Người nhà thành viên Hội đồng quản trị SAV đăng ký mua 100.000 cổ phiếu

Giao dịch dự kiến từ ngày 6/8-4/9/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu thành công, bà Vân Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 2.154 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn lên 102.154 cổ phiếu, chiếm 0,4% vốn tại SAV.

Sơ đồ giá cổ phiếu SAV trên TradingView.

Bà Nguyễn Sơn Vân Anh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE).

Theo đó, bà Nguyễn Sơn Vân Anh - con gái ông Nguyễn Thanh Sơn - thành viên HĐQT SAV đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu SAV nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến từ ngày 6/8-4/9/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu thành công, bà Vân Anh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 2.154 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn lên 102.154 cổ phiếu, chiếm 0,4% vốn tại SAV.

Hiện giá cổ phiếu SAV tăng nhẹ lên 12.750 đồng, ước tính bà Vân Anh cần chi hơn 1,2 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Còn ông Sơn đang nắm hơn 1,3 triệu cổ phiếu SAV, tương ứng tỷ lệ 4,79% vốn.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Hải, anh ruột ông Sơn chỉ mua được 113.000 cổ phiếu/200.000 cổ phiếu đã đăng ký mua trước đó, từ ngày 22/6-16/7/2026 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 595.427 cổ phiếu, chiếm 2,14% vốn tại SAV.

Kết thúc quý 2/2026, SAV ghi nhận doanh thu thuần đạt 304 tỷ, tăng 28% so với cùng kỳ (237,7 tỷ); sau khi từ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 đạt hơn 2,2 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 22 tỷ đồng). Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của SAV đạt 6404 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng.

Theo giải trình từ SAV, trong quý 2/2026, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty được cải thiện so với cùng kỳ năm 2025 là do doanh thu thuần tăng 28%, chủ yếu nhờ doanh thu xuất khẩu tăng hơn 30%. Việc kiểm soát hiệu quả chi phí sản xuất giúp giá vốn hàng bán tăng tương ứng với tốc độ tăng trưởng doanh thu, qua đó lợi nhuận gộp tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, công ty tiếp tục duy trì hiệu quả kiểm soát chi phí, với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chi tăng 6%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu.

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận khoản lỗ từ các hoạt động khác và trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính tính đến ngày 30/06/2026. Mặc dù chịu các tác động bất lợi này, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cùng với việc kiểm soát chi phí hiệu quả đã bù đắp các ảnh hưởng trên, giúp lợi nhuận trước thuế tăng 111% so với cùng kỳ năm trước.