nhận khoản lỗ ròng 283 tỷ đồng trong quý 2/2026, so với mức lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 437 tỷ đồng trong quý 2/2025.

Liên quan đến khoản chi phí dự phòng 865 tỷ đồng: Sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý 2/2026 (ngày 30/06/2026), những diễn biến bất thường trên thị trường kim cương đã khiến lượng khách hàng bán lại cho PNJ tăng mạnh. Tổng giá trị mua lại đạt 7 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn từ ngày 01/07 đến 27/07, trong đó kim cương rời chiếm khoảng 30% (tương đương khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng), và phần còn lại thuộc về trang sức và vàng miếng. PNJ đã thận trọng trích lập khoản dự phòng 865 tỷ đồng cho giá trị mua lại kim cương rời này, tương đương khoảng 41% giá trị. Khoản dự phòng được xác định trên cơ sở thận trọng dựa trên giá trị mua lại, giá trị thu hồi ước tính và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính tùy thuộc vào từng nhóm kích thước kim cương.

Ban lãnh đạo PNJ cho rằng sự việc này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh nửa cuối năm 2026, và các tác động sẽ được đánh giá lại trong báo cáo tài chính quý 3/2026.

Về kết quả kinh doanh theo từng mảng trong quý 2/2026:

Mảng bán lẻ (chiếm 57,7% tổng doanh thu) tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức mua tiêu dùng yếu và nhu cầu trang sức thấp do yếu tố mùa vụ.

Doanh thu bán sỉ (chiếm 12,7% tổng doanh thu) tăng 20% so với cùng kỳ năm trước do các cửa hàng kim hoàn nhỏ lẻ mua trang sức từ PNJ để đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.

Doanh thu vàng miếng (chiếm 28,6% tổng doanh thu) tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giá vàng cao hơn.

Về vị thế bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối quý 2/2026:

Tiền mặt: Tổng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn ở mức 4,0 nghìn tỷ đồng (so với 4,5 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2026), bao gồm 609 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền (so với 924 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2026) và 3.393 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn (so với 3.586 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2026). VCSC cho rằng công ty nhiều khả năng đã sử dụng các tài sản có tính thanh khoản cao này để tài trợ cho sự gia tăng đột biến của các hoạt động mua lại trong tháng 7.

Hàng tồn kho: Tổng giá trị hàng tồn kho (giá gốc) đạt 15,6 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2/2026 (so với 13,5 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2026), bao gồm 1,3 nghìn tỷ đồng nguyên vật liệu (chiếm 8% tổng hàng tồn kho), 14,0 nghìn tỷ đồng thành phẩm và hàng hóa (chiếm 90% tổng hàng tồn kho), và 250 tỷ đồng hàng tồn kho khác (chiếm 2% tổng hàng tồn kho). VCSC cho rằng giá trị hàng tồn kho đã tăng đáng kể trong tháng 7 do các hoạt động mua lại.

Nợ vay: Dư nợ vay ngắn hạn đạt tổng cộng 3.989 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2/2026 (so với 2.894 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1/2026). Trong số các khoản vay ngắn hạn, 3.399 tỷ đồng (85%) được đảm bảo bằng hàng tồn kho và tài sản cố định, trong khi 590 tỷ đồng (15%) là tín chấp.

Về số lượng cửa hàng (cửa hàng vàng): 430 cửa hàng tại thời điểm cuối tháng 6/2026 (không có cửa hàng mở mới ròng trong quý 2/2026; giảm 1 cửa hàng trong 6 tháng 2026).

Lũy kế kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026: Doanh thu thuần đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt hoàn thành 56% và 38% dự báo cả năm của VCSC.

Nhìn chung, kết quả này thấp hơn kỳ vọng của VCSC, và do đó VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với các dự báo kịch bản cơ sở năm 2026 hiện tại, dù cần thêm đánh giá toàn diện hơn.