Chuyển đổi năng lượng sạch có cần đến “hóa chất vĩnh cửu”?
TTrọng Thoan
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Từ pin mặt trời, tua-bin gió đến pin xe điện và công nghệ hydro, nhiều công nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng lại sử dụng một nhóm hóa chất được gọi là “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS). Đây là những chất có khả năng tồn tại hàng nghìn năm trong môi trường và đã được cảnh báo về những tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe con người…
Trong bối cảnh Liên minh châu Âu
(EU) thúc đẩy lệnh cấm PFAS trên diện rộng, tranh luận đang nổi lên: liệu các
công nghệ năng lượng sạch có nên được miễn trừ khỏi lệnh cấm để tránh làm chậm
quá trình chống biến đổi khí hậu?
PFAS
HIỆN DIỆN TRONG NHIỀU CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG SẠCH
PFAS, viết tắt của per- và
polyfluoroalkyl substances, là nhóm khoảng 10.000 hóa chất tổng hợp do con
người tạo ra. Đặc điểm đáng chú ý nhất của nhóm hóa chất này là khả năng tồn
tại rất lâu trong môi trường, thậm chí có thể mất hàng nghìn năm mới phân hủy.
PFAS đã được phát hiện rộng rãi
trong nước uống. Việc tiếp xúc với một số loại PFAS ở mức độ nhất định được cho
là có liên quan đến nguy cơ ung thư, suy giảm chức năng miễn dịch, giảm khả
năng sinh sản và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em.
Những lo ngại này đã thúc đẩy nhiều
quốc gia ban hành các biện pháp hạn chế PFAS trong những sản phẩm tiêu dùng phổ
biến như thuốc xịt chống thấm quần áo, dụng cụ nấu ăn chống dính Teflon, bọt
chữa cháy, bao bì và mỹ phẩm.
Pháp, New Zealand và Đan Mạch gần
đây đã áp dụng các lệnh cấm nhằm vào một số loại PFAS cụ thể. Trong khi đó, EU
đang xem xét một cách tiếp cận rộng hơn, có thể bao phủ hàng nghìn loại hóa
chất thuộc nhóm này.
Một trong những vấn đề gây tranh cãi
là fluoropolymer - nhóm polymer chứa flo được đánh giá cao nhờ khả năng chịu
nhiệt, chống ăn mòn và chống tia cực tím. Những vật liệu này hiện được sử dụng
trong nhiều công nghệ xanh, từ pin lithium-ion đến pin mặt trời.
Trong pin xe điện, chẳng hạn, các
chất kết dính được tạo ra từ fluoropolymer PTFE được sử dụng để phủ các điện
cực khô, giúp nâng cao hiệu quả năng lượng. PTFE cũng là vật liệu quen thuộc
trong các sản phẩm chống dính Teflon.
Điều này đặt ngành năng lượng sạch
trước một bài toán không dễ giải: giảm sử dụng các hóa chất có nguy cơ gây ô
nhiễm lâu dài nhưng đồng thời không làm tăng chi phí hoặc cản trở tốc độ triển
khai các công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng.
NGÀNH
HÓA CHẤT CẢNH BÁO NGUY CƠ LÀM CHẬM CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG
Ngành công nghiệp hóa chất phản đối
kế hoạch kiểm soát PFAS trên diện rộng của châu Âu. Performance Fluoropolymer
Partnership (PFP), liên minh quy tụ nhiều doanh nghiệp hóa chất lớn trên thế
giới, cho rằng những lo ngại về sức khỏe liên quan đến “một số loại PFAS” đang
dẫn đến các hạn chế không phù hợp đối với việc sản xuất và sử dụng
fluoropolymer.
PFP cho rằng fluoropolymer đóng vai
trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Theo lập luận của liên
minh này, nếu các loại vật liệu nói trên bị cấm, quá trình chuyển đổi năng
lượng có thể trở nên đắt đỏ hơn, thậm chí trong một số trường hợp có thể không
thể thực hiện được.
Các thành viên của PFP bao gồm bộ
phận hóa chất của tập đoàn Mỹ 3M và Chemours - doanh nghiệp sản xuất Teflon,
được thành lập từ tập đoàn hóa chất DuPont. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi
trường cho rằng lập luận về sự cần thiết của PFAS đối với chuyển đổi năng lượng
sạch cần được xem xét thận trọng.
Cơ quan Môi trường châu Âu nhận định
fluoropolymer tương đối ít đáng lo ngại hơn so với các monomer - những thành
phần cấu tạo nên PFAS. Kích thước phân tử lớn hơn của fluoropolymer có thể hạn
chế khả năng hấp thụ vào tế bào sống và giảm nguy cơ độc tính. Dù vậy, điều đó
không có nghĩa fluoropolymer hoàn toàn vô hại. Theo cơ quan này, các polymer
vẫn có thể suy thoái theo thời gian và tạo ra những mối lo ngại bổ sung đối với
môi trường và sức khỏe con người.
Các chuyên gia cho rằng trong vòng
đời của sản phẩm, fluoropolymer cuối cùng vẫn có thể phát thải PFAS và đi vào
môi trường cũng như các sinh vật sống thông qua quá trình phong hóa và tác động
vật lý kéo dài.
Gretchen Salter, đại diện tổ chức
Safer States của Mỹ, cho rằng không thể đánh đổi sức khỏe con người để đạt mục
tiêu khí hậu. Theo bà, ngành hóa chất đang cố gắng chứng minh rằng PFAS là cần
thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, trong khi chính hoạt động sản
xuất và sử dụng hóa chất cũng tạo ra tác động đáng kể đối với khí hậu và môi
trường.
