Xây dựng đồng bộ trên toàn quốc cơ sở dữ liệu người có công

Bộ Nội vụ cho biết lĩnh vực người có công với cách mạng hiện đang quản lý khối lượng rất lớn hồ sơ, dữ liệu về người có công, thân nhân người có công, mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và các chế độ ưu đãi...

Đại biểu người có công với cách mạng dự hội nghị tri ân hồi tháng 7/2026. Ảnh: Tống Giáp.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện được hình thành qua nhiều giai đoạn, lưu trữ dưới nhiều hình thức khác nhau; chưa thống nhất về cấu trúc, tiêu chuẩn dữ liệu; còn tình trạng phân tán giữa cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương.

Thực trạng này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước, công tác giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Nội vụ xác định, trong kỷ nguyên mới, cần đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực người có công, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người có công.

Từ bối cảnh đó, hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về tạo lập dữ liệu và quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về người có công với cách mạng, nhằm chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ.

Theo dự thảo Thông tư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực người có công với cách mạng bao gồm:

(i) Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công là cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ưu đãi người có công, bao gồm các dữ liệu: Dữ liệu về nhân thân người có công; người hưởng các chính sách ưu đãi người có công; chi trả trợ cấp, phụ cấp; dữ liệu về thực hiện các chính sách ưu đãi ngoài trợ cấp đối với người có công và thân nhân người có công.

(ii) Cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ là cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ, bao gồm các dữ liệu: Dữ liệu về liệt sĩ theo giấy báo tử hoặc giấy chứng nhận hy sinh; mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý; nghĩa trang liệt sĩ; công trình ghi công liệt sĩ.

(iii) Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân là cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bao gồm các dữ liệu khai thác từ các dữ liệu trên; dữ liệu về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ; kết quả giám định, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Dự thảo Thông tư cũng nhấn mạnh việc bảo đảm các thông tin cá nhân, dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, dữ liệu nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước chỉ được chia sẻ sau khi đã được phân loại, mã hóa và cấp quyền truy cập theo quy định.

Cơ quan, đơn vị được chia sẻ dữ liệu có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích. Việc chia sẻ, cung cấp dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan chủ quản dữ liệu, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền quản lý đối với từng nguồn dữ liệu.

Người có công, thân nhân người có công và cá nhân có liên quan trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công được khai thác, sử dụng thông tin của mình thông qua tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Việc khai thác, sử dụng dữ liệu thông qua VNeID thực hiện trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực người có công với cách mạng, với hệ thống định danh và xác thực điện tử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện việc thu hồi, khóa tài khoản khi cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi việc; rà soát định kỳ tài khoản truy cập hệ thống.

Theo Bộ Nội vụ, Thông tư sẽ là cơ sở pháp lý để xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực người có công đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và bảo đảm khai thác dữ liệu đúng quy định của pháp luật.