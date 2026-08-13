Tháo gỡ thực chất, xử lý đến cùng vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các vấn đề có thể xử lý ngay, những bất cập và kiến nghị xác đáng phải được thống nhất, xử lý dứt điểm. Những nội dung chưa rõ phải được hướng dẫn cụ thể với quan điểm xuyên suốt là tháo gỡ thực chất cho doanh nghiệp...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu những vấn đề đã rõ phải trả lời rõ ràng, khẳng định cụ thể việc có thể hay không thể giải quyết; những vấn đề cần hướng dẫn thì phải hướng dẫn; những nội dung còn vướng mắc thì phải xử lý, sửa đổi. Ảnh: Gia Huy

Ngày 12/8/2026, chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh đây là buổi làm việc quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm đất đai, môi trường và khoáng sản.

Thời gian qua, doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị thông qua các diễn đàn, đặc biệt là tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp (ngày 18/7/2026).

VƯỚNG MẮC CỦA DOANH NGHIỆP TẬP TRUNG VÀO 5 NHÓM NGUYÊN NHÂN CHÍNH

Báo cáo tại cuộc họp, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ đã rà soát các kiến nghị trước và sau hội nghị nêu trên thuộc phạm vi quản lý.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Gia Huy Qua tổng hợp, có 18 nhóm vấn đề, kiến nghị liên quan trực tiếp đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đến nay, 18/18 nhóm đã có nội dung trả lời, giải thích căn cứ pháp lý, xác định cơ quan có thẩm quyền hoặc nêu rõ hướng xử lý tiếp theo.

Toàn bộ nội dung trả lời đã được gửi VCCI để tổng hợp, thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, 13 nhóm kiến nghị được trả lời trước Hội nghị ngày 18/7; có 5 nhóm phát sinh hoặc được nhấn mạnh tại Hội nghị đã được rà soát, tổng hợp và trả lời.

Thông tin thêm tại cuộc họp, VCCI cho biết đơn vị đã rà soát, tổng hợp, phân loại các phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề trong 4 lĩnh vực: Đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu.

Báo cáo được xây dựng trên hai nguồn dữ liệu chính: Báo cáo tổng hợp 53 vấn đề cập nhật ngày 2/7/2026, trên cơ sở gần 900 ý kiến phản ánh trực tiếp tới VCCI và đã phục vụ Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026; báo cáo tổng hợp 65 vấn đề tháng 7/2026, được VCCI thực hiện sau Hội nghị nêu trên, cập nhật những vướng mắc cấp bách phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Qua phân tích, VCCI nhận thấy các vướng mắc trong 4 lĩnh vực trên tập trung vào 5 nhóm nguyên nhân mang tính hệ thống gồm: độ trễ và tính hai chiều của lệch pha định giá đất; sự tách rời giữa nghĩa vụ tài chính pháp lý và khả năng thụ hưởng quyền sử dụng đất trên thực địa; rủi ro pháp lý hồi tố đối với các quyết định hành chính đã ban hành hợp pháp; thiếu tiêu chí định lượng và đầu mối kết luận trong thủ tục môi trường và quy hoạch; thứ năm là tư duy quản lý chất thải theo hướng loại bỏ thay vì tuần hoàn.

Theo VCCI, việc xác định đúng nguyên nhân gốc rễ có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ, cùng một loại vướng mắc có thể tiếp tục phát sinh tại doanh nghiệp và địa phương khác.

Từ những phân tích, VCCI kiến nghị phân nhóm theo phương thức và thẩm quyền xử lý. Nhóm thứ nhất là các nội dung có thể xử lý ngay trong quý 3/2026 thông qua hướng dẫn, chỉ đạo hoặc giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường mà không cần sửa đổi luật.

Nhóm thứ hai là các nội dung cần sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thành trong quý 4/2026.

Nhóm thứ ba là các nội dung cần có cơ chế tổng thể để xử lý các dự án còn tồn đọng, chưa có chính sách tháo gỡ, nhất là các dự án đang vướng mắc về đất đai.