Ngành hóa dầu hiện chiếm khoảng 30%
nhu cầu năng lượng công nghiệp toàn cầu, cao hơn cả ngành sắt thép và xi măng,
đồng thời tạo ra khoảng 18% lượng phát thải khí nhà kính của khu vực công
nghiệp. Tính chung, các loại hóa chất được sử dụng để sản xuất dược phẩm, phân
bón, nhựa, sơn, thiết bị điện tử và sản phẩm tẩy rửa đóng góp khoảng 6% lượng
phát thải toàn cầu.
Đáng chú ý hơn, PFAS thuộc nhóm khí
flo (F-gas) đang được sử dụng trong một số công nghệ được quảng bá là thân
thiện với khí hậu, như bơm nhiệt và hệ thống làm lạnh. F-gas có khả năng gây
hiệu ứng nóng lên toàn cầu cao hơn carbon dioxide hàng nghìn lần. Các loại khí
này có thể rò rỉ trong suốt vòng đời của bơm nhiệt do gioăng bị hao mòn, bảo
dưỡng không đúng cách hoặc xử lý thiết bị không phù hợp khi hết vòng đời. F-gas
cũng được sử dụng làm chất làm lạnh tổng hợp trong tủ lạnh và điều hòa không
khí, từ đó tạo thêm những nguồn phát thải tiềm ẩn.
CÔNG
NGHỆ XANH KHÔNG PFAS ĐANG DẦN XUẤT HIỆN
Một trong những lập luận quan trọng
nhất chống lại việc miễn trừ PFAS khỏi các quy định kiểm soát là thị trường đã
bắt đầu xuất hiện những giải pháp thay thế. Theo Chem Trust, tổ chức của Anh
chuyên thúc đẩy các giải pháp an toàn hơn đối với hóa chất độc hại, nhiều công
nghệ năng lượng sạch không sử dụng PFAS đã có mặt trên thị trường.
Trong lĩnh vực bơm nhiệt, propane có
thể được sử dụng thay thế một số loại F-gas làm chất làm lạnh. Báo cáo của Chem
Trust năm 2025 cho rằng với thiết kế phù hợp, propane có hiệu suất năng lượng
tốt và nguy cơ cháy ở mức không đáng kể.
Một số doanh nghiệp cũng đã bắt đầu
sản xuất pin mặt trời không sử dụng fluoropolymer. Trong lĩnh vực điện gió, các
loại sơn polymer bảo vệ cánh tua-bin và giúp nâng cao hiệu suất hoạt động cũng
đã có phiên bản không chứa PFAS.
Shubhi Sharma, nhà nghiên cứu khoa
học tại Chem Trust, cho rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp tại châu Âu và trên
thế giới đang chấp nhận thách thức phát triển các công nghệ xanh không sử dụng
PFAS. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hóa chất và nhựa cho rằng việc thay thế
fluoropolymer không đơn giản.
Plastics Europe, tổ chức đại diện
cho ngành nhựa và hóa chất, trong một báo cáo công bố hồi tháng 5 cho rằng đối
với “nhiều ứng dụng quan trọng”, đặc biệt trong giao thông vận tải, điện tử và
chất bán dẫn, các giải pháp thay thế hiện hoặc chưa có sẵn, hoặc chưa đáp ứng
được những tiêu chí cần thiết để trở thành lựa chọn khả thi.
Tranh luận vì thế không chỉ xoay
quanh câu hỏi PFAS có độc hại hay không, mà còn là liệu có thể loại bỏ chúng mà
không làm tổn hại đến tốc độ và chi phí của quá trình chuyển đổi năng lượng.
Bà Salter cho rằng việc miễn trừ các
loại PFAS được xem là “quan trọng” hoặc có mức độ nguy cơ thấp khỏi lệnh cấm
trên toàn nhóm sẽ làm suy yếu động lực phát triển các vật liệu an toàn hơn.
Chừng nào ngành công nghiệp hóa
chất vẫn khẳng định rằng không có giải pháp thay thế, sẽ không có thị trường để
phát triển các giải pháp thay thế.
Bà Gretchen SalterĐại diện tổ chức Safer States của Mỹ
Ở chiều ngược lại, Chemours khẳng
định các fluoropolymer và F-gas của doanh nghiệp được sản xuất và sử dụng với
tác động môi trường ở mức tối thiểu. Công ty cũng cam kết đến cuối thập kỷ này
sẽ giảm 99% lượng phát thải PFAS trong quá trình sản xuất các hợp chất hữu cơ
flo so với năm 2018.
Liz Hitchcock, Giám đốc chương trình
chính sách liên bang tại tổ chức môi trường phi lợi nhuận Toxic-Free Future của
Mỹ, cho rằng vấn đề cốt lõi vẫn là khả năng tồn tại cực kỳ lâu dài của PFAS
trong môi trường.
Theo bà, ngay cả khi một số loại
PFAS được cho là an toàn hơn những loại khác, việc chứng minh chúng không gây
tác động lâu dài đối với con người và môi trường vẫn là một thách thức lớn.
Điều này đặt ra một nghịch lý đáng
chú ý đối với quá trình chuyển đổi năng lượng: những công nghệ được phát
triển để giảm phát thải khí nhà kính lại có nguy cơ phụ thuộc vào những hóa
chất có thể tồn tại dai dẳng trong môi trường.
Vì vậy, bài toán đối với các nhà
hoạch định chính sách không đơn thuần là lựa chọn giữa cấm hay không cấm PFAS,
mà là thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang những vật liệu và công nghệ vừa đáp
ứng yêu cầu về hiệu suất, chi phí, vừa giảm thiểu rủi ro đối với môi trường và
sức khỏe con người.
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