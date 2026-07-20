Tọa đàm Bảo hiểm thất nghiệp trong ứng phó khủng hoảng, dịch bệnh, thiên tai

Cuộc tọa đàm diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam đang chịu nhiều tác động từ chuyển đổi số, tái cơ cấu kinh tế và những biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, và ngày càng được hoàn thiện theo hướng mở rộng phạm vi bảo vệ.

Theo dữ liệu từ Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 340.000 người lao động, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, hơn 13.000 người được trợ cấp đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, tăng trên 50% so với cùng kỳ. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cũng tiếp tục được đẩy mạnh, với hơn 1 triệu lượt người, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới quan trọng. Nguyên tắc đóng - hưởng của bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được duy trì, bảo đảm sự chia sẻ giữa người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước. Cơ chế này không chỉ giúp phân bổ rủi ro hợp lý, mà còn góp phần duy trì tính ổn định và bền vững của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong dài hạn.

Chính vì vậy, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định ý nghĩa là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, giúp người lao động có thêm điểm tựa để vượt qua giai đoạn khó khăn khi không may mất việc làm.

Hai khách mời của tọa đàm gồm:

- Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ);

- Ông Lê Quang Trung, chuyên gia lao động việc làm;

- Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân sinh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành tọa đàm.

Chương trình tọa đàm sẽ được phát trên nền tảng trực tuyến VnEconomy và Fanpage VnEconomy.

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