6 tháng đầu năm: Thiệt hại thiên tai toàn cầu khoảng 100 tỷ USD, giảm mạnh so với cùng kỳ

Thiệt hại kinh tế do các thảm họa thiên nhiên trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026 ước tính khoảng 100 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 152 tỷ USD cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn 10% so với mức trung bình 10 năm. Tuy nhiên, Swiss Re cảnh báo rủi ro vẫn ở mức cao khi mùa bão Bắc Đại Tây Dương bước vào giai đoạn mạnh hơn…

Hậu quả của một vụ cháy rừng tại miền Tây Nam nước Pháp hồi tháng 8. Swiss Re đánh giá cháy rừng là rủi ro thời tiết gia tăng nhanh nhất trên toàn cầu. Ảnh: AFP

Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re ngày 11/8 cho biết, tổng thiệt hại kinh tế do các thảm họa thiên nhiên trên toàn cầu trong nửa đầu năm nay ước tính khoảng 100 tỷ USD. Con số này giảm đáng kể so với 152 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025, đồng thời thấp hơn khoảng 10% so với mức trung bình của 10 năm qua.

Mức thiệt hại thấp hơn trong nửa đầu năm được ghi nhận bất chấp Mỹ phải hứng chịu nhiều trận bão nghiêm trọng, trong khi Venezuela trải qua các trận động đất gây thương vong lớn hồi tháng 6.

Tuy nhiên, Swiss Re cảnh báo không nên coi mức thiệt hại thấp trong 6 tháng đầu năm là dấu hiệu cho thấy rủi ro thiên tai đang giảm. Theo tập đoàn này, thiệt hại thường tăng mạnh trong nửa cuối năm, đặc biệt do hoạt động của các cơn bão tại Bắc Đại Tây Dương.

“Một nửa đầu năm ít tốn kém hơn không có nghĩa là rủi ro đã biến mất”, ông Balz Grollimund, Giám đốc phụ trách rủi ro thảm họa của Swiss Re, nhận định. Theo ông, chỉ một cơn bão lớn, một trận động đất hoặc một vụ cháy rừng nghiêm trọng cũng có thể nhanh chóng làm thay đổi toàn bộ bức tranh thiệt hại.

CHÁY RỪNG TRỞ THÀNH RỦI RO THỜI TIẾT GIA TĂNG NHANH NHẤT

Một trong những rủi ro đáng chú ý hiện nay là cháy rừng. Nắng nóng gay gắt tại châu Âu kể từ tháng 6 đã khiến mùa cháy rừng tại Pháp và Tây Ban Nha đến sớm, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, cơ sở kinh doanh và nhiều công trình hạ tầng.

Swiss Re cho biết cháy rừng hiện mới chiếm một tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng thiệt hại được bảo hiểm tại châu Âu. Tuy nhiên, đây lại là loại rủi ro thời tiết gia tăng nhanh nhất trên toàn cầu.

Theo dữ liệu của Swiss Re, sau khi điều chỉnh theo lạm phát và các yếu tố khác, thiệt hại do cháy rừng được bảo hiểm tại châu Âu đã tăng trung bình 8-11% mỗi năm kể từ năm 1970.

Diễn biến này cho thấy tác động kinh tế của biến đổi khí hậu không chỉ thể hiện qua những thảm họa quy mô lớn như bão, động đất hay lũ lụt, mà ngày càng thể hiện rõ qua các hiện tượng thời tiết cực đoan có tính chất kéo dài và lặp lại.

Đối với ngành bảo hiểm và tái bảo hiểm, sự gia tăng của các rủi ro này đồng nghĩa với áp lực ngày càng lớn đối với chi phí bồi thường, định phí bảo hiểm và nguồn vốn dành cho hoạt động tái thiết sau thiên tai.

EL NINO CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI BỨC TRANH THIỆT HẠI

Swiss Re đặc biệt lưu ý tới diễn biến của El Nino, mô hình khí hậu bắt đầu hình thành từ tháng 6 và được dự báo đạt đỉnh vào cuối năm nay.

Theo tập đoàn này, El Nino có thể tác động đến hoạt động của các xoáy thuận nhiệt đới tại khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, đồng thời làm thay đổi nguy cơ xảy ra lũ lụt, cháy rừng và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác tại các khu vực trên thế giới. Điều này khiến nửa cuối năm 2026 có thể chứng kiến mức thiệt hại cao hơn đáng kể so với nửa đầu năm.

Swiss Re cảnh báo rằng mức thiệt hại 100 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 vì thế chưa thể phản ánh đầy đủ bức tranh rủi ro của cả năm. Một mùa bão mạnh, một trận động đất lớn hoặc các đợt cháy rừng nghiêm trọng hoàn toàn có thể khiến tổng thiệt hại tăng nhanh trong những tháng cuối năm.

Swiss Re đồng thời nhấn mạnh rằng những động lực dài hạn làm gia tăng thiệt hại do thiên tai vẫn không thay đổi. Trong đó, hai yếu tố quan trọng là con người và tài sản ngày càng tập trung tại các khu vực có nguy cơ thiên tai cao, trong khi chi phí xây dựng và tái thiết ngày càng tăng.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi tần suất hoặc mức độ nghiêm trọng của một số loại thiên tai không tăng, giá trị tài sản nằm trong vùng rủi ro cao hơn cũng có thể khiến tổng thiệt hại kinh tế tiếp tục gia tăng.

Với ngành bảo hiểm, đây là một thách thức ngày càng lớn. Các doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với những khoản bồi thường ngày càng cao mà còn phải tính toán lại mức độ rủi ro trong bối cảnh khí hậu toàn cầu thay đổi nhanh chóng.