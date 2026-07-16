Sắp diễn ra tọa đàm "Bảo hiểm thất nghiệp trong ứng phó khủng hoảng, dịch bệnh, thiên tai"

Trong nhiều năm qua, chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam đã khẳng định vai trò trụ cột trong việc bảo vệ người lao động khi mất việc làm, góp phần ổn định xã hội, và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến động kinh tế.
Đến Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tiếp tục đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam.
Nếu trước đây, bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ người lao động khi mất việc, thì hiện nay, theo tinh thần Luật mới và các quy định tại Nghị định số 374/2025/NĐ-CP, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã được mở rộng chức năng, trở thành công cụ chủ động giúp Nhà nước ứng phó với các cú sốc như khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh và thiên tai.
Đặc biệt, lần đầu tiên, pháp luật cho phép sử dụng Quỹ không chỉ để chi trả trợ cấp, mà còn để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì việc làm, đào tạo lại lao động. Qua đó, giảm thiểu tình trạng sa thải hàng loạt - bài học từ đại dịch Covid-19.
Theo thống kê, trong giai đoạn năm 2021, khi chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ hơn 13 triệu người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tối thiểu từ một tháng), với mức hỗ trợ từ 1,8 triệu đồng đến 3,3 triệu đồng/người. Tổng kinh phí hơn 32.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, khoảng 446.000 đơn vị sử dụng lao động cũng được hỗ trợ giảm mức đóng trong 12 tháng, từ 1% xuống 0%, với tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Tổng quy mô hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh lên tới hơn 41.000 tỷ đồng.
Từ thực tiễn đó, Luật Việc làm 2025 đã thể chế hóa cơ chế ứng phó khủng hoảng một cách rõ ràng hơn, cho phép Chính phủ chủ động sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì việc làm và ứng phó cú sốc. Từ đó, giảm gánh nặng trợ cấp thất nghiệp và ổn định an sinh xã hội.
Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam đứng trước những bước chuyển mạnh mẽ, chịu tác động của những diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu. Vì vậy, những chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm 2025 được kỳ vọng sẽ mở rộng quyền lợi, đảm bảo an sinh tốt hơn cho người lao động.
Hai khách mời của tọa đàm gồm:
- Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ);
- Ông Lê Quang Trung, chuyên gia lao động việc làm;
- Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân sinh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, điều hành tọa đàm.
Chương trình tọa đàm sẽ được phát trên nền tảng trực tuyến VnEconomy và Fanpage VnEconomy.
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