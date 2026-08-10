Hà Nội: Người dân không phải nộp bất kỳ khoản phí nào để được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ Bảo hiểm xã hội gọi điện thông báo thẻ bảo hiểm y tế của người dân "bị lỗi", “hết giá trị sử dụng”, "chưa cập nhật dữ liệu" hoặc "cần chuyển đổi sang thẻ bản cứng mới/định danh điện tử".
Từ đó, đối tượng yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để cập nhật thông tin, truy cập đường link lạ hoặc chuyển khoản lệ phí.
Trước phản ánh này, Bảo hiểm xã hội Hà Nội khẳng định không yêu cầu người dân cung cấp thông tin chuyển tiền, hay nộp bất kỳ khoản phí nào qua điện thoại để cấp thẻ bảo hiểm y tế bản giấy/bản cứng.
Người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân theo một trong các hình thức như: Căn cước công dân, hoặc tài khoản định danh điện tử - VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID, hoặc thẻ bảo hiểm y tế giấy đang sử dụng.
Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ xuất trình thẻ bảo hiểm y tế bản giấy hoặc bản điện tử, hoặc mã số định danh cá nhân. Trường hợp chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp.
Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng lưu ý, khi cần hỗ trợ, xác minh thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, người dân chỉ thực hiện qua các kênh chính thức.
Cụ thể, tra cứu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn/; gọi điện đến Tổng đài hỗ trợ, chăm sóc khách hàng - hotline: 1900.9068.
Gọi điện đến đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội cơ sở (mục liên hệ trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/).
Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trên nền tảng mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, qua fanpage Facebook: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội; Zalo Official Account: Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội
Hoặc trực tiếp đến tại Bảo hiểm xã hội thành phố/Bảo hiểm xã hội cơ sở hoặc Trung tâm dịch vụ hành chính công. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng khuyến cáo, khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân phản ánh ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
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