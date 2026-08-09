Bộ Tư pháp thực hiện tổng rà soát văn bản pháp luật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng vừa chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vào ngày 8/8; nhấn mạnh tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của Bộ Tư pháp trong 6 tháng cuối năm.
Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của Bộ Tư pháp trong 6 tháng cuối năm.
Chất lượng của đợt rà soát không chỉ quyết định hiệu quả của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng tổ chức thi hành pháp luật, năng lực điều hành và việc tháo gỡ các điểm nghẽn đối với phát triển kinh tế - xã hội.
Khối lượng công việc rất lớn trong khi thời gian thực hiện ngắn, do đó toàn ngành phải tập trung cao độ, bảo đảm các mốc tiến độ đã được xác định bởi đây là những mốc thời gian không thể trì hoãn.
Theo Bộ trưởng, kết quả tổng rà soát phải đi vào thực chất, sắc bén và cụ thể, tránh cách làm chung chung, chỉ dừng ở việc trích dẫn các nghị quyết, chủ trương của Đảng mà không chỉ ra được vấn đề pháp lý cụ thể. Đối với từng bất cập, phải xác định rõ văn bản nào mâu thuẫn, chồng chéo với văn bản nào, nguyên nhân và căn cứ xác định sự mâu thuẫn, chồng chéo đó.
Đặc biệt, sản phẩm cuối cùng của đợt rà soát phải là một “gói tổng thể”, trong đó xác định được phương án sửa đổi cụ thể đối với từng văn bản, đồng thời có khả năng giải quyết nhiều yêu cầu đặt ra.
Về nội dung, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng yêu cầu tập trung vào các chuyên đề rà soát chuyên sâu, nhất là những lĩnh vực đang nhận được nhiều sự quan tâm như đất đai theo Nghị quyết 21, biển theo Nghị quyết 20, Kết luận 09 về về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính…
Đồng thời, phải đặc biệt lưu ý đến số lượng lớn các thông tư và những công văn có nội dung mang tính chất quy phạm, bởi đây cũng là nguồn có thể phát sinh vướng mắc, chồng chéo trong thực tiễn áp dụng pháp luật.
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