Tại cuộc họp, các hiệp hội, doanh nghiệp đã nêu các vướng mắc, kiến nghị cụ thể liên quan quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của nhà đầu tư và các dự án đang triển khai nhưng kéo dài do vướng thủ tục…

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng… đã giải đáp, làm rõ các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; đề xuất hướng xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền và cần phối hợp liên ngành.

"KHÔNG NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐẨY", XỬ LÝ TẬN CÙNG CÁC VẤN ĐỀ, THỰC SỰ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh thời gian tới sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc để giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp. Tinh thần là những vấn đề có thể giải quyết ngay thì phải trả lời ngay; những nội dung cần hướng dẫn thì hướng dẫn cụ thể cho địa phương để thống nhất cách thực hiện; những vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách thì phải sửa nghị định, thông tư hoặc luật.

Đáng chú ý, tới đây sẽ sửa đổi các luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, trong đó có Luật Đất đai. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp tại cuộc họp, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, để nghiên cứu, cập nhật vào quá trình sửa đổi Luật Đất đai hoặc các nghị định hướng dẫn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu. Ảnh: Gia Huy

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ nhận diện rõ những bất cập để nghiên cứu sửa đổi trong Luật Bảo vệ môi trường, nhất là các vấn đề về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, đánh giá tác động môi trường và các quy định, hướng dẫn liên quan; khi sửa đổi, bổ sung chính sách phải bảo đảm yêu cầu dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện.

"Không chỉ trả lời mà phải tìm cách giải quyết để doanh nghiệp làm được". Nhấn mạnh tinh thần này, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe, cầu thị, xử lý tận cùng các vấn đề, thực sự tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

“Với hơn một triệu doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào ngân sách và GDP, việc doanh nghiệp bị ách tắc, nguồn lực không được khơi thông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Do đó, các bộ, ngành cần xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp cũng chính là góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước và của chính ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Phó Thủ tướng yêu cầu ngay trong tháng 8/2026 tiếp tục tổ chức cuộc làm việc để phân loại, xử lý cụ thể các kiến nghị. Những vấn đề đã rõ phải trả lời rõ ràng, khẳng định cụ thể việc có thể hay không thể giải quyết; những vấn đề cần hướng dẫn thì phải hướng dẫn; những nội dung còn vướng mắc thì phải xử lý, sửa đổi.

Cụ thể, trong lĩnh vực đất đai, các vấn đề liên quan đến đơn giá đất, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh, tiền thuê đất, cưỡng chế thuế, quy hoạch… cần được rà soát, xử lý. Trong lĩnh vực môi trường, cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc về tham vấn cộng đồng, thủ tục nạo vét, duy tu luồng lạch cảng biển, ký quỹ nhập khẩu phế liệu, kinh tế tuần hoàn, sản xuất và tái chế…

Phó Thủ tướng đề nghị VCCI tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thường xuyên tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội để xử lý theo đúng thẩm quyền. Việc xử lý phải được thực hiện khẩn trương, cởi mở, hiệu quả và đến cùng, bảo đảm tháo gỡ thực chất khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng nêu rõ yêu cầu các bộ/ngành “không né tránh, không đùn đẩy", trong đó phải xác định rõ vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nào, chỉ rõ đầu mối chịu trách nhiệm và đưa ra câu trả lời cụ thể, qua đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp.

“Các bộ, ngành không được để xảy ra tình trạng các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã cắt giảm lại được chuyển hóa thành những quy định khác dưới dạng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc giấy phép con, không được "bỏ chỗ này nhưng chuyển chỗ khác", Phó Thủ tướng lưu ý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần thiết lập cơ chế tiếp nhận phản ánh và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp theo hướng kịp thời, đơn giản, hiệu quả; có thể nghiên cứu triển khai thông qua đường dây nóng hoặc hình thức phù hợp khác, đồng thời phối hợp với VCCI trong quá trình thực hiện.