5 cơ sở công suất lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm cao trong diện giám sát môi trường đến 2030
HHằng Anh
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Trong gian đoạn từ 2026-2030, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở có công suất lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết theo kế hoạch tăng cường
phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung đối tượng là các cơ sở có công suất lớn, có
nguồn thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; các khu vực tập trung nhiều
nguồn thải, các điểm nóng có nhiều phản ánh về ô nhiễm môi trường.
TIẾP TỤC GIÁM SÁT 5 CƠ SỞ CÔNG SUẤT LỚN, CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CAO
Cụ thể, theo kế hoạch, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường sẽ tiếp tục giám sát đối với 5 cơ sở có công suất lớn, có nguy cơ gây
ô nhiễm môi trường cao theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, gồm: Công ty
TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng -
TKV, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Công ty Cổ phần
Bột - Giấy VNT19.
Trong giai đoạn 2026-2030, Cục Môi trường sẽ phối hợp với Sở
Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh: Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi; Lực lượng Cảnh
sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đơn vị quan trắc, phân tích mẫu môi
trường giám sát, đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ
môi trường của các cơ sở; kịp thời phát hiện các vấn đề, tồn tại trong công tác
bảo vệ môi trường để cơ sở khắc phục kịp thời và xử lý vi phạm theo quy định.
Qua đó, tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phát sinh, giảm
thiểu tác động xấu đến môi trường.
Căn cứ kết quả giám sát hàng năm đối với các cơ sở nêu trên,
Cục Môi trường có trách nhiệm rà soát, đánh giá và báo cáo Bộ Nông nghiệp và
Môi trường xem xét dừng, tiếp tục thực hiện giám sát các đối tượng nêu trên
hoặc bổ sung theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền (nếu có).
Công tác giám sát giúp phát hiện sớm các vấn đề môi trường
phát sinh từ thực tiễn để báo cáo, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường có biện
pháp xử lý hoặc rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách.
Riêng đối với Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, cần đánh giá được
tổng lượng thải và xác định phạm vi ảnh hưởng từ hoạt động của các cơ sở Trung
tâm Điện lực Vĩnh Tân đến khu dân cư xung quanh theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính
phủ năm 2024 về việc xác định khoảng cách ly vệ sinh đối với Trung tâm Điện lực
Vĩnh Tân.
KIỂM SOÁT NGUỒN THẢI LỚN, CÁC ĐIỂM NÓNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Cùng với giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đối
với cơ sở công suất lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, Bộ Nông nghiệp
và Môi trường cũng tăng cường kiểm soát nguồn thải lớn, kiểm soát ô nhiễm môi
trường tại khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các điểm nóng có nhiều phản ánh
về ô nhiễm môi trường.
Theo kế hoạch, Bộ sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ về môi trường
các cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Đây là
các cơ sở có nguồn thải lớn, nhiều nguồn thải, gây ô nhiễm môi trường kéo dài,
có vùng tác động lớn, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu, tập trung dân cư lớn
như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...
Cùng với đó tổng hợp, đánh giá tình hình nguồn thải, phát
sinh chất thải và công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải. Thu thập
thông tin, thống kê các nguồn thải có lưu lượng xả nước thải từ 200 m3/ngày
đêm trở lên và nguồn thải có lưu lượng xả bụi, khí thải từ 50.000 m3/giờ trở
lên; các nguồn ô nhiễm, phát sinh chất thải trên phạm vi cả nước.
Kế hoạch xác định việc lập danh mục các cơ sở cần kiểm
soát, kiểm tra hoặc đề xuất tổ chức kiểm tra liên ngành định kỳ, đột xuất về bảo
vệ môi trường, trong đó tập trung vào các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp chưa
có hệ thống xử lý nước thải tập trung; các cơ sở sản xuất không nằm trong các
khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Điều tra, khảo sát trọng tâm, trọng điểm,
đánh giá các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đề xuất biện pháp phòng ngừa,
ứng phó sự cố môi trường.
Trong kế hoạch nêu rõ yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn thải, lấy cơ sở làm chủ
thể và các nguồn thải của cơ sở làm trung tâm của cơ sở dữ liệu để phục vụ
công tác quản lý, giám sát.
Việc duy trì cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu nguồn thải của cơ sở; cập nhật toàn bộ thông tin từ quá trình phát sinh đến khi hoàn thành việc xử lý đối với các loại chất thải; cơ sở dữ liệu nguồn thải là một bộ phận của cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. Thông qua cơ sở dữ liệu này sẽ phục vụ cho công tác kiểm soát, giám sát đối với cơ sở theo chủ trương tăng cường “hậu kiểm” và chuyển đổi số.
Bộ cũng khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường tại các khu
vực tập trung cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đối với các hệ
thống xử lý nước thải, hồ chứa nước thải, hồ chứa quặng đuôi, các bãi chứa chất
thải có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa
mưa bão.
Ngoài ra, kế hoạch tập trung tăng cường phòng ngừa, kiểm
soát các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi
trường. Thực hiện rà soát, phân loại, lập và cập nhật danh mục các cơ sở có
công suất lớn, tại các khu vực, vị trí nhạy cảm về môi trường theo quy định của
Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; yêu cầu thực hiện các
biện pháp kiểm soát đặc thù về môi trường; tổng hợp hồ sơ môi trường,
các vấn đề môi trường chính của các cơ sở để theo dõi, giám sát chặt chẽ, liên
tục…
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