Hồng Kông sắp chứng kiến công ty tiền điện tử đầu tiên IPO

Sự kiện một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử của Hồng Kông nộp hồ sơ xin IPO đã thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian qua...

HashKey, một doanh nghiệp tài sản số có trụ sở tại Hồng Kông, đã nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông. Nếu hồ sơ được thông qua, đây sẽ là công ty đầu tiên trong lĩnh vực tiền điện tử được niêm yết trên sàn chứng khoán của Hồng Kông.

Theo kế hoạch, HashKey sẽ phát hành 240,57 triệu cổ phiếu, trong đó 24,06 triệu cổ phiếu dành cho nhà đầu tư Hồng Kông, còn lại cho nhà đầu tư quốc tế. Cổ phiếu được cho là sẽ chào bán trong khoảng 5,95 – 6,95 HKD/cổ phiếu.

Thương vụ IPO này có thể giúp HashKey huy động tối đa 1,67 tỷ HKD, tương đương khoảng 215 triệu USD, qua đó đưa giá trị doanh nghiệp lên tới hàng tỷ USD.

HashKey tự định vị là nền tảng tiền điện tử được cấp phép lớn nhất Hồng Kông. Công ty này hiện đang vận hành sàn giao dịch tiền điện tử đồng thời phát triển cả hạ tầng tiền điện tử,... đồng thời có kế hoạch mở rộng sang Singapore, Dubai, Nhật Bản, Bermuda và châu Âu.

Trong hồ sơ IPO, HashKey nhấn mạnh ý nghĩa của đợt niêm yết này đối với tham vọng xây dựng trung tâm tài sản ảo của Hồng Kông trong giai đoạn mới.

Giá chào bán cuối cùng của cổ phiếu HashKey dự kiến được xác định vào ngày 16/12/2025. Nếu thành công, HashKey có thể trở thành một trong những doanh nghiệp tiền điện tử được niêm yết đáng chú ý nhất tại châu Á, xét cả về quy mô lẫn tác động đối với ngành.

Không chỉ mang ý nghĩa thương mại, thương vụ IPO của HashKey còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tái định vị Hồng Kông như một trung tâm tài sản số toàn cầu.

Trong 2 năm trở lại đây, Hồng Kông đã từng bước hoàn thiện khung pháp lý dành riêng cho tài sản số, bao gồm cơ chế cấp phép cho các nền tảng phục vụ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức, cho phép triển khai dịch vụ đặt cược trong phạm vi kiểm soát, đồng thời siết chặt yêu cầu về lưu ký, quản trị rủi ro và giám sát các loại tiền điện tử.

Trong bối cảnh đó, việc HashKey nếu được cấp phép lên sàn không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp tiền điện tử, mà còn là phép thử quan trọng đối với chiến lược phát triển tài sản số của Hồng Kông: liệu các chính sách mới có đủ sức thu hút vốn, tạo niềm tin cho nhà đầu tư và đưa thành phố trở lại vị thế dẫn dắt trong kỷ nguyên tài sản số.

Thương vụ IPO này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh Trung Quốc đại lục vẫn duy trì rào cản nghiêm ngặt đối với nhiều hoạt động liên quan đến tài sản số.

Về tài chính, HashKey là hình mẫu điển hình của một doanh nghiệp đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Doanh thu công ty này dù tăng mạnh, nhưng chưa ghi nhận lợi nhuận do chi phí đầu tư lớn.

Doanh thu của tập đoàn đã tăng từ khoảng 129 triệu HKD năm 2022 lên 721 triệu HKD năm 2024, tức tăng hơn 4 lần chỉ trong hai năm. Tuy vậy, đà tăng trưởng lại đi kèm với khoản lỗ. Lỗ ròng của HashKey đã tăng từ 585,2 triệu HKD năm 2022 lên 1,19 tỷ HKD năm 2024, chủ yếu do chi tiêu cho công nghệ, tuyển dụng nhân sự, đáp ứng yêu cầu pháp lý và mở rộng thị trường.

Dù vậy, các số liệu gần đây cho thấy tình hình kinh doanh của công ty này có dấu hiệu cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm 2025, HashKey ghi nhận khoản lỗ ròng 506,7 triệu HKD, thấp hơn đáng kể so với mức 772,6 triệu HKD của cùng kỳ năm trước.

Ban lãnh đạo HashKey cho biết họ xem những khoản lỗ hiện tại là chi phí của giai đoạn đầu để xây dựng một hệ thống tài sản số hoàn chỉnh, tuân thủ pháp lý để mở rộng trong dài hạn, trước khi thị trường bước vào giai đoạn bùng nổ hơn.

Nếu hồ sơ IPO được thông qua, HashKey vận hành hiệu quả sau khi niêm yết, doanh nghiệp này có thể trở thành hình mẫu cho các sàn giao dịch, ngân hàng và các dự án số hóa tài sản muốn gọi vốn công khai tại Hồng Kông.

Ngược lại, nếu việc huy động vốn của HashKey không đạt kỳ vọng hoặc cổ phiếu giao dịch kém sau khi lên sàn, kết quả này có thể phơi bày những giới hạn thực tế của thử nghiệm tài sản số tại Hồng Kông.