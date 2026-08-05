YEG được chấp thuận chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của công ty.

Sơ đồ giá cổ phiếu YEG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE) thông báo nhận được công văn của UBCKNN về việc nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của YEG.

Cụ thể: HĐQT YEG đã thông qua việc chào bán 25 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức chào bán riêng lẻ cho 03 nhà đầu tư gồm: bà Lê Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu, bà Vũ Thị Như Mai - đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,43%; ông Hùy Minh Quân - Phó tổng giám đốc của YEG mua 500.000 cổ phiếu, chiếm 0,28%.

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của công ty gồm: Góp 70 tỷ vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để bổ sung vốn kinh doanh; Góp 80 tỷ vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ để bổ sung vốn kinh doanh; Góp 40 tỷ vào CTCP 1Creators để bổ sung vốn kinh doanh; góp 60 tỷ vào CTNH 1Brandkink để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Thời gian góp vốn là trong năm 2026.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, UBCKNN đề nghị công ty gửi báo cáo kết quả chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCKNN; đồng thời, công bố thông tin về kết quả đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Về kết quả kinh doanh, trên báo cáo tài chính công ty mẹ trong quý 2/2026, công ty mẹ ghi nhận lỗ sau thuế TNDN 10.682.203.872 đồng, giảm 35.734.070.153 đồng so với mức lãi 25.051.866.281 đồng của quý 2/2025 là do Tập đoàn đang trong giai đoạn đầu tư và triển khai ban đầu cho một số show truyền hình và sở hữu các tài sản sở hữu trí tuệ (IP) giải trí chất lượng cao, trong khi nguồn doanh thu từ các chương trình concert chưa đóng góp đáng kể trong kỳ, làm doanh thu và lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế sáu tháng đầu năm 2026, Công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 678.308.431 đồng, tăng 121.064.542.850 đồng so với khoản lỗ 120.386.234.419 đồng cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do trong 6 tháng đầu năm 2025 đã ghi nhận khoản chi phí tài chính 138.167.412.233 đồng chênh lệch với giá gốc của khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Công nghệ Thương mại Gigal.

Còn trong quý 2/2026, YEG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 15,6 tỷ đồng, giảm 56,69% so với cùng kỳ (36 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm, YEG báo lãi hơn 30 tỷ, giảm 48,89% so với cùng kỳ (hơn 59 tỷ đồng).