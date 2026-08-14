Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp, tạo động lực cho chuyển đổi xanh
NNgô Anh Văn
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Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3) đã từng bước trở thành diễn đàn kết nối, chia sẻ tri thức, lan tỏa các mô hình, giải pháp và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng trong công nghiệp...
Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội thảo “Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng
trong công nghiệp”. Đây là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả
năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).
Hội thảo nhằm thúc đẩy
hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; cập nhật những chủ
trương, chính sách mới của Nhà nước; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ
và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng,
giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền
vững.
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết Bộ Công Thương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách và chương trình hành động nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi cả nước.
Trong đó, "Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3) tiếp tục đóng vai trò là chương trình trọng tâm, tạo nền tảng để nâng cao nhận thức, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các ngành sản xuất," ông Dũng nhấn mạnh.
Một trong những dấu ấn quan trọng của Chương trình VNEEP3 là việc Bộ Công Thương xây dựng và phát triển Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam - nền tảng kết nối mở dành cho các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm đến lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Theo ông Dũng, “Cộng đồng
Hiệu quả năng lượng Việt Nam đã từng bước trở thành diễn đàn kết nối, chia sẻ
tri thức, lan tỏa các mô hình, giải pháp và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần
thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sử dụng năng lượng”.
Chia sẻ vấn đề này, ông Nguyễn Đình
Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả Việt Nam (VECEA) khẳng định "Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam là một
sáng kiến hết sức ý nghĩa, góp phần kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia,
doanh nghiệp và các tổ chức cùng chung mục tiêu thúc đẩy sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam."
Ông Hiệp cũng tin tưởng với sự đồng hành của Cục Đổi mới
sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, sự tham gia tích cực của các chuyên
gia, doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, Cộng đồng hiệu quả năng
lượng Việt Nam sẽ ngày càng phát huy vai trò là cầu nối quan trọng. Qua đó góp phần
thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực
quản lý năng lượng và hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả.
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ, TÀI CHÍNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
Trong khuôn khổ hội thảo đã cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các
quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung
quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý,
yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả trong giai đoạn hiện nay.
Ngoài ra, hội thảo cũng giới thiệu
nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả
sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp.
Các chuyên đề tập trung vào giải pháp
xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh; ứng dụng công nghệ
tiên tiến trong ngành xi măng nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát
thải; công nghệ động cơ hiệu suất cao góp phần tối ưu vận hành hệ thống thiết
bị; cùng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dân dụng.
Đáng chú ý, các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính
phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát
triển bền vững...,cũng được các chuyên gia tập trung trao đổi tại hội thảo.
Bên cạnh các bài tham luận chuyên sâu,
chương trình còn tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công
nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức
liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.
Ban tổ chức kỳ vọng thông qua các hoạt động tại hội thảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến, lan
tỏa các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ cho quá
trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các
cam kết giảm phát thải của Việt Nam.
Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm phát thải và thúc đẩy phát triển bền vững...
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