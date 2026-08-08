Sau sắp xếp, hiệu trưởng, hiệu phó muốn thôi việc sẽ được giải quyết theo chính sách tinh giản

Chính phủ quy định mỗi cơ sở giáo dục sau sắp xếp chỉ có 1 hiệu trưởng hoặc 1 giám đốc. Số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc dôi dư sẽ được bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo...

Ảnh minh họa. Ảnh: Thu Hằng.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/2026/NQ-CP về cơ cấu, số lượng và một số chính sách đối với hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc, nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 5/8/2026 đến hết ngày 30/6/2028.

PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VỚI HIỆU TRƯỞNG, HIỆU PHÓ DÔI DƯ SAU SẮP XẾP

Theo Nghị quyết của Chính phủ, sắp xếp cơ sở giáo dục là việc sáp nhập, hợp nhất từ hai cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trở lên, để hình thành một cơ sở giáo dục công lập có trường chính hoặc trụ sở chính, phân hiệu, điểm trường.

Mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng hoặc 1 giám đốc. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, thì trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc 1 phó giám đốc; mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng hoặc 1 phó giám đốc.

Đối với trường trung cấp, trường trung học nghề, số lượng phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về số lượng cấp phó.

Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trụ sở chính được bố trí 1 phó giám đốc, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó giám đốc.

Sau khi sắp xếp theo quy định nêu trên, số hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại của các cơ sở giáo dục trước khi sắp xếp được bố trí như sau:

Bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo hoặc vị trí việc làm khác phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo của hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc sau sắp xếp.

Số lượng hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc còn lại sau khi sắp xếp đủ theo quy định nêu trên, nếu có nguyện vọng nghỉ việc, thì thực hiện giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Trường hợp hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc thôi giữ chức vụ, hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn do thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ HỖ TRỢ GIÁO DỤC

Nghị quyết cũng quy định cơ cấu, số lượng, chế độ chính sách đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục (bao gồm trường chính, phân hiệu, điểm trường), mỗi vị trí được bố trí 1 người.

Đối với vị trí kế toán, trường hợp thuộc loại hình trường có học sinh nội trú, bán trú có quy mô từ 40 lớp trở lên, thì được bố trí tối đa 2 người.

Các vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm, thư viện, giáo vụ, tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, công nghệ thông tin (hoặc quản trị công sở), y tế trường học được bố trí riêng cho trường chính và mỗi phân hiệu. Mỗi vị trí việc làm được bố trí 1 người.

Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục quyết định bố trí số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định nêu trên. Trường hợp cần thiết, căn cứ quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, quyết định việc bố trí một người đảm nhận một hoặc nhiều vị trí việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn, yêu cầu nhiệm vụ, và không vượt quá số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao.

Số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục đối với trường dạy nghề (bao gồm trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề) thực hiện theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục và quy định của pháp luật có liên quan.

Sau khi sắp xếp theo quy định trên, số nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại của các cơ sở giáo dục trước khi sắp xếp, được bố trí vào vị trí việc làm nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu số lượng người làm việc, theo định mức quy định.

Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới, thì giữ mã số, chức danh và hệ số lương đang được hưởng.

Khi đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm mới sau sắp xếp, thì bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo vị trí việc làm đó, hoặc bố trí bậc nghề nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 3 năm (36 tháng) kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, nhân sự hỗ trợ giáo dục phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm mới.

Nếu không đáp ứng, thì thực hiện chế độ thôi việc hoặc nghỉ hưu, tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cần thiết do cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Nghị quyết cũng nêu rõ, không bố trí vào vị trí y tế trường học nếu không đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm. Không bố trí vào vị trí việc làm kế toán nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm kế toán, hoặc thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định.

Bố trí vào vị trí việc làm nhà giáo nếu đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, và đạt yêu cầu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng ngay vị trí việc làm nhà giáo. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên khi sắp xếp cơ sở giáo dục.