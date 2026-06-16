Thuê bao 5G toàn cầu tăng trưởng mạnh, vượt mốc 3 tỷ
Nhĩ Anh
16/06/2026, 22:42
Số thuê bao di động 5G toàn cầu đã vượt mốc ba tỷ trong quý I/2026. Con số này được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh, gấp đôi và đạt 6,4 tỷ thuê bao vào cuối năm 2031. Tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương, số thuê bao được dự báo sẽ đạt khoảng 670 triệu vào năm 2031, với hơn 50% tổng số thuê bao di động sử dụng dịch vụ 5G...
Đây là những xu hướng nổi bật được đề cập trong Báo cáo Di động
Ericsson (Ericsson Mobility Report– EMR) tháng 6/2026 công bố chiều ngày 16/6.
Theo báo cáo, trong quý I/2026, thế giới ghi nhận thêm 162
triệu thuê bao 5G mới, nâng tổng số thuê bao 5G lên 3,1 tỷ.
5G SẼ TĂNG GẤP ĐÔI, ĐẠT 6,4 TỶ THUÊ BAO VÀO NĂM 2031
Thống kê đến nay có khoảng 390 nhà mạng trên toàn cầu đã
cung cấp dịch vụ 5G thương mại, trong đó hơn 90 nhà mạng đã đưa vào khai thác mạng
5G SA. Tính đến cuối năm 2025, các mạng 5G đã xử lý 48% tổng lưu lượng dữ liệu
di động toàn cầu và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng lên 85% vào cuối năm 2031.
Cũng theo dự báo, đến năm 2031, tỷ lệ thuê bao di động 5G tại Tây Âu, Bắc Mỹ,
Đông Bắc Á và các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ đạt hoặc
vượt ngưỡng 90% tổng số thuê bao di động.
Số lượng dịch vụ kết nối khác biệt dựa trên công nghệ chia
lát cắt mạng (network slicing) trên nền tảng 5G SA do các nhà mạng triển khai
tiếp tục tăng trưởng mạnh. Công nghệ này cho phép đảm bảo chất lượng dịch vụ
cho từng trường hợp sử dụng thông qua việc phân bổ riêng các lát cắt mạng
(slice) phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Theo Báo cáo, số lượng dịch vụ dạng này đã tăng từ 65 (số liệu ghi nhận trong báo cáo tháng 11/2025) lên 84 dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.
Điều này cho thấy các dịch vụ kết nối khác biệt hóa đang chuyển từ giai đoạn ứng
dụng ban đầu sang giai đoạn thương mại hóa rộng rãi.
Ông Erik Ekudden, CTO Ericsson đồng thời là người phụ trách báo cáo EMR, nhận định: “Với sự
chuyển dịch sang kỷ nguyên AI vật lý, mô hình lưu lượng sẽ thay đổi căn bản khi chuyển từ các mô hình tập trung tại trung tâm dữ liệu sang các tác
nhân (agent) AI phân tán, tự động, được tích hợp trên nhiều thiết bị, phương tiện
cũng như hạ tầng đô thị, kết nối chủ yếu thông qua 5G”.
“Các mạng di động ngày nay đang trở thành hạ tầng thông minh, đóng vai trò thiết yếu trong việc đáp ứng các yêu cầu đa dạng của ứng dụng.
Xu hướng này được phản ánh qua sự gia tăng liên tục của các dịch vụ thương mại
mới dựa trên công nghệ phân chia lát cắt mạng 5G Standalone, cũng như số lượng
nhà mạng đang triển khai 5G SA”, ông Erik Ekudden nhấn mạnh.
Các gói cước truy cập không dây cố định (FWA) được phân tầng
theo tốc độ tiếp tục được các nhà mạng lựa chọn như một chiến lược khai thác hiệu
quả, hướng đến nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Hiện có khoảng 71% nhà mạng
cung cấp dịch vụ FWA đang triển khai các gói cước dạng này- tăng từ 57% so với
cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng được thể hiện qua các công bố dịch vụ 5G
FWA mới tại Algeria, Argentina, Bangladesh, Morocco, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
Tốc độ tăng trưởng thuê bao 5G FWA mạnh nhất tại Bắc Mỹ, Bắc
Âu, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và một số khu vực châu Á.
Sức hấp dẫn của 5G FWA được ghi nhận trên nhiều loại thị trường
khác nhau, từ các quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình được kết nối cáp quang vượt 95%
đến những thị trường có mức doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) thấp
như Ấn Độ.
Tuy nhiên, mức tăng trưởng tại Mỹ Latinh, châu Phi và một số quốc
gia Đông Nam Á vẫn còn hạn chế, dù tiềm năng phát triển dài hạn được đánh giá
là rất lớn.
DỰ BÁO DỊCH VỤ 6G THƯƠNG MẠI ĐẦU TIÊN CÓ THỂ XUẤT HIỆN VÀO
NĂM 2030
Thay đổi trong hành vi sử dụng của người dùng cũng được phản
ánh rõ nét trong các số liệu về lưu lượng mạng. Lưu lượng uplink hiện đang tăng
nhanh hơn lưu lượng downlink tại phần lớn nhà mạng. Các yếu tố chính thúc đẩy xu hướng này hiện
nay bao gồm các ứng dụng liên lạc và cộng tác trên smartphone, chia sẻ nội dung
do người dùng tạo ra, cùng nhu cầu lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây.
Theo đo lường của Ericsson, 43/55 nhà mạng ghi nhận tốc độ
tăng trưởng uplink cao hơn downlink, 17/55 nhà mạng có tốc độ tăng uplink cao
hơn downlink hơn 1,5 lần.
Mô hình dự báo của Ericsson cho thấy lưu lượng phát sinh từ các ứng dụng AI có thể khiến lưu lượng uplink vào năm 2031 tăng gấp ba lần hoặc hơn so với năm 2025.
Lưu lượng dữ liệu mạng (bao gồm di động và FWA)
tăng 22% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm 2025 – vượt kỳ vọng dự báo, chủ yếu
nhờ tăng trưởng mạnh tại Ấn Độ và Bắc Mỹ.
Báo cáo cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng lớn của ngành viễn
thông đối với 6G khi các hoạt động thảo luận và xây dựng tiêu chuẩn đang được đẩy
mạnh. Những kỳ vọng ban đầu đối với 6G bao gồm khả năng hỗ trợ đầy đủ công nghệ
tích hợp cảm biến và truyền thông (ISAC), tích hợp liền mạch giữa mạng mặt đất và mạng vệ tinh nhằm thu hẹp các
vùng phủ sóng còn hạn chế, và tập trung mạnh vào hiệu quả năng lượng. Những yếu
tố này được định hình trên nền tảng kiến trúc 6G lấy AI làm trọng tâm.
Báo cáo đưa ra dự báo các thông số kỹ thuật 6G đầu tiên có
thể triển khai trên thực tế được kỳ vọng sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2028 hoặc đầu
năm 2029. Dịch vụ 6G thương mại đầu tiên có thể xuất hiện vào khoảng năm 2030,
với tốc độ phổ cập khác nhau giữa các khu vực và quốc gia. Tương tự 5G, Mỹ,
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia vùng vịnh được kỳ vọng là những
thị trường tiên phong trong 6G.
